Från petad – till kvalhjälte: ”Går inte bara uppåt i karriären”

Martin Johnsen har gått från kylan i HV71 till hjälte i den första kvalmatchen.

Nu berättar han att finten vid målet är inspirerat av NHL-stjärnan Mats Zuccarello.

– Jag har 36 på tröjan också, precis som han har, så jag behövde ju leva upp till det, säger Johnsen.

Martin Johnsen inspirerades av Mats Zuccarello vid avgörandet i kvalmatchen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det blev en lite oväntad hjälte som klev fram för HV71 i den första kvalmatchen.

I 2-1-segern mot Leksand var det nämligen den 22-årige norrmannen Martin Johnsen som satte det avgörande målet som såg till att HV kunde vinna matchen.

– Jag tycker att det var en bra match av oss. Det kändes stabilt liksom redan från första perioden. Det var riktigt skönt att vi kunde vinna, säger Johnsen och fortsätter:

– Vi hade pratat om att vi inte vill ha den här ”Hawaii-hockeyn”. Man vill ner i deras zon, vara starka på pucken där nere och få långa anfall på dem. När det blir lite ”Hawaii” så vet vi att de är skickliga och har snabba forwards. Det har vi försökt trycka lite på.

Inspireras av Mats Zuccarello: ”Behövde leva upp till det”

Martin Johnsens 2-0-mål kom i mitten av den andra perioden. Han låg och lurade vid offensiv blålinje och fick sedan en perfekt passning av Niklas Hansson som skar rakt igenom Leksands lag. Johnsen kom sedan fri mot Leksandsmålvakten Filip Larsson och fintade bort keepern för att lägga in pucken i öppet mål.

– Det var en bra pass av ”Hasse”. Sedan var jag fri och då var det en dragning och bara att lägga in den i målet. Det var kul och skönt att få göra mål, säger Martin Johnsen.

Centern berättar nu också att han fått inspiration till finten av förebilden och landsmannen Mats Zuccarello, som är stjärna i NHL.

– Ja, det var en liten Zuccarello-fint där. Jag har 36 på tröjan också, precis som han har, så jag behövde ju leva upp till det.

Du visste vad du skulle göra direkt när du fick läget?

– Ja, exakt. Sedan har jag kört den mycket innan också så jag känner mig trygg den finten.

Martin Johnsen – från petad till kvalhjälte i HV71

Martin Johnsen värvades till HV71 efter att ha gjort succé i Mora under förra säsongen. I SHL har Johnsen däremot haft det tyngre. Han fick begränsat med istid och blev sedan utlånad till AIK i HockeyAllsvenskan. I februari kallades han dock tillbaka av HV71 men fick knappt spela för klubben. Han tillbringade i stället flera matcher utanför laget och var petad efter återkomsten till HV71. Skador i laget har dock öppnat för Johnsen som nu har kommit in och spelat för HV i de två sista grundseriematcherna samt i den första kvalmatchen.

Hur är det att vara tillbaka i laget och bli inkastad i hettan igen?

– Det är bara kul och det är det jag vill. Jag vill kunna spela så mycket som möjligt och hjälpa laget. Det känns jättebra att vara med och spela nu.

Din säsong har ju annars blivit ganska ryckig, hur ser du på det?

– Det har varit lite upp och ner, men man lär sig mycket av det också. Det går inte bara uppåt i en hockeykarriär. Nu känner jag mig bara positiv och har mycket energi, så det känns bra.

Nu kan du alltså gå ut och spela med mycket glädje, trots att det är ett ganska pressat läge?

– Ja, men så är det. Man måste njuta också. Det är en riktigt bra atmosfär här inne och man får njuta av allt nu när det är viktigare matcher, avslutar Martin Johnsen.

