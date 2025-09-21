KLART: Linus Omarks val – nobbar SSK

Han har jagats flitigt av Södertälje efter SM-guldet med Luleå.

Nu är Linus Omark inte längre kontraktslös under 2025/26.

250501 Luleås Linus Omark jublar med pokalen efter final sex i SHL mellan Luleå och Brynäs den 1 maj 2025 i Luleå.

Sedan Linus Omark meddelade att han skulle lämna Luleå efter SM-guldet har ryktena varit många. Södertälje SK har pekats ut som en av lösningarna och följetongen har pågått i cirka en månads tid efter uppgifterna från Hockeynews.



– Jaså? Jag vet ingenting. Jag har inte ens pratat med min agent vilka som är intresserade och inte, sade då Omark själv till Expressen.



Nu står det klart vad den tidigare SHL-stjärnan ska göra närmsta tiden.



Det blir inte ett inhopp i Hockeyallsvenskan under serieinledningen. Istället meddelar nu schweiziska HC Lugano att man kommit överens med den 38-årige svensken.

Kontrakt till november

Samarbetet gäller till landslagsuppehållet i november. Om det sedan blir en fortsättning eller inte är ännu inte klart.



Anledningen till att NL-klubben känner sig tvingade att göra denna förstärkning är att man sitter på en skadelista med spelare som Rasmus Kupari, Jiri Sekac och Marco Zanetti. Dessutom spelar man hela 15 grundseriematcher mellan 23 september och 1 november. Därefter är det tolv dagar till nästa möte i schweiziska ligan.



I och med detta återvänder Linus Omark till Schweiz. Senast, 2022/23, stod han för 68 poäng över grundserie och slutspel med Genève-Servette. Då slutade det hela med att klubben lyfte ligatiteln.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects