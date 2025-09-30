Lovordar Leksands löften: ”Snacka om att sätta avtryck”

Tinus Luc Koblar och Zaki Crookes har tagit chansen när den dykt upp i Leksand.

Nu lovordas Leksands löften av experten Fredrik Söderström.

— Snacka om att sätta avtryck direkt, säger han till Hockeysverige.se.

Tinus Luc Koblar, Fredrik Söderström och Zaki Crookes.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tinus Luc Koblar och Zaki Crookes är två spelare det har talats mycket om uppe i Leksand senaste dagarna. Målskyttar i vinstmatchen mot Skellefteå (8–5) och framstående i förlustmatchen mot Luleå (1–4). I kväll ska båda ställas mot SHL:s nollpoängare HV71 på bortaplan.

Fredrik Söderström följde på plats de båda juniorerna i Skellefteå och Luleå-matcherna och blev som så många andra glada över att se två unga spelare ta för sig på det sätt Luc Koblar och Crookes gjorde.

— Leksands tunna trupp sett till numerären och kanske namn är något som folk diskuterat. Klart att tappar man då för Leksand ganska tunga namn är det ett problem och dilemma, säger Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag jobbade under matchen mot Skellefteå så jag och Johan Edlund var nere för att synka, som det heter på TV, intervjuerna där. Då var Johan Hedberg avslappnad och full av tilltro. Jag vet att han litar på de här unga spelarna.

— Att lita på dem en sak, men en annan sa att se det i praktiken. På förhand kändes det som att det kunde vara besvärande. Nu blev det en match där Skellefteå inte alls kom upp i den nivån som man vet att de har så matchen blev speciell på något sätt.

— Unga spelarna, jag ska inte kalla det för att slå igenom för det ska man kanske vara försiktig med när man pratar enskilda matcher, snacka om att sätta avtryck direkt.

Tinus Luc Koblar.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”Hör i snacket från scouter att han är intressant”

Tinus Luc Koblar svarade för ett mål mot Skellefteå, men gick poänglös mot Luleå.

— Att han är spännande visste jag redan innan efter att jag sett honom i juniorhockeyns värld. Den beslutsamhet, tyngd och kraftfullhet han visade från första nedsläpp och matchen igenom, vilket han fortsatte med även mot Luleå…

— Fullständigt obrydd, orädd och hur han spelade på gränsen var kul att se. Annars är det lätt att unga spelare kommer in och är lite försiktiga. Jag tycker att kraftfullheten han visade imponerade på mig.

Luc Koblar är redan draftad av Toronto och Fredrik Söderström ser också en stor potential i 18-åringen.

— Det finns andra som följer unga spelare betydligt noggrannare än vad jag gör och som har det till jobb. Jag hör i snacket från scouter att han är intressant och det känns som han har det breda spektret. Han är inte bara en finlirare.

— Jag tycker att han däremot visade sådana kvalitéer också samtidigt som han har storleken och ett visst mått av kaxighet vilket jag tilltalas av.

Zaki Crookes.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”Utomordentliga tecken, men…”

Zaki Crookes svarade för ett mål och en assist mot Skellefteå, men liksom Luc Koblar gick poänglös från mötet med Luleå.

— Han ser lite mer bekväm ut i sitt spel. Fysiken är inte hans främsta egenskap. Däremot hans skicklighet med puck och sätt att hantera spelet imponerade på mig.

— Det är en spelskicklighet som är hög och det finns ett lir som jag tror har ett visst mått av underhållningsvärde också.

— Jag vet att Johan Hedberg sagt i ett antal intervjuer att Leksand har en utomordentlig juniorsida att plocka ifrån. Det vet jag också att man säger ibland, men här känns det som att Johan har fog för det.

– Det är några ytterligare som varit där uppe. (August) Lissel, (Dennis) Altörn även om han inte längre är junior, (Rocky) Langvardt, Victor Johansson, Jonas Lagerberg-Hoen… En handfull namn som är och knackar på den där dörren. Jag skulle säga att det är ett gott betyg till juniorverksamheten.

— Jag får ett intryck av att Jörgen Bemström gör ett alldeles strålande jobb under ledning av Jesper Ollas. Det är positivt att det formas spelare som kan ta det där klivet.

Nu är, som du säger, Leksands trupp tunn, hur länge kan Johan Hedberg förlita sig på att juniorerna kan vara med och driva första, andra och tredjefemmor i SHL, vilket man gjort senaste två matcherna?

— Det man ska komma ihåg, jag springer på mycket folk på byn som skiner från öra till öra på och som säger ”Det var vad jag visste, att vi har bra juniorer”, att man inte kräver och begär att de ska leverera över tid. Att etablera sig på den här nivån tar tid. Det tror jag att man måste vara förståndig och säga.

— Det är utomordentliga tecken att man levererar direkt, men det jag försöker säga är att över tid måste Leksand ha en tyngre trupp. Annars kommer man få besvärligt, så är det. I enstaka matcher kan unga spelarna leverera, vilket är gott så. Men det behövs nog att folk kommer tillbaka och redan den här veckan har man tre tuffa bortamatcher.