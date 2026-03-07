Kan kallas tillbaka av HV71: ”Lite konstigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två dagar efter att kvartsfinal ett spelas mellan AIK och MoDo kan HV71 kliva in i ett kval. Nu återstår frågan: Var kommer Lucas Lagerberg att spela?

– Jag har väl också förstått att de får kalla tillbaka mig – en gång, svarar 21-åringen med bakgrund i Leksand hockeysverige.se.

Avslutar Lucas Lagerberg säsongen i HV71 eller AIK? Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”HV71 har möjlighet att kalla tillbaka Lucas Lagerberg om behov skulle uppstå”

När lånet till AIK presenterades för den 21-årige backen, vid deadline i februari, var det så formuleringen lät. Sedan dess har tre mål och en assist trillat in under de första sju matcher i stockholmslaget. Men kommer han verkligen att vara en del av truppen som kliver in i kvartsfinal 16 mars? HV71 är i skrivande stund på väg mot ännu ett kval för att hålla sig kvar i SHL, och kan behöva allt hjälp de kan få för att säkra kontraktet.

Efter sista grundseriematchen i allsvenskan, en 3–2-seger mot Oskarshamn, svarar Lagerberg själv.

– Nej, men jag har väl också förstått att de får kalla tillbaka mig – en gång. Men jag har ju inte hört något och vi får väl se hur det blir, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om ovissheten.

– Det är väl lite så hockeyvärlden är, det kan vara ovisst ibland. Men just nu har jag fokus här. Jag tycker att det har varit jäkligt roligt att spela och jag hoppas att jag får vara med i slutspelet. Jag ser bara fram emot slutspel, och det som händer, det händer. Man kan liksom inte göra något åt det.

Det är ändå en speciell sits. Hur känns det att vara här när de är på väg mot kval?

– Det är ju lite konstigt såklart, men jag vill spela hockey och jag får riktigt bra minuter här. Det är det jag behöver för att utvecklas. Sen är det klart att det är jobbigt att se att det går tungt i HV, men jag tror att det kan bli bra ändå.

Det talar för AIK – enligt Lagerberg

Sista omgången blev speciell i sig för AIK, där man egentligen inte hade så mycket att spela för tabellmässigt. Ändå vände man 0–2 till en 3–2-seger.

– Nej, men det betyder ändå mycket för oss. Vi måste få en bra känsla inför slutspelet. Matcherna nu är väldigt viktiga så att vi kommer in i slutspelet med en bra känsla och gör rätt saker, säger Larberg och fortsätter om slutspelet där MoDo väntar i kvartsfinal.

– Jag ser fram emot det hur mycket som helst. Man vill ju spela slutspel, det är det man längtar efter hela säsongen. Det ska bara bli jäkligt roligt. Man är riktigt taggad.

Det har rasslat några gånger i nätet, men hur tycker du att du kommit in i laget?

– Jo, men jag tycker att det har gått helt okej. Jag tycker att jag har kommit in rätt bra och fått hjälp av alla grabbar här. Det finns mer att önska av spelet såklart, det gör det alltid, men jag tycker att jag har startat helt okej, säger Larberg och fortsätter om tidigare erfarenheten med Tingsryd och Björklöven.

– Man känner igen spelet och ligan lite, så det hjälper såklart. Lite i alla fall.

I och med femteplatsen i den allsvenska grundserien får AIK även en veckas förberedelser inför slutspelet. Två dagar senare, med eller utan HV71, släpps pucken för första kvalmatchen i SHL. Med troligen Lagerbergs tidigare klubb Leksand på andra sidan.

– Vi har ett grymt lag med grymma individer och en jäkla gruppsammanhållning. När vi får till spelet och allt kuggar i så blir vi ett riktigt bra lag, säger backen om vad som talar för att AIK kan ta sig förbi MoDo, och ännu längre i andra divisionens slutspel.

Source: Lucas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects