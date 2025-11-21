”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgårdens målvaktsrockad landade i att Malmös Daniel Marmenlind anslöt.

Efter första matchen mot Linköping berättar nu 28-åringen om den tunga sista tiden i Skåne – och lättnaden att vara på plats i Djurgården.

– Jag började kolla upp möjligheten och när det visade sig att det fanns en öppning i DIF så ville jag nappa på det, säger han.

Daniel Marmenlind är tillbaka i sitt Djurgården. Foto: Konrad Grönlund och Bildbyrån

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Djurgårdens hemmaform fortsätter att vara stark. På tio matcher har man vunnit sju och en stor del i det har varit Magnus Hellberg. Stjärnmålvakten som värvades hem från Nordamerika i somras, har stått på huvudet ett par gånger i sin iver att hålla tätt.

Inte minst i går. Det var också en viktig markering för 34-åringen. För i båset satt för första gången en ny konkurrent till Hellberg, i form av den tidigare Malmö-målvakten Daniel Marmenlind. I en blixtaffär bytte han klubb mitt under SHL-säsongen. Detta efter att 28-åringen plötsligt blivit åsidosatt i Malmö under säsongens inledning.

Marek Langhamer fick spela en del och sedan ett par veckor har stortalangen Oskar Blomgren avbrutit sitt lån i Nybro Vikings och återvänt till SHL-laget.

Daniel Marmenlind förlorade alla fem startmatcher i Malmö och har inte spelat sedan den 28 oktober.

För Hockeysverige.se berättar nu målvakten om situationen som varit. Men berömmer också Oskar Blomgren.

– Han är jätteduktig och det visste jag. Det är jättekul för honom att det går bra, säger han.

”Personligen var det inte så roligt”

Därmed var situationen ny för Marmenlind, som plötsligt var trea i bottenlaget.

– Personligen var det inte så roligt sista tiden där, man vill ju spela. Men jag försökte ligga på och göra det bästa av situationen till slut blev det att lämna som var det bästa.

I samma veva lånades Hugo Hävelid ut från Djurgården för att ersätta Blomgren i Nybro. Då var det dags för stockholmarna med Niklas Wikegård i spetsen att hitta en ny målvakt, och efter en tids rykten hittade man en lösning med Malmö Redhawks om Daniel Marmenlind.

Nu berättar han själv om hur processen gick till.

– Jag började väl aktivt söka ganska tidigt, för ett tag sen. Men jag vet inte exakt när och hur allt gått till. Det är agenten som sköter det. Sedan visste jag inte hur Djurgården ställde sig till det från början. Jag började kolla upp möjligheten och när det visade sig att det fanns en öppning i DIF så ville jag nappa på det, säger han och fortsätter.

– Jag gjorde rätt val, det är det häftigaste som finns att gå ut här, så jag är nöjd med det

Kände du dig sviken av Malmö?

– Nej absolut inte, Det är många faktorer som spelar in men nej, inte sviken så, det är jag inte.

Marmenlind under en av sina sista matcher i Malmö-tröjan.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0252

”Man har stått på läktaren som liten”

28-åringen är Djurgårdssupporter sedan barnsben och uppvuxen i Stockholmsområdet. På torsdagen fick han uppleva en hemmamatch på Hovet för första gången som spelare, om än från båset.

– Det var skitkul att få vara med om första matchen och vi lyckades vinna, så det var perfekt.

Att få spela just för Djurgården betyder en hel del för honom.

– Det betyder jättemycket, man har stått på läktaren som liten här. Under hela uppväxten har man varit Djurgårdare, så det är coolt att spela här och att få chansen att göra det.

Flytten till Stockholm innebär allt annat än en garanterad plats som etta i laget, det förstår han själv. Som konkurrent har han Magnus Hellberg, som redan räddat Djurgården ett par gånger i matcher under säsongen.

– Han gjorde en grym match i dag. Men det var något jag tänkte på innan jag kom hit, att det vore kul att komma hit och försöka tampas med honom varje dag och tävla mot honom. Han är en bra målvakt och det blir bra för oss.

Orden om debuten: ”Ska landa lite”

Välkomnandet in i den nya gruppen har känts positivt, menar han.

– Absolut, det är en jätteskön grupp och schysta människor och de har hjälpt mig komma in i vardagen och laget.

Men när debuten sker, är inte avtalat i nuläget.

– Jag vet inte riktigt än, men det kommer nog snart. Jag ska landa lite i det hela, sedan kanske jag får spela.

Finns det något i dig som hoppas på att Hellberg släpper tre snabba och att du får stå på lördag?

– Nej, absolut inte, haha. Det är laget först alltid och så länge vi vinner så ska jag göra mitt bästa när jag spelar och heja på när jag inte gör det.

Daniel Marmelnlind gjorde SHL-debut för Örebro redan säsongen 2015/16. Det var först från och med säsongen 2021/22 som han har varit en SHL-målvakt på allvar i Malmö. Hittills har han gjort 116 matcher i SHL.