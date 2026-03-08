”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Är Leksand på väg att mot ett nytt mirakel?

En stor nyckel bakom lagets lyft är målvaktsspelet och Marcus Gidlöf hyllar nu sin nya kollega Filip Larsson.

— Det har betytt jättemycket. Det är skönt att vi är två som kan bytas av så man kan spela fräsch, säger Gidlöf till hockeysverige.se.

Marcus Gidlöf och Filip Larsson är målvaktsparet som ska rädda Leksand kvar i SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand går från klarhet till klarhet även om det tycks vara tufft att undvika kval. En av nycklarna till att laget tagit poäng i samtliga av de sju senaste matcherna är målvaktsspelet. Och just målvaktsspelet i vinstmatchen mot HV71 med 4-3 var inget undantag.

— Första perioden tycker jag att vi gjorde väldigt bra. Dom hade inte allt för många lägen samtidigt som vi drev spelet och gjorde det jättebra i anfallszonen. Bra ”PP” (powerplay) och allt sådant, säger Marcus Gidlöf och fortsätter:

— Andra perioden blev lite ryckig med mycket utvisningar. Det blev ett jäkla krig och dom blev kvar i vår zon väldigt länge. Vi vet att dom är ett jäkligt skickligt lag i både ”PP” och egen zon.

— Vi kanske gick ner någon procent ofrivilligt när vi hade 3-0, men då smäller det i den här ligan oavsett vilket lag man möter. Det var surt att dom fick 3-3, men det är sådant som händer.

Ur din synvinkel, hur ser du på din match och prestation?

— Det blev slitsamt när dom var i vår zon så mycket som dom var. Till slut tappade jag skallen lite. Bara att tappa så lite kan göra väldigt mycket, att man glömmer bort någon som på deras tredje mål. Jag hade inte alls koll på att han kom in där.

— Har man koll på det kan man ropa och lite så, men det är sådana situationer som händer.

LÄS ÄVEN: Marcus Gidlöf om oväntade trejden i NHL: ”Jag blockade numren”

Leksands stora lyft: ”Vi tog ett rejält snack”

Vad har hänt med Leksand efter OS-uppehållet?

— Vi tog ett rejält snack under ”breaket” och har gått igenom främst defensiven. Lyft saker till ytan vad vi känner. Vi har även pratat om kval ifall det skulle bli så. Lyft dom tankarna så ingen går runt och oroar sig.

— Jag tycker att vi har ”chippat” in på det vi har sagt och allt sådant, så jag känner mig väldigt trygg i där vi är nu.

Marcus Gidlöf är en av spelarna som har visat vägen den senaste tiden. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Just defensiven, vad är det som skiljer sig där nu jämfört med tidigare under säsongen?

— Vi har ändrat lite hur vi vill spela defensivt. Jag tycker att vi är mer kompakta i egen zon, mycket på insida och stänger mitten väldigt bra. Mycket att motståndarna är mycket utsida, förutom andra perioden idag (läs: igår). Annars tycker jag vi gjort det jättebra.

Hyllningen till Filip Larsson: ”Han är en grym målvakt”

Under OS-uppehållet valde dessutom tidigare sportchefen, Thomas Johansson, att plocka in Filip Larsson som närmast kommer från två säsonger med spel i farmarligor i Nordamerika.

— Det har betytt jättemycket. Han är en grym målvakt, men också likt Jakob (Hellsten) en grym person. Lugn och mogen.

— När jag spelar sporrar han mig, pratar och försöker få mig lugn och säger om det är något han känner. Vi tävlar dessutom bra på träningar.

— Han har också gjort grymma prestationer då han kommit och som behövts. Det är skönt att vi är två som kan bytas av så man kan spela fräsch.

— Innan ”OS-breaket” fick jag kanske någon match för mycket och kände mig lite för sliten för att maxprestera.

— Förra veckan var ett praktexempel på det där. Att vi bytte av tisdag, torsdag fast han gjorde en jättebra match på tisdagen så vi verkligen får maxprestera hela vägen.

Inget ont om Jakob Hellsten, tvärtom en riktigt bra målvakt, men vad tror du det betyder för laget att du och Filip Larsson just nu spelar på den här nivån?

— Laget vill alltid ha målvakter som finns där för dom och kan komma upp. Jag tycker ”Jacke” har gjort det jättebra när han fått spela. Även ”Fille” nu.

— Det är väl signalerna laget vill ha, att när det brister i försvarsspelet ska vi komma upp.

Filip Larsson och Marcus Gidlöf är ett målvaktspar som håller hög SHL-klass. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Marcus Gidlöf: ”Jag tror stenhårt på det här”

En som Marcus Gidlöf lyfter lite extra är Mattias Ritola.

–”Ritto” har fått komma in på heltid och bidrar med smådetaljer vi behöver göra. Han är på oss på träningarna, vilket betyder jättemycket för oss. Att få det som rutin i laget har betytt jättemycket.

— Det känns på träningarna att vi har jätteroligt. Alla kommer med axlarna nere och med ett leende på läpparna.

Hur tänker du inför avslutande tre matcherna i SHL?

— Vi kommer fortsätta ta match för match. Oavsett om vi är klara efter tre matcher eller om det blir kval så får vi se det då.

— Spelar vi som vi gör just nu känner jag mig trygg oavsett vart vi hamnar och vi kan slå alla lag i den här ligan. Jag tror stenhårt på det här, avslutar Marcus Gidlöf.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects