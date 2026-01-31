”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping har varit inne i en negativ trend vilket resulterade i att sportchefen Peter Jakobsson fick sparken. Nu delar ledande spelarna med sig av sin syn på situationen – och hur laget har påverkats.

– Jag påverkas ju noll av allt som skrivs och sägs. Det finns säkert de som blir påverkade lite mer, säger Kovacs till hockeysverige.se.

Fredrik Karlström, Robin Kovacs berättar om den turbulenta tiden i Linköping sedan sportchefen Peter Jakobsson fick sparken. Foto: Bildbyrån (montage).

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping har varit inne i en tuffare period på senaste tiden. Sett till de tolv senaste matcherna har ”Cluben” endast lyckats vinna fyra matcher. Tidigare i veckan kom även LHC:s drag, att sparka sportchefen Peter Jakobsson.

Under lördagens SHL-omgång gick det däremot hem för LHC som slog Frölunda på bortaplan. Under gårdagskvällen kom även beskedet att assisterande sportchefen Tony Mårtensson lämnar, samtidigt som Broc Little och Jonas Junland uppges ta över rollen.

– Jag har ingen kommentar angående det. Just nu är det väl bara spekulationer. Det vi fokuserar på är att vinna hockeymatcher, säger Christoffer Ehn till hockeysverige.se efter matchen.

Vad tycker du om beslutet att Jakobsson fick lämna?

– Jag har inget att säga om det heller. Jag är spelare. De besluten tas högre upp så det får du fråga styrelsen.

Hur har känslan varit i laget då de senaste dagarna sedan detta blev klart?

– Nej, jag tror att alla känner att det är inget roligt när det är kring laget folk som sparkas. Men det är branschen och man vet att det kan hända. Jag tycker att det är samma sak som när vi sparkade tränaren i fjol, det är ett kvitto på att det inte riktigt gått som vi har velat. Vi försöker tänka på det vi kan och komma ihop som grupp och ta nästa match, säger Linköpings lagkapten.

Stjärnforwarden Robin Kovacs hade hade inte heller mycket att säga om LHC:s turbulenta tid.

– Jag vet ingenting faktiskt. Jag har legat hemma hela veckan, skrattar Kovacs som har varit sjuk ända fram tills matchen mot Frölunda.

– Jag har inte heller hunnit prata så mycket med laget och de runt omkring så jag är fel person att svara på det. Sen påverkas jag ju noll av allt som skrivs och sägs. Det finns säkert de som blir påverkade lite mer.

Besvarar experternas kritik: ”De får tycka det”

TV4:s experter Sanny Lindström och Petter Rönnqvist är väldigt kritiska till hur Linköping har beslutat att agera efter den senaste tidens svacka. Under sändningen inför matchen mellan Frölunda och Linköping sågade experterna Linköpings beslut om sportchefsrollen.

– Jätte oroväckande för Linköping. De behöver någon form av stabilitet och trygghet. Hela havet stormar just nu i Linköping, kommenterar TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen.

Något som experten Petter Rönnqvist också är inne på.

– Det är pusselbitar som måste sättas på plats här efter säsongen. Att man nu tar in Junland och Broc Little här säsongen ut är ett av de märkligaste besluten jag har varit med om.

– Little har noll erfarenhet och har just lagt av som spelare. Junland som nu har poddat och jobbat vid sidan om, har haft fullt med åsikter och sågat rejält det här Linköping och vissa spelare. Det här är ett tecken på att allting står inte rätt till i Linköping. De behöver bygga om från grunden, säger Rönnqvist.

Linköpings spelare besvarade kritiken på följande vis.

– Jag kan förstå att det blir skriverier och snack om det när vi ligger där vi gör och sedan händer sådana här rockader. Sedan är det kanske dessa vissa förändringar som behöver göras men det är inte på mitt bord. Det är andra som fattar de besluten, säger Fredrik Karlström.

Christoffer Ehn och Robin Kovacs håller med Karlström.

– De får tycka det, så ska jag bara spela hockey och göra det jag kan. Som jag sa innan, jag sitter inte i styrelserum eller på de positionerna så jag har inget att säga om det, säger Ehn.

– Jag har egentligen ingen kommentar kring det. Jag vet inte vad som är sant och vad som inte är det, jag vet inte vilka beslut som har tagits heller. Vi får se vad som händer, vi kanske får lite mer information på måndag men just nu har jag faktiskt ingen aning, säger Kovacs.

Robin Kovacs svarar på experternas hårda kritik som riktats mot Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

Har inte påverkats av turbulensen: ”Har varit bra sen i början”

Även om spelarna inte håller med experterna, är laget inne i en negativ trend där HV71 kommit allt närmre från nedanför kvalstrecket. Frågan uppkommer då hur den turbulenta tiden med sportchefen som lämnat påverkat LHC-spelarna.

– Utifrån har det stormat tidigare kring våran start men vi har alltid varit tajta som grupp. Lagkemin och gruppstämningen har varit bra sen i början, säger Karlström som även är Linköpings assisterande lagkapten.

Markus Ljungh, som också har ett ”A” på bröstet, är inne på samma spår:

– Det var skönt att vi fick med oss en seger efter allt som har hänt i veckan. Vi fokuserar på sporten och resultaten. Såhär är det i hockey, och vi spelare kan bara påverka det som händer på isen. Allt annat får vi lämna åt sidan, säger Ljungh och fortsätter.

– Det är många matcher kvar nu och många lag inblandade runt strecket. Det är flera lag som kanske har en unken känsla. Vi har en bra känsla dock, framför allt idag efter matchen så det ska vi bara bygga vidare på.

Linköpings pressade läge: “Vi pratar ingen tabell – är ett slutspel”

Samtidigt som Linköping vann sin match, gjorde även HV71 det i sin match mot Luleå. Det innebär att det fortsatt skiljer tre poäng mellan lagen. Med tolv matcher kvar på säsongen är Linköping inne i en pressad situation där varje match kommer vara avgörande för att kunna undvika det negativa kvalet.

– Var HV ligger är inget vi pratar om. Vi pratar ingen tabell och vi har levt såhär sedan första matchen på säsongen. Det är bara nästa match som gäller. Det är ett slutspel och vi måste vinna nästa match, säger Kovacs.

– Vi kan inte titta så mycket på vad de andra lagen gör utan vi måste bara fokusera på oss. Vi börjar bra här nu med en vinst mot Frölunda och ska fortsätta på det spåret. Jag tycker att vi har spelat ganska bra den senaste tiden så det är bara att fortsätta, instämmer Karlström.

Under lördagens match mot Frölunda låg Linköping under samtidigt som HV ledde sin match. I det läget hade Jönköpingsklubben gått om LHC på grund av en bättre målskillnad. Tack vare segern skiljer det återigen tre poäng ner till kvalstrecket. Säkert ligger Linköping dock inte till.

Detta måste bli bättre: “Då håller vi oss kvar”

Linköping ska nu spela för sin överlevnad under de kommande matcherna. Frågan är då vad som blir viktigt för att ”Cluben” ska stanna på det vinnande spåret.

– Nu ska vi bara träna bra, ha kul, bra lagsammanhållning och ställa krav på varandra. Så vi fortsätter bygga på det här så kommer det bli bra, säger Ljungh.

– Vi tar det match för match. Sen behöver vi vinna matcher och ta trepoängare och vi behöver komma ihop som grupp. Vi behöver hitta bra spel här nu de två närmaste bortamatcherna. Sen blir det ett skönt uppehåll så får vi gå och ladda batterierna och hitta energi de sista tio, säger Kovacs.

Något som lagkaptenen håller med om.

– Nu gäller det att vi gör stabila insatser över 60 minuter. Då håller vi oss kvar i matcherna, så som vi gjorde idag. Det var jättestarkt att komma tillbaka. Så vi behöver bygga vidare på det, säger Ehn avslutande.

Det återstår att se ifall Linköpings krisdrag ger en positiv effekt under den resterande delen av säsongen och när klubben bekräftar vem som tar över rollen som sportchef. Enligt spelarna själva är känslan i laget bra och allt fokus ligger på de kommande matcherna.

Linköpings nästa match är på torsdag när de möter Timrå på bortaplan. Matchstart klockan 19:00.