Berättar om överraskande SHL-chansen: ”Gick väldigt fort”

Lite från ingenstans valde Malmö att plocka in Sebastian Wännström. Efter att ha gått klubblös under hösten har 34-åringen nu drygt sju veckor på sig att spela till sig ett säsongskontrakt.

– Jag försöker ta det dag för dag. Så får vi se vad som händer efter det, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Malmö plockade in Sebastian Wännström i lördags. Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Sedan han lämnade Leksand sommaren 2020 har Sebastian Wännström spenderat sin ishockeykarriär utomlands. Det har blivit spel i Finland, Lettland, Schweiz, Tyskland och Norge. Där forwarden med andra ord har varit med om ett och annat under de fem åren.

I lördags stod det däremot klart med en återkomst till svensk hockey. 34-åringen skrev nämligen på ett korttidskontrakt med Malmö i SHL.

– Det gick väl rätt fort. För mig var det inget snack. Det kändes jättekul, sen var det match redan på lördagen där. Det var bara att åka ner och sätta på sig grejerna.

Hur var det att kastas in i hetluften så plötsligt?

– Det var en lite annorlunda situation men jag försökte bara göra det bästa av situationen.

Kontakten med Malmö kom plötsligt och sedan gick det fort när det väl blev klart. Det var då bara att sätta sig i bilen och åka ner till Skåne.

– Det var agenten som skötte allting. Sen som sagt gick det väldigt fort när allting var klart.

Fick ny SHL-chans

Fem år har alltså gått sedan Sebastian Wännström spelade i SHL. Förra säsongen spelade han i Norge och Finland. Den här hösten har han stått utan kontrakt, men lite från ingenstans kom alltså chansen i SHL på nytt.

Hade du räknat med en ny SHL-chans?

– Absolut, det var det jag tränade för. Jag har kört mycket is och hållit igång bra. Naturligtvis fanns tankarna där hela tiden.

Första säsongen i Ässät levererade 34-åringen 46 på 58 matcher och gjorde även 33 mål. Ett succéår som tog honom vidare till Dinamo Riga och KHL och sedermera till Schweiz och HC Ajoie. Det har sedan varit ett par år av spel i olika länder med blandad produktion.

– Det är fem år och en otrolig erfarenhet. Jag har haft otroligt kul och träffat många bra människor på vägen. Det har bara varit superkul. Hockeymässigt har det blivit lite olika ligor och på vissa ställen har det tagit lite tid till att anpassa sig. Det har gått bra sett till hela tiden.

Hur har du förändrats som spelare sedan du lämnade för fem år sedan?

– Jag har försökt utvecklats för varje år som har gått. Jag försöker fortfarande utvecklas och bli en bättre hockeyspelare, och jag försöker vara ett offensivt hot men även vara en bra allroundspelare.

Malmö skrev sju veckor med Sebastian Wännström

Malmö har som bekant gått tungt i SHL-tabellen och sjunkit som en sten de senast veckorna. Nu är man i allra högsta grad indragna i en bottenstrid och i skrivande stund är laget på väg mot Dalarna. Där väntar under tisdagen en ångestmatch mot Leksand som även de har haft det tufft.

Vad vill du bidra med till laget i det här läget?

– Jag har inte varit här så många dagar än. Men vi får väl se lite. Jag kommer in med mycket energi och hoppas kunna bidra både på och sidan om isen.

Kontraktet är nu skrivet över sju veckor. Efter det återstår det att se om det blir någon fortsättning i Malmö, eller om ett nytt äventyr väntar.

– Jag försöker ta det dag för dag. Så får vi se vad som händer efter det. Jag försöker leva här och nu och ta det dag för dag.

Men det är Sverige du vill stanna i?

– Absolut är det så.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects