Leksand har med två omgångar kvar kontakt med lagen ovanför kvalstrecket. Ska masarna kunna stå för en ny mirakulös vår?

En som var med för tio år sedan när de gick från jumbo i Hockeyallsvenskan till SHL är Magnus ”Sigge” Svensson.

— Man hör på grabbarna när de blir intervjuade att det är lite samma känsla som det var då, säger han till Hockeysverige.se.

Magnus ”Sigge” Svensson var med och tog Leksand tillbaka till SHL för tio år sedan.

Foto: Bildbyrån.

Kvalstriden i SHL är rafflande och det är fyra lag inom fyra poäng. På kvalplatsen just nu är Leksand, men de är också seriens formstarkaste lag. Masarna har gått från att vara en hopplös jumbo, till att nu ha kontakt med lagen ovanför kvalstrecken. En osannolik vändning på säsongen.

Det väntar nu Malmö och Rögle på bortaplan innan grundserien kan summeras. På de här två matcherna behöver de ta in fyra poäng på Linköping och Örebro, eller fem på Timrå.

— Det har varit exceptionellt bra. De har en härlig geist i laget verkar det som och nu får de utdelning, säger Magnus Svensson till Hockeysverige.

Den tidigare storbacken gjorde 14 säsonger och över 500 matcher i Leksand som spelare. Dessutom har han varit involverad i klubben som tränare, och bor fortsatt kvar i bygden.

Vad är din upplevelse över vad som har hänt i laget?

— Alltså, jag tror ganska mycket på att det dels har kommit in nya röster. Ritola har klivit in och Bemström är med på något hörn. Det kan gå långt när det kommer in en ny röst. Jag har själv varit med när vi kom in i lite samma läge i Leksand. När jag, ”Perra” och Gereon kom in i laget, vi ändrade inte mycket utan det var bara lite smådetaljer.

Var själv med om ett leksandsmirakel

Det ”Sigge” pratar om är säsongen 15/16 när han Gereon Dahlgren och ”Perra” Johnsson tog över Leksand. De hade den säsongen varit jumbo i Hockeyallsvenskan men kvalade sig på något vänster till en matchserie mot MoDo. Trots att de var utspelade i de flesta matcher vann de serien.

Det efter en klassisk matchserie där Brock Montpetit avgjorde på övertid i den sjunde och avgörande matchen.

Vad är det som händer i ett lag när det börjar rulla och segrarna kommer på det här sättet?

— Det är svårt att förklara. Det kommer bara naturligt. Man kan spela skit men sen kommer man in i en period när allting stämmer, puckarna sitter på bladet, när man skjuter skymmer man så att pucken går in. Det är en sån skön stämning i laget, den känslan är så jävla skön.

Leksands Brock Montpetit och Jonas Frögren jublar efter ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Modo och Leksand den 1 april 2016 i Örnsköldsvik

Foto: Robbin Norgren / Bildbyrån.

Nu är frågan om Leksand kan göra en ny mirakulös vår och klara SHL-kontraktet utan ett kval. På de senaste åtta matcherna har det blivit sju segrar – och poäng i samtliga.

— Man hör på grabbarna när de blir intervjuade att det är lite samma känsla som det var då. Sen är det lite svårt att jämföra. Men när de pratar om det låter det lite likadant.

Leksand jagar lagen ovanför kvalstrecket

Under torsdagen är det ännu en i raden av ”måstematcher” som ska spelas. Den här gången borta mot Malmö. Vinst där – och man kan ligga på samma poäng som både Örebro och Linköping inför den sista omgången. Samtliga tre lag ovanför kvalstrecket har nämligen tuffa matcher att spela kommande omgång.

Med Leksands form är det svårt att räkna bort dem.

— Som det sett ut sista tiden efter uppehållet kan de vinna mot alla. De ger sig själva chansen att kunna vinna varje match. Titta på deras powerplay som har varit uruselt, utan självförtroende och de visste inte vad de skulle göra. Nu skjuter de för de vet att det alltid kan bli mål. Jag fattar verkligen inte varför de inte har skjutit mer. Enligt mig ska du skjuta och inte slå några jävla passningar, men det kanske är det Ritola har kommit in och sagt till dem.

Magnus Svensson gjorde många matcher i Leksandsdressen som spelare.

Foto: Stickan Kenne.

Vad tror du om möjligheterna att undvika kval?

— Det ser jobbigt ut att undvika kval men chansen finns alltid. Nu har de svårt att förlora och de rusar just nu.

”Sigge”: Så går det för Leksand

På lördag kväll får vi veta var Leksand hamnar i SHL-tabellen. Det kan bli kval, ingemansland eller till och med play in. Klart är i alla fall att om de undviker kval är det en smärre bragd med tanke på hur både spelet, och tabellplaceringen, såg ut innan OS.

Om de inte lyckas springa förbi något av lagen ovanför innan lördag, ja, då väntar ett kval mot HV71 med start på onsdag nästa vecka.

Spelar Leksand i SHL nästa säsong?

— Jag har jättesvårt att säga men jag hoppas verkligen det.

Oavsett om Leksand spelar kval eller inte har de en bra känsla i gruppen. Något som är en ganska stor skillnad gentemot HV71 som det blåser rejält kring just nu. Inte minst Anton Blomqvist är rejält ifrågasatt, samtidigt som laget också har förlorat fem av de senaste sex matcherna.

Vad betyder det inför ett eventuellt kvalspel?

— Enormt mycket. Du går in med en skönare känsla och Leksand har varit i botten hela året. De går in med en underdog-känsla gentemot HV som har en enorm press på sig. Så att det är fördel Leksand där säger jag.

