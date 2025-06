Uppgifter: Här är SHL-backens nya klubb

Matias Lassen lämnade Malmö i våras.

Nu uppges den danske VM-backen hamna i tyska Iserlohn Roosters.

Matias Lassen.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Den tyska sajten eishockey-magazin.de rapporterar att Matias Lassen, som lämnade Malmö efter den gångna säsongen, kommer att hamna i den tyska DEL-klubben Iserlohn Roosters nästa säsong.

Expressen har tidigare rapporterat att spel i Tyskland är att vänta för den 29-årige backen och ny klubbadress ser alltså ut att bli den tyska tabelltolvan.

Spelat tio säsonger i Sverige

Lassen lämnade Malmö i våras efter att ha spenderat tio säsonger i Sverige. Sedan 2019 har Lassen tillhört Malmö, där som han även tillhörde under säsongen 2017/18 och spenderade en lånesejour under 2018/19, och har totalt spelat 255 SHL-matcher med klubben. Lassen har även tillhört Leksand, Mora och Pantern under sin tid i Sverige.

Inför nästa säsong har svenske Stefan Nyman tagit över rollen som huvudtränare i Iserlohn, där han även fått med sig Tony Zabel som assisterande tränare och spelarutvecklare. I Iserlohn åerfinns SHL-bekantingen Christian Thomas (elva matcher med Rögle säsongen 2018/19) i laget.