Stod för drömmål i SHL-debuten: ”Gör det grymt bra”

Ett skade- och sjukdomsdrabbat Leksand vann med 8-5 mot Skellefteå, där masarnas juniorer klev fram och fyllde tomrummen. Inte minst Tinus Luc Koblar, som gjorde SHL-debut, visade framfötterna med ett drömmål under matchen.

– Jag försökte bara skapa en målchans. När jag såg att jag fintat bort backen tänkte jag på att attackera mål, säger den norska talangen till Hockeysverige.se.

Tinus Luc Koblar gjorde ett drömmål mot Skellefteå.

Foto: Bildbyrån.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det blev en svängig historia i Tregera Arena då Leksand tog emot Skellefteå. Nu har visserligen både Johan Hedberg och Daniel Hermansson gråa tinningar, men efter 8-5 kan vi förmoda att det gråa spridit sig.



En av matchens stora spelare var debutanten Tinus Luc Koblar. Han stod dessutom för ett drömmål i debuten då han satte 5-1-pucken bakom Strauss Mann.



– Det var en skön känsla och axlarna föll ner lite när jag såg pucken gå in, berättar Tinus Luc Koblar för hockeysverige.se efter matchen.



Hur gick tankarna då du letade dig igenom fyra Skellefteåspelare?

– Jag försökte bara skapa en målchans. När jag såg att jag fintat bort backen tänkte jag på att attackera mål. Sedan var det bara att skjuta in den.

Tinus Luc Koblar hyllas efter sitt drömmål: ”Grymt bra”

En som var imponerad över Leksands unga spelare var nyförvärvet från Färjestad, Michael Lindqvist, som själv stod för två av målen.



– Vi fick såklart en superstart, kom ut som vi brukar göra på hemmaplan och tog tag i matchen. Sedan fick vi såklart bra utdelning på chanserna och hade 5-1 efter första perioden.

– Vi pratade om att fortsätta spela på samma vis och jag tycker ändå att vi gör det på ett hyfsat sätt även om vi tar för mycket tvåor så dom fick momentum. Samtidigt är dom väldigt skickliga i powerplay, gör det bra och gör mål.

– Dom kröp närmare och närmare, men i tredje perioden tar vi oss i kragen. Även om dom fick in en puck till i powerplay så tar vi tag i det och spelar på ett ganska tryggt sätt. Jag är väldigt nöjd över segern och glad för att juniorer som kom in och spelade och gjorde det väldigt bra.

Tinus Luc Koblar efter matchen mot Skellefteå. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Två juniorer nätade. Förutom Luc Koblar även Zaki Crookes.



– Jag har känt sedan jag kom hit att det är en väldigt fin återväxt här. Alla som kommit upp och tränat och spela matcher under försäsongen, men även här idag, man ser att det är en bra nivå på alla och de bidrar verkligen.

– Jag kommer själv ihåg när jag kom upp, att man inte vågade ta för sig så mycket, men dom här grabbarna kommer in och gör det grymt bra.

Skellefteås besvikelse: ”Kunde skölja över oss”

Skellefteå är ett tippat topplag, vad betyder det för självförtroendet i gruppen att då vinna med tre mål mot dom?

– Mycket såklart. Tre poäng är jätteviktigt. Ni har vi startat bra här på hemmaplan och tagit tre av tre. Speciellt idag då vi har sjukdomar och skador, men ändå vinna matcher mot bra lag. Klart att det ger ett väldigt bra självförtroende för gruppen.



Två mål från din klubba…

– Jätteskönt att få vara med och bidra. Kul också för Zaki att göra mål.

Zaki Crookes gjorde även han sitt första SHL-mål.

Foto: Ronnie Rönnkvist

En som såklart inte var lika belåten, men ändå stod för ett mål och en assist, hans första för säsongen, var Skellefteås Andreas Johnson.



– Dom kom ut med en bättre energi och hetare i varje duell. När vi fick tag på pucken skvätte vi iväg den så dom sedan kunde skölja över oss.

– Det kan vara så vissa matcher, men då gäller det att få ner pucken och trötta ut dom, som man kan behöva göra när man får den pressen på sig på bortaplan.

– Vi löste inte det utan lät dom komma gång på gång och läge på läge. Det kändes som det kunde vara mer.

– Sedan gjorde vi en bra push i andra och fick in 7-5. Sedan hade vi några lägen, men det är såklart starten som förstör matchen. I längden kan vi inte hålla på så här om vi ska vinna fler hockeymatcher.



Fem mål på bortaplan, då ska man väl nästan vinna?

– Ja, man tycker det, avslutar Andreas Johnson.

