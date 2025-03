”Det var längesen i mitt liv jag var så ledsen”

Ludvig Claesson fick inte vara på isen när säsongen skulle avgöras för Rögle.

Nu öppnar backen upp om skadan, tunga säsongen och sin egna framtid i SHL-klubben.

– Jag hoppas att det ska finnas plats åt mig, men… börjar 28-åringen, med utgående kontrakt, till hockeysverige.se.



Ludvig Claesson skadar sig i åttondelen mot Malmö (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

När Rögle ställde upp för vad som skulle bli SHL-lagets sista match för säsongen, 15 mars, gjorde man det utan Ludvig Claesson. Backen hade åkt på en smäll i första åttondelsmötet med rivalerna från Malmö och tvingades sitta vid sedan med vetskapen om att hans säsong var över oavsett resultat.



Nu återstår frågan: Är även tiden i Rögle över för Ludvig Claesson?



– Det är väl inte så konstigt att det inte varit så mycket snack eftersom vi är där vi är som lag. Jag har inte hört något, men det är som det är. Det är hockey, det är branschen, det är inget konstigt, sade 28-åringen till Helsingborgs Dagblad i början av februari.



Sju veckor senare når hockeysverige.se den defensive pjäsen med Nittorps IK som moderklubb.



– Det är okej ändå. Det är AC-leden som fick sig en rejäl smäll där. En klassisk hockeyskada. Det är många som åker på den och folk vet att det tar ett tag innan den återställs, men det är ingen operation utan bara rehab, berättar Claesson och fortsätter:

– Jag hade missat resten av säsongen oavsett om vi hade hållit på längre, men det ska vara lugnt till nästa år. Här och nu så är det lite stelt och ont, men med rehab så kommer det att vara helt återställt sen.



Du kommer kunna köra sommarträningen som vanligt?

– Oh ja. Efter smällen tror jag de sa att det skulle bli 5-6 veckor innan det återställs, och det har redan gått en och en halv nu, så det är väl fyra veckor kvar tills man kan bänka och allt vad det är.

En del av nya Rögle? ”Hemma för mig”

Backen fortsätter sedan att berätta om det ovissa läget han nu befinner sig i, med ett kontrakt som går ut 2024/25 och en ombyggnation i Rögle runt hörnet.



– Jag har varken fått ett ja eller nej härifrån, men jag och Hampus Sjöström (sportchef) har en dialog. Sen är det inget som är riktigt klart ännu, hur de vill göra. Det är ganska många kontrakt på backsidan redan, säger Claesson.



Calle Själin, Jesper Pettersson, Filip Johansson, Mattias Göransson, Lucas Ekeståhl Jonsson och Gregor Biber tillhör alla den kategorin backar under kontrakt även 2025/26.



– Det är tufft. Förändrar man någonstans så är det väl ganska lätt att göra det på de två kontrakt som går ut. Jag hoppas att det fortfarande ska finnas plats åt mig, men annars så får det bli något nytt… Rögle betyder väldigt mycket för mig så det är klart att jag inte vill ge upp det direkt, säger 28-åringen.



Din målbild är fortfarande att bli kvar?

– Ja, det är det. Min prio är egentligen alltid att spela i Rögle. Det är där jag har trivts bäst och det är här som är nästan hemma för mig. Sen vet jag att det kan bli bra ändå, men helst spelar jag i Rögle. Det är vad jag känner just nu i alla fall. Jag har trivts bra här och det är som sagt nästan hemma för mig.



Claesson menar att han och agenten självklart håller ögon och öron öppna, men att de just nu mest sitter och väntar på Rögles beslut.



– Det är det som är lite svårt och ovisst, jag vet inte om det finns plats eller när i sådana fall den skulle kunna dyka upp för mig, säger han.



Dan Tangnes, som redan är presenterad som nygammal huvudtränare, kommer säkerligen också ha något att säga till om. Claesson har däremot inte pratat med honom.



– Nej, det har vi faktiskt inte gjort. De åkte väl precis ut nu med Zug. Nej, jag har inte pratat med honom. Men han är en bra tränare och kommer att göra det bra för klubben här, det är jag övertygad om, säger han och fortsätter:

– Han var i A-laget när jag var i juniorerna, så jag känner honom som person, men jag hade aldrig honom som tränare. På den tiden var det däremot en mindre organisation så man var väldigt tajt med alla där, så jag känner honom bra.

”Det var längesen i mitt liv jag var så ledsen”

Som Ludvig Claesson är inne på finns en koppling till Rögle BK även längre bak i tiden. Det var nämligen där han gick från att vara J18-spelare, till J20-spelare och till slut även en SHL-back. Detta mellan 2013 och 2017. Därefter blev det spel i AIK, Tingsryd och Växjö innan han återvände med ett SM-guld i bagaget.



I och med allt detta tog uttåget i åttondelen mot Malmö extra hårt på Claesson.



– Det var tungt (att sitta vid sidan i sista matchen), och framförallt efter jag fick smällen i match ett då vi hade förlorat. Det var längesen i mitt liv som jag var så ledsen faktiskt. Det var känslosamt och jobbigt. Det var nervöst inför sista matchen, även om jag visste att säsongen kanske var över för mig. Det var jobbigt att se, men jag vet ju själv hur det är där nere när det börjar gå emot en. Det var tufft, det var det verkligen.

Backen utvecklar sedan om sina känslor.



– Rögle har verkligen blivit hemma för mig och Ängelholm är hemma för mig i mångt och mycket. Jag spelade juniorhockey här och lärde mig att ogilla Malmö, vilket har hållit i, även om jag har varit borta i många år. Nu när vi torskade fyra matcher i grundserien och sen match ett i förlängning… Vi hade redan haft kvartsfinalen i en liten ask och att då möta Malmö på hemmaplan och ligga under med 0–3 i första perioden, det var jobbigt. Jag var inte arg eller något på lagkamraterna, inte alls, men det gjorde ont.



Hur har tankarna gått efter en sån här säsong?

– Det var ruggigt jobbigt där i början och sen får vi leva med det hela tiden. Även om man tar poäng och är med så har man det där hela tiden. Det tar lång tid att bygga upp en god känsla och det var inte förrän de sista tio matcherna som vi kanske fick den där, ”oj, vi är helt okej ändå”.

– När vi summerade, efter 52 omgångar, så var vi nog ett topplag sista 40 matcherna, men det reflekterar man inte över under säsongen, utan man har med sig den tunga starten hela tiden. Det är tufft mentalt. Och sen att få den smockan efter det, dels torsk i förlängning mot Linköping i näst sista matchen, torsk i förlängning i sista matchen mot Malmö och sen torsk i första åttondelsmatchen mot Malmö. Tre raka övertidsförluster… det var en tuff start och ett tufft avslut på säsongen.



Hur summerar du säsongen för egen del?

– Lite samma som för laget, väldigt tuff start där jag var inne på massa mål bakåt första matcherna. Jag tror jag hade minus sju efter fyra eller fem matcher. Då kände jag ”åh herregud”. Då blir det tufft att kämpa sig tillbaka. Även om jag inte kollar så mycket på statistik så blir det en jobbig känsla. Jag lyckades komma ur det och sen efter nyår kändes det bra i mitt spel igen. Lite som för laget.



Ludvig Claesson var under 2024/25-säsongen även assisterande kapten i Rögle.