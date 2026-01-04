HV71:s jättetalang inspireras av JVM-brorsan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malte Gustafsson har kommit upp och imponerat i HV71 den senaste tiden.

Den 17-årige backbjässen rankas högt inför NHL-draften och ser ut att gå i storebror Viggo Gustafssons fotspår.

— Han har absolut varit viktig för mig, säger Malte Gustafsson till hockeysverige.se.

Malte Gustafsson har följt med storebror Viggo Gustafsson till HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev ingen klang och jubelföreställning för HV71 i Tegera Arena igår. Förlust mot Leksand med 5-4. Det efter att bortalaget hämtat upp ett 5-2 underläge i slutet av tredje perioden. En av planens mest spännande spelare var HV71:s 17-åriga back, Malte Gustafsson, som dessutom svarade för en assist, men efter matchen var han fåordig om matchen.

— Bra push i sista där vi fick in två mål, men inte tillräckligt bra. Det är vad vi tar med oss. Resten glömmer vi, säger backen från Väckelsång till hockeysverige.se.

— Väckelsång är en storstad som ligger tio minuter utanför Tingsryd åt Växjö-hållet. En liten by.

Är det fler från din generation än du och din bror Viggo därifrån som spelar hockey?

— Niklas Olausson är därifrån och några stycken till är det ju, men inte så många.

Inspireras av brorsan Viggo

Hur viktig har storebrorsan varit för dig som hockeyspelare?

— Han var absolut viktig. Till exempel tävlade vi på allmänhetens åkning och pushade varandra. Vi var också ute på gatan och spelade bandy och tävlade.

Storebror, Viggo Gustafsson, spelar idag för AIK i HockeyAllsvenskan dit han är utlånad från HV71.

— Han har gjort det bra i AIK, trivs där och gör det bra.

Viggo Gustafsson är just nu iväg och spelar JVM i USA. Foto: Ronnie Rönnkvist

Rankas högt inför NHL-draften

Han är draftad av Nashville och snart är det aktuellt att du kommer draftas, hur mycket har ni båda pratat om det?

— Inte så mycket faktiskt. Jag försöker väl tänka bort draften lite just nu och fokusera på att spela hockey här och nu, säger den 194 centimeter långa backen som själv inte har något lag som han önskar lite extra att få komma till.

— Jag är glad för vilket lag som helst om jag blir draftad, säger han med ett leende.

Den här säsongen har Malte Gustafsson spelat A-lag, U20 och U18. I SHL har det så här långt blivit nio matcher.

— Säsongen har gått ganska bra tycker jag. Jag började i J20 och det fungerade bra. Nu mot slutet har det blivit SHL, vilket är kul såklart. Jag är nöjd.

Hur gick tankarna då du blev kallad till din första SHL-match?

— Jag hade varit med och tränat lite innan. Sedan var det pirrigt första matchen. Vi spelade på Hovet och det var skitkul.

Malte Gustafsson, som spås kunna gå i mitten av första rundan i NHL-draften, har tagit för sig i SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

Malte Gustafsson om starten i SHL: ”Nöjd”

HV71 är ett stukat lag utåt sett, i alla fall om vi tittar till tabellplacering, hur upplever du att gruppen mår?

— Jag tycker ändå gruppen känns bra. Det är en bra stämning i gruppen och det har gått bättre och bättre för oss senaste tiden. Lite föll vi väl tillbaka idag (läs: igår) i denna matchen.

Ni har haft många skador i laget, hur har det här påverkat gruppen?

— Klart man märker av det, men egentligen inte jättemycket. Det är bara att skita i det och göra det bästa av det man har.

Hur ser du på din prestation i SHL så här långt?

— Jag är väl helt okej nöjd. Lite samma som laget, att jag är lite sämre idag, men fram till dess är jag ganska nöjd, avslutar Malte Gustafsson.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects