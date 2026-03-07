Leksands målvaktslöfte trejdad i NHL: ”Kommer göra allt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Marcus Gidlöf, 20, har fått sina NHL-rättigheter bytta.

New York Islanders blev till St. Louis Blues.

Nu berättar Leksandsmålvakten om plötsliga beskedet, och att han missade samtalen om trejden.

– Jag hade lagt bort telefonen i sovrummet och låg och kollade på när (Jakob) Hellsten (MoDo) spelade mot Almtuna, säger han till Hockeysverige.se.

Marcus Gidlöf blockade de nummer som rignde upp honom. Foto: Bildbyrån

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Leksands stora framtidslöfte, Marcus Gidlöf, draftades av New York Islanders. Men i går kväll fick han samtal från USA, vilka han först ignorerade, där han fick beskedet att han trejdats till St. Louis.



– Jag hade lagt bort telefonen i sovrummet och låg och kollade på när (Jakob) Hellsten (MoDo) spelade mot Almtuna. Då såg jag att jag hade en massa utländska nummer som hade ringt.

– Jag brukade aldrig svara på det utan jag blockade numren. Sedan ringde min agent och sa att jag blivit trejdad. Då var det bara att avblocka och vänta till att dom ringde igen.

”Det är så branschen funkar”

Leksandsmålvakten fann sig plötsligt trejdad i NHL – och får nu visa upp sig i sommar för att försöka ta en plats. Detta under lägret med St. Louis.

– Det är så branschen funkar där borta och inget jag egentligen kan kontrollera utan det är som det är.

– Nu har jag för dålig koll på allt där borta, men får man chansen att komma över, eller lika om man åker över på development camp i sommar, kommer jag göra allt för att få en plats där borta. Oavsett vart jag hamnar vill jag se det som en bra möjlighet.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects