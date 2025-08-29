Efter en tuff säsong i Leksand står Mantas Armalis fortfarande utan klubb.

För hockeysverige.se öppnar målvakten upp om tiden i Leksand – och klubbjakten.

— Jag väntar och ser om det dyker upp någonting, säger Armalis.

Mantas Armalis är fortfarande tillgänglig på marknaden efter tiden i Leksand. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Det blev tre säsonger för Mantas Armalis i Leksand, men inte den avslutssäsong han personligen hade hoppats på då han ådrog sig en skada som behövde fixas till innan han var tillbaka på isen. Nu är han arbetslös, men hoppas att det ska komma någon öppning inom kort.

— Upp och ner, ner och upp, men jag skulle säga att det mesta har varit väldigt bra, säger Mantas Armalis då hockeysverige.se frågar honom om hur han ser tillbaka på tiden i Leksand.

— Mina barn har växt upp här i Leksand och det har hänt mycket på den fronten då vi bott här. Barnen vet inget annat än Leksand. Som familj har vi haft det jättebra här och trivts superbra, inget snack om den saken.

— Om jag ser tillbaka på hockeyn hade jag en bra start. Sedan hände lite andra saker på vägen.

Vad har varit höjdpunkten hockeymässigt?

— Jag skulle säga att första säsongen faktiskt var rätt fin. Jag kände mig stadig och stabil genom hela säsongen och kunde göra skillnad. Det kunde jag även andra säsongerna, men det hände lite grej däremellan. Det var ändå en kul säsong samtidigt som vi hade ett bra gäng och en bra miljö.

Tuffa säsongen: ”Dumt att fortsätta”

Mantas Armalis var skadad och borta en tid under förra säsongen. Totalt blev det bara 16 matcher för honom.

— Det blev såklart lite turbulent. Det var en skada jag hade under tid förra säsongen och som jag rörde mig med ett tag. Till slut kände vi att det bara skulle vara dumt att fortsätta.

— Då fick jag stå över, men lyckligtvis hade jag några gubbar bakom mig som var redo att ta för sig.

Det blev en kämpig sista tid i Leksand för Armalis. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur såg du på Marcus Gidlöfs intåg i laget och SHL?

— Jag tyckte att det var jättekul. Kul att en så ung kille kommer in och verkligen fick visa upp sig. Även att han gjorde skillnad, vilket han verkligen gjorde.

— Sedan tycker jag att Jakob (Hellsten) också gjorde det fantastiskt bra. Dom två tillsammans gjorde det riktigt bra under hela säsongen.

— Sedan fick jag chansen att komma tillbaka ungefär efter jul. För mig var det mer en lättnad där och då att dom gjorde det så pass bra eftersom jag då kunde ta min tid för att känna mig hundra då jag väl kom tillbaka.

Mantas Armalis om avskedet i Leksand: ”Lades aldrig upp på bordet”

Nu blev det alltså ingen fortsättning för Mantas Armalis i Leksand.

— Som situationen såg ut var det aldrig på tapeten. Jag tror att det var likasinnat från bägge håll, att uppfattningen var att det helt inte hade funkat sett till det sportsliga, ekonomiska och allt vad det nu var. Man kan säga att det aldrig lades upp på bordet.

— Leksand hade två målvakter under kontrakt och som gjort det bra. Med den ekonomiska situationen som är har dom nog i framtiden en annan syn på investeringar. Att se på andra sidor än målvaktsspelet för att vara konkurrenskraftig. Där tror jag att dom flesta har samma uppfattning.

Du är klubblös, hur går tankarna framåt?

— Jag väntar och ser om det dyker upp någonting. Någon gång kommer det dyka upp något och då gäller det att vara redo för det. Redo att vara med och tampas igen ute på den där isen. Det är inte konstigare än så.

Mantas Armalis letar efter en ny klubbadress. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Letar ny klubb: ”Öppen för det mesta”

Är det redan många klubbar som hört av sig och visat intresse?

— Det har varit semestertider och en kort försäsong ännu så länge. Flesta lagen har redan satt sina trupper, så för mig blir det nog att vänta till att det sker något i befintliga trupperna.

Vill du helst stanna i Sverige eller blickar du även på utlandet?

— Vår familj är öppen för det mesta. Sedan är det såklart logistiskt sett smidigare i Sverige, men våra barn är små och vi inte låsta.

Just nu bor Manatas Armalis och hans familj kvar i Leksand.

— Ännu så länge bor vi kvar i Leksand. Har barn på förskola och allt vad det nu är. Det känns stabilt. Om det sedan blir vår permanenta hemvist återstår att se, men det tror jag inte. Det återstår att se.

— Man ska aldrig säga aldrig. Det finns mycket man säger aldrig till som sedan har visat sig vara motsatsen, avslutar Mantas Armalis.

