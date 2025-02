Talangens röriga säsong: ”Det har blivit hackigt”

J20 Nationell, HockeyAllsvenskan, CHL, Liiga, SHL samt spel i flera landskamper.

Det har minst sagt varit en hektisk säsong för Växjös stora backtalang Leo Sahlin Wallenius.

‒ Det har blivit lite hackigt, men jag tycker ändå att jag har tagit kliv, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

Leo Sahlin Wallenius har visat framfötterna efter att ha återvänt till Växjö. Foto: Bildbyrån/Montage

Växjö Lakers säsong har inte blivit som många förväntade sig inför säsongen då laget har befunnit sig i mitten av tabellen under en majoritet av hösten och vintern.

Senast åkte Växjö också på en tuff förlust i Smålandsderbyt mot HV71. Efter tre raka derbyvinster mot HV blev det förlust för Växjö som förlorade med 3-2 i Husqvarna Garden i lördags.

‒ HV kommer ut starkt första tio minuterna. Sedan tycker jag att det är jämnt men ju längre matchen går tar tar över matchbilden. Vi får inte in pucken och det är där som det avgörs. Vi hade lägen men får inte in pucken, säger Växjöbacken Leo Sahlin Wallenius till hockeysverige.se efter förlusten.

Tillbaka i Växjö Lakers igen: ”Jättekul”

18-årige talangen Leo Sahlin Wallenius har varit utlånad under stora delar av årets säsong men återvände till Växjö inför att transferfönstret stängde. Han har därefter spelat tre matcher i SHL för Lakers och har då även fått förtroende av tränarna. Sahlin Wallenius har klivit in och ersatt Joel Persson då Växjökaptenen saknas på grund av skada. Efter att tidigare endast ha spelat några få minuter i SHL har talangen nu klivit in och spelat ordinarie för Växjö.

‒ Jag tycker att jag tar kliv för varje match som går. Det känns bättre och bättre. Jag försöker göra mitt yttersta i varje byte och försöker ta chansen som jag har fått här, säger han.

Leo Sahlin Wallenius har fått ett bra förtroende i SHL sedan återkomsten till Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Hur växer du av förtroendet som du har fått och att spela de viktiga minuterna?

‒ Såklart, det är jättekul. Man får självförtroende av det och sedan gäller det bara att ta för sig och göra det bästa av minuterna som man får.

Turbulent säsong för Leo Sahlin Wallenius

Det har varit en udda säsong för Leo Sahlin Wallenius. Det stod tidigt klart att han skulle lånas ut till Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan och han inledde också säsongen där. Men efter bara 14 matcher kallade Växjö tillbaka 18-åringen då de var missnöjda med istiden som Sahlin Wallenius hade fått under sin tid i Nybro. Därefter spelade talangen i Växjö i en och en halv månad innan det stod klart att han lånades ut igen.

Den här gången blev det en udda lösning då Sahlin Wallenuis lånades ut till TPS Åbo i Liiga. Där snittade han 20 minuters istid över sju matcher innan han återvände till Växjö.

‒ Det var jättenyttigt för mig. Det blev en väldigt bra lösning, TPS tog hand om mig väldigt bra och jag är nöjd över den tiden. Jag har bara goda minnen från min tid där.

Leo Sahlin Wallenius under tiden i Nybro Vikings. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Totalt under säsongen har Leo Sahlin Wallenius spelat 51 matcher för sex olika lag.

14 matcher i HockeyAllsvenskan med Nybro.

Nio SHL-matcher i Växjö.

Åtta matcher i J20 Nationell.

Sju matcher för TPS Åbo i Liiga.

Sju landskamper för Juniorkronorna.

Tre landskamper med U19-landslaget, där han var lagkapten.

Tre CHL-matcher med Växjö.

Får Sahlin Wallenius fortsätta i SHL? Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det har blivit en lite rörig säsong känns det som, hur upplever du det?

‒ Som du säger, det har blivit lite hackigt. Men som sagt, jag tycker ändå att jag har tagit kliv. Jag har tränat på under den tiden då jag inte har spelat och sett till den tiden där jag har spelat så tycker jag att jag har gjort det bra. Jag är nöjd i det stora hela.

Hoppas få fortsätta i SHL: ”Ser det som en stor chans”

Som en ung spelare brukar oftast lugn och ro i en trygg miljö värdesättas för att utvecklas, men Sahlin Wallenius tror att det kan vara positivt för honom att samla på sig flera olika upplevelser och intryck.

‒ Ja, men det skulle jag säga. Jag skulle mer säga att jag tar det som en lärdom, att få anpassa sig till olika miljöer och olika spelsätt. Jag tror att det bara är nyttigt.

I och med att han återkallades från TPS Åbo är det dock nu klart att Leo Sahlin Wallenius kommer att bli kvar i Växjö Lakers och spela i SHL eller J20 Nationell.

‒ Det blir skönt. Jag ska försöka göra det bästa av situationen och försöka vinna åt laget, säger 18-åringen.

Du hoppas ju såklart få spela i SHL och det är oklart när Joel Persson kommer tillbaka, hur ser du på dina chanser att få speltid nu under slutet av säsongen?

‒ Vi har en bra backsida, men om jag gör det bra nu ser jag det som en stor chans till att jag kommer att få spela. Vi har en bra konkurrenssituation och då gäller det för mig att bevisa att jag förtjänar förtroendet och att få fortsätta spela, avslutar Leo Sahlin Wallenius.