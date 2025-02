Liljander: ”Han hade varit aktuell oavsett tabellposition”

Stefan Nyman blir ny assisterande tränare i HV71 när Fredrik Stillman blir GM-stöd.

För hockeysverige.se förtydligar Björn Liljander beslutet – och vad som egentligen kom först.

– Jag tror att det här kommer förbättra chanserna avsevärt, säger general managern.

Stefan Nyman, Fredrik Stillman och Björn Liljander. Foto: Bildbyrån (montage).

HV71 väljer att kasta om i sin stab med nio omgångar kvar av SHL-säsongen. Fredrik Stillman tar klivet ”upp” som general manager-stöd och Stefan Nyman blir ny assisterande tränare till Anton Blomqvist.



För hockeysverige.se förtydligar nu Björn Liljander, GM i HV71, hur processen sett ut och vilket beslut som kom först, Nyman eller Stillman.



– Det började med att jag och Stillman suttit flera gånger under säsongen och diskuterat framtiden. Jag känner att jag behöver stöd och hjälp i min roll som GM, och Fredrik har en otrolig erfarenhet. Han har suttit som sportchef i många, många år, han vet vad rollen innebär och hur bred den är, han kan föreningen utan och innan, han har en väldigt stark lokal förankring, han har ett bra kontaktnät och är lite äldre än mig, med allt vad det innebär. Jag tycker att vi kompletterar varandra bra.

– Vi har haft en dialog längs resan och nu när Nyman blev tillgänglig på marknaden hux flux, så började man fundera såklart, fortsätter Liljander.



Liljander menar att rollen som Stillman får även hade varit aktuell om tabelläget var annorlunda. Denna lösning kommer som ett resultat av att Nyman blivit ledig efter sparkningen i Örebro.



– Vi hade tänkt sätta oss efter säsongen och lägga en plan för framtiden, men fick en möjlighet att testa det redan nu. Då tog vi den.

– ”Stille” hade varit aktuell oavsett tabellposition. Jag är jätteglad att vi får bygga en sport-ledning. Vi har ett jättejobb framför oss i HV71. Inte bara i herrlaget, utan kring hela verksamheten. Vi har ett stort jobb framför oss så det kommer krävas kompetenta människor. Kan vi göra verksamheten bättre redan nu och få in en kompetent och erfaren ledare som varit med i tuffa situationer och kan hjälpa både coacher och ledare så är det läge att agera.

Hyllar Nyman: ”Förbättrar chanserna avsevärt”

Stefan Nyman var assisterande tränare i HV71 under 2020/21, men har, som Liljander är inne på, lång erfarenhet. På CV:t finns bland annat jobb i SSK, Malmö, Djurgården och Örebro. Nu ska han försöka rädda kvar klubben i SHL med nio matcher kvar och sex poäng upp till Örebro och säker mark.



– Jag har följt Nymans resa en längre tid och är otroligt imponerad av hans jobb som tränare och ledare, inte minst det han gjorde i Djurgården där han var med och byggde något riktigt bra. Han har ett starkt hockeyöga som jag tror att vi kommer ha stor nytta av i slutfasen på säsongen. Att han kan komma in tror jag kommer hjälpa oss mycket i att driva utvecklingen, både i spelet, men också på individnivå med backarna – och på beteende-nivå framförallt, säger Liljander och fortsätter:

– Att addera den erfarenheten och kompetensen – och få behålla Stillman gör oss mycket starkare som verksamhet och organisation, bara över ett dygn. Vi tror att det kommer kunna hjälpa oss att bli ännu bättre och att det kommer ge laget en extra push inför slutet på säsongen.



Hur mycket förbättrar det här era chanser, enligt dig?

– Jag tror att det här kommer förbättra chanserna avsevärt. Hans kompetens och erfarenheter kommer vara viktiga för oss. Inte bara i att hjälpa backarna, utan även truppen som helhet. Internt kan man lätt bli lite hemmablind när man ser sitt eget spel varje dag. Att få in någon som följt laget utifrån, kan lyfta blicken och kanske ser saker på ett annat sätt än vi tror jag kommer vara väldigt nyttigt.

Därför behöver Liljander stöd: ”Får jobba dubbelt upp”

I och med det ovissa läget HV71 befinner sig i menar Liljander att stödet från Stillman kommer bli väldigt viktigt.



– En GM-roll är fantastiskt bred. Det ingår ansvar över herrlaget, damlaget och juniorer, med all personal och spelare. Att bygga den organisationen för att bli framgångsrik över tid, kommer vara en viktig del samtidigt som vi ska bygga herrlaget, säger klubbens GM om varför han behöver stöd:

– Vi sitter i en situation där vi inte vet i vilken serie vi spelar. Det innebär att vi behöver titta på scenario A och scenario B utifrån ett lagbygge. Vi kommer få jobba dubbelt upp här under en period för att vara redo. Fredrik har själv suttit i den här rollen och har ett bra kontaktnät också med både agenter och scouter. Vi kommer sätta igång fullt ut med allt ifrån scouting till att bygga verksamheten internt. Vi har att göra kan jag säga.



I föreningen finns även Oscar Sundh som tidigare varit just assisterande sportchef. För hans del fortsätter jobbet med juniorerna, menar Liljander.



– Vi har såklart tittat på en mängd kandidater som skulle kunna vara aktuella för den här rollen. Det har funnits stort intresse, men i vårt fall känner jag personligen att det är väldigt bra att få in Fredrik med den erfarenheten han har. Oscar gör ett jättebra jobb med juniorerna och är väldigt nyttig för spelarna där och våra juniortränare. Han följer matcher och jobbar på individnivå på hockeygymnasiet. Den funktionen är jätteviktig och Oscar gör ett bra jobb där, avslutar general managern.