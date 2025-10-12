Hockeysäsongen 2025/26 har redan börjat – men det finns fortfarande spelare som saknar klubbadress.

Här är 20 svenskar i Europa och Nordamerika som fortfarande finns tillgängliga på marknaden.

NHL-svensken tränar med SHL-lag.

Guldforwarden nobbade SHL-klubb i somras.

Har öppnat för spel i moderklubben.

Ex-leksingen är kvar på marknaden.

Tidigare skyttekungen letar klubb.

Profilen kan avsluta karriären.

Oktober är här och säsongen har nu börjat överallt där både SHL och HockeyAllsvenskan kör för fullt. Hockeyn har varit igång i Europa under en månad medan NHL:s och AHL:s säsonger har börjat den här veckan och AHL-säsongen.

Men trots att säsongen nu har dragit igång så finns det fortfarande spelare kvar på marknaden. Bland annat flera blågula spelare saknar fortsatt en klubbadress för 25/26.

Här är därför en genomgång av 20 svenskar som fortfarande finns på marknaden och som skulle kunna komma in som en förstärkning till något lag som söker förstärkning.