Djurgården kommer ha möjlighet att stärka upp sin målvaktssida senare under säsongen.

Marcus Gidlöf dubbelregistreras nämligen och kan ansluta till DIF efter att Leksands säsong är slut.

Marcus Gidlöf kommer kunna spela för Djurgården senare under säsongen. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Marcus Gidlöf har kommit upp och gjort succé i Leksand den här säsongen genom att stå för ett imponerande spel i SHL.

Men nu öppnas det upp en möjlighet för 19-åringen att lånas ut till Djurgården. Klubbarna bekräftar nämligen att målvakten dubbelregistreras inför slutet av säsongen.

– Marcus är en väldigt talangfull och ambitiös målvakt. Han har redan fått ett stort förtroende i flera sammanhang, med spel i både JVM och SHL. Vi är tacksamma för att Leksand ger oss den här möjligheten och för ett bra samarbete, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Då kan Marcus Gidlöf ansluta till Djurgården

Leksand är däremot tydliga med att Marcus Gidlöf endast kommer att bli aktuell för spel i Djurgården efter att Leksands säsong är slut.

– Att registrera en tredjemålvakt är ett vanligt förekommande sätt för klubbar att säkra upp en viktig position då man efter 15 februari inte kan värva in nya spelare. Marcus Gidlöf kommer inte vara aktuell för någon annan klubb förrän Leksands IF bestämmer detta. I och med denna dubbelregistreringen kan Marcus fortsätta säsongen med Djurgårdens IF efter det att vi spelat klart, om det skulle vara aktuellt. Marcus har kontrakt med Leksands IF nästa säsong vilket innebär att detta endast är en tillfällig lösning, säger Leksands GM Thomas Johansson.

Marcus Gidlöfs eventuella lån till Djurgården kommer alltså inte bli aktuellt förrän till våren. Just nu ligger Leksand nia i SHL och ser ut att kunna ta sig till slutspel. När Gidlöf kan lånas ut till Djurgården beror alltså på hur långt Leksand tar sig ifall de går vidare till slutspel.