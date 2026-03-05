Lyxproblem i Skellefteå: ”Vi har en otrolig förmån”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Från sen återkomst till en historisk säsong. Strauss Mann har stängt igen kassen tio gånger och toppar SHL:s nollstatistik. I en intervju berättar nu Skellefteå AIKs målvaktstränare Krister Holm om succén bakom insatserna – och hur klubben resonerar kring målvaktssituationen till slutspelet och kommande säsong.

Målvaktstränaren Krister Holm om Skellefteås målvaktssituation

Foto: Bildbyrån

Skellefteå besitter ett av ligans bästa målvaktspar. I torsdags skrev Strauss Mann historia när han höll nollan på bortais mot Frölunda HC. Detta då han passerade det tidigare rekordet på nio nollor under en och samma säsong, vilket Oscar Alsenfelt och Fredrik Norrena tidigare gjort. Med sin tionde match utan insläppt mål står Mann nu som ensam rekordhållare. En insats som Skellefteås målvaktstränare Krister Holm inte såg komma.

– Jag hade inte räknat med att Mann skulle hålla nollan tio gånger, det tror jag ingen hade gjort, säger Holm till hockeysverige.se.

Men det som nästan överraskade målvaktstränaren mest var att Mann inte hade något kontrakt signerat inför säsongen 2025/2026. Trots att han hade fina siffror i den tyska ligan så spelade han i ett lag som hade det tufft. Strauss Mann, som även representerade Skellefteå säsongen 2021/2022, återvände sent under försäsongen och blev därmed ett välbekant ansikte för laget.

Vad tycker du är den stora skillnaden på hans spel idag jämfört med tidigare i Skellefteå?

– Jag tycker att hans grunder i spelet är väl egentligen samma. Ruggigt bra fotarbete, ruggigt duktigt åka skridskor och ruggigt kvick. Jag tycker att han släpper mindre returer och han är bättre på att döda puckarna.

Blir Strauss Mann kvar i Skellefteå till nästa säsong?

– Det är ingenting jag kan gå ut med, det är ingenting jag vet. Det förs en diskussion tror jag, med våra sportchefer och hans agent. Vi vill gärna ha kvar honom och hoppas att det kan lösa sig, säger målvaktstränaren till hockeysverige.se.

Skellefteås starka målvaktssida

Strauss Manns målvaktskollega Linus Söderström har haft en tuffare säsong. Under slutet av 2024/25 hade han känning av en underkroppsskada. Något man hoppades skulle läka med hjälp av rehab och vila. Det räckte inte. Söderström fick därför genomgå en rejäl operation vilket hållit honom borta från spel under majoriteten av säsongen.

Hur svårt är det egentligen för en målvakt att hitta tajmingen efter en skadeperiod?

– Det är lätt hänt att man vill göra för mycket. Under match är det mer intensiv trafik och oförutsägbara saker som är svårare att träna på. Att scanna hoten och läsa spelet men även att tajma farten, när ska man spela längre in i kassen och när ska man gå ut.

Rekordhållaren Mann är inte ensam om att hålla nollan. I lördags, när Söderström gjorde sin tredje match för säsongen, höll även han nollan på bortais.

Skellefteå har goda förutsättningar på målvaktsfronten när laget ska kliva in i slutspel. Krister Holm känner att laget inte bara har två bra målvakter utan tre, där Jani Lampinen inte ska räknas bort.

Apropå Lampinen, han har ett kontrakt till den kommande säsongen men om han blir kvar i Skellefteå återstår att se. Holm själv säger att målvakten både vill och behöver spela för att fortsätta sin utveckling, om det blir i Skellefteå eller inte är en fråga som Lampinen och sportcheferna får ta.

Hur resonerar ni kring rollen som målvaktsetta?

– Vi har en otrolig förmån att kunna rulla. Nu har vi ju två som har hållit nollan sina sista matcher. Klart att har vi två heta målvakter, så jag tycker att det är en förmån. Det kan man ju också använda i slutspelet, det kan ju vara ganska långt. Och man spelar nästan varannan dag så kan det absolut behövas två som lirar.

Source: Skellefteå AIK @ Elite Prospects