Linköping tog hem segern mot Leksand på bortaplan
- Linköping segrade – 3–1 mot Leksand
- Remi Elie matchvinnare för Linköping
- Tredje raka segern för Linköping
Linköping vann matchen borta mot Leksand i SHL på torsdagen. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen.
Brynäs nästa för Linköping
Första perioden blev mållös. Det var först 3.30 in i andra perioden som Linköping tog ledningen genom Christoffer Ehn framspelad av Eskild Bakke Olsen och Robin Kovacs.
Efter 19.47 i andra perioden slog Remi Elie till framspelad av Oliver Johansson och Max Martin och gjorde 0–2.
Leksand reducerade dock till 1–2 genom Lukas Vejdemo tidigt i tredje perioden av perioden.
Linköping kunde dock avgöra till 1–3 med 1.28 kvar av matchen genom Adam Hofbauer.
I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på tionde plats. Leksand är på nionde plats. Noteras kan att Linköping sedan den 3 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.
I nästa match, lördag 11 oktober möter Leksand Djurgården hemma i Tegera Arena 15.15 medan Linköping spelar borta mot Brynäs 18.00.
Leksand–Linköping 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)
SHL, Tegera Arena
Andra perioden: 0–1 (23.30) Christoffer Ehn (Eskild Bakke Olsen, Robin Kovacs), 0–2 (39.47) Remi Elie (Oliver Johansson, Max Martin).
Tredje perioden: 1–2 (43.39) Lukas Vejdemo (Michael Lindqvist, Olle Strandell), 1–3 (58.32) Adam Hofbauer (Oliver Johansson, Johan Johnsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 1-0-4
Linköping: 3-0-2
Nästa match:
Leksand: Djurgårdens IF, hemma, 11 oktober
Linköping: Brynäs IF, borta, 11 oktober
