Direkt vid deadline fick Linköping se nackdelarna med oerfarna sportchefer. Nu ger sparkade Peter Jakobsson sin syn på missen och vägen SHL-klubben valt med Broc Little och Jonas Junland.

– Tony och jag hade en tanke kring Broc Little, och hade fyra, fem möten, berättar han bland annat för hockeysverige.se.

Broc Little och Jonas Junland har tagit över efter att Linköping sparkade Peter Jakobsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Kort efter att Peter Jakobsson fått reda på att hans tid i Linköping var över meddelade assisterande sportchef, Tony Mårtensson, att även han lämnar. Kvar stod SHL-klubben vid en mer oprövad lösning där tidigare spelarna Broc Little och Jonas Junland nu satt på de viktiga stolarna (till slutet av säsongen).

En knapp månad, med deadline 15 februari, har följt där de båda uppmärksammats stort. Ingen av dem har nämligen någon erfarenhet av en sådan roll. Något som direkt blev tydligt när de vid detta datum missade att registrera William Proos.

Nu ger den sparkade sportchefen, Peter Jakobsson, sin syn på LHC:s lösning.

– Det är tufft för killarna att komma in såklart. Tony och jag hade en tanke kring Broc Little, och hade fyra, fem möten om att vi ville ta in honom för att hjälpa oss i en roll. Vi var rätt långt gångna med det, börjar han berätta för hockeysverige.se.

– Jag gillar Broc fantastiskt mycket så jag tror att det hade varit en nyttig väg för honom gå. Nu fick han hoppa in i hetluften direkt, men det klarar han. Han var smart på isen och är smart utanför också. Jag önskar honom väldigt mycket lycka till. En otroligt bra kille och en härlig spelare som fick en fantastisk hyllning. Han är väl värd den här chansen.

”Det krävs lite mer än att bara vara spelare”

Har du gjort något liknande misstag tidigt under din resa som sportchef?

– Nej det har jag väl inte. Sen är det lätt hänt såklart. Det är tråkigt att det ska ske, och tråkigast för William i det här fallet. Det är människor och det är mänskligt att göra misstag. Det ska väl inte lastas så hemskt mycket på någon – men väldigt tråkigt för William.

54-åringen som nu står utan jobb har även tidigare pratat om att SHL-klubbar varit lite fega i att inte våga satsa på mer ”gröna” tränare. Något han bland annat pratade om på upptaktsträffen, inför 2025/26, då Mikael Håkanson plockats in i båset. Vad gäller sportchefer är han däremot mindre säker…

– Det finns definitivt de som går direkt från spelarkarriären och blir duktiga ledare. Nu fick jag förmånen att jobba civilt inom försäkringsbranschen i tio år, och för min del kändes det väldigt tryggt när jag kom tillbaka till ishockeyn. Jag hade varit ute och utbildat mig till försäkringsförmedlare och jobbat med vissa andra frågor. Då kändes det som att komma tillbaka på hemmaplan när man jobbade med ishockeyn igen.

– Det är klart, det är inte riktigt bara som när man spelar ishockeyn, att vara sportchef eller general manager i ett SHL-lag. Det krävs lite mer än att bara vara spelare. Det är tufft, det är inget att snacka om.

Svaret om framtiden: ”Några telefonsamtal”

Vad som händer härnäst för Jakobsson själv är ännu inte klart. Han har inte heller satt någon tidsplan för när han vill vara tillbaka.

– Nej det har jag faktiskt inte. Jag har sagt att jag ska försöka och låta det ta lite tid. Sen kanske jag inte är så duktig på det, det vet jag inte. Vi får se. Det är klart, några telefonsamtal har det blivit. Vi får se om det dyker upp något spännande framöver, men just nu tänker jag ligga lågt – ett par veckor till i alla fall, säger han.

Det rycker lite i fingrarna alltså?

– Självklart. Jag tycker att det är otroligt spännande och roligt att få jobba med ishockey, och på den yppersta eliten. Så det är klart att man följer hockeyn ändå även fast man inte i dagsläget jobbar inom den. Jag ser på väldigt många matcher, pratar med agenter, scouter, vänner och kollegor ändå. Man håller sig skapligt ”à jour” i branschen trots allt.’

