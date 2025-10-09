Linköping tog hem segern mot Leksand på bortaplan

Linköping segrade – 3–1 mot Leksand

Remi Elie matchvinnare för Linköping

Tredje raka segern för Linköping

Linköping vann matchen borta mot Leksand i SHL på torsdagen. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen.

Brynäs nästa för Linköping

Första perioden blev mållös. Det var först 3.30 in i andra perioden som Linköping tog ledningen genom Christoffer Ehn framspelad av Eskild Bakke Olsen och Robin Kovacs.

Efter 19.47 i andra perioden slog Remi Elie till framspelad av Oliver Johansson och Max Martin och gjorde 0–2.

Leksand reducerade dock till 1–2 genom Lukas Vejdemo tidigt i tredje perioden av perioden.

Linköping kunde dock avgöra till 1–3 med 1.28 kvar av matchen genom Adam Hofbauer.

I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på tionde plats. Leksand är på nionde plats. Noteras kan att Linköping sedan den 3 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Leksand Djurgården hemma i Tegera Arena 15.15 medan Linköping spelar borta mot Brynäs 18.00.

Leksand–Linköping 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 0–1 (23.30) Christoffer Ehn (Eskild Bakke Olsen, Robin Kovacs), 0–2 (39.47) Remi Elie (Oliver Johansson, Max Martin).

Tredje perioden: 1–2 (43.39) Lukas Vejdemo (Michael Lindqvist, Olle Strandell), 1–3 (58.32) Adam Hofbauer (Oliver Johansson, Johan Johnsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Linköping: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Djurgårdens IF, hemma, 11 oktober

Linköping: Brynäs IF, borta, 11 oktober