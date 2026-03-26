Tobias Forsberg pekar ut: ”Det har vi inte i Leksand nu”

Senast Leksand trillade ur SHL satt han i bilen med tårar i ögonen. Nu, med andra perspektiv – på livet och inifrån styrelsen, uppmanar Tobias Forsberg till lugn.

”Det är klart man vill gå upp direkt, men…”

Bilden inifrån styrelsen: ”Behövt släcka bränder istället”

Det gick fel 2025/26: ”Det var inte till vår fördel”

Nyckeln till framgång över tid: ”För mig ger det hopp”

Det behöver Leksand nu, enligt Tobias Forsberg. Foto: Bildbyrån (montage).

”När man vaknade upp i morse tänkte man ändå: ’Hände det där precis?’”

Innan karriären plötsligt tog slut var Tobias Forsberg med om att trilla ur SHL, med sitt Leksand, både 2015 och 2017. Men när han nu samlar tankarna efter det förlorade kvalet 2026 är det med andra perspektiv – både på livet och klubben.

När hockeysverige.se når profilen dagen efter sista matchen mot HV71 har det gått ett halvår sedan 37-åringen lämnade Leksands styrelse.

– Som många andra leksingar drar man sig från att öppna Instagram. Man ser rubriker och trycker bort det för att man inte vill inse att det verkligen hände. Men det har hänt, och suger enormt mycket. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Vad ska man göra? berättar Forsberg när han försöker sätta ord på känslorna.

Den tidigare forwarden fortsätter om hur han själv kände vid nedflyttningen 2017.

– Jag kommer ihåg hur jag satt och grät i bilen när vi hade åkt ut mot Mora. Det var det absolut värsta som hade hänt i mitt liv, det kändes som att livet var över. Nu sitter jag här med mina andra perspektiv till livet och är tvådelad i det. Det är surt, det här suger, det är mycket folk som kommer att påverkas av det här – MEN det är inte hela världen. Livet går vidare. Det är det enda som är säkert, säger han.

Hur hanterar man de där känslorna efter ett förlorat kval?

– Ja, hur hanterar man det? De gångerna vi har åkt ut har det varit en väldigt speciell känsla. Alla hockeyspelare och idrottare är dåliga förlorare, men den här känslan handlar inte om förlust, utan det handlar mer om skam. Oavsett om det är en tennismatch eller en viktig hockeymatch känner man annars ”fan vi förlorade”. Men när man åker ut så här så är det inte den känslan. Det är väldigt annorlunda på det sättet.

Trots ekonomiska läget: ”Kunde göra saker annorlunda”

Tobias Forsberg har, även om han nu lämnat styrelsen, varit på plats i Tegera Arena en hel del under säsongen. Däremot menar han, uppsvinget till trots, att resultaten under sista delen av grundserien inte hjälpte Leksand rent sportsligt.

– Det kanske låter konstigt, men jag tror inte att det var till vår fördel att vi gjorde den pushen som vi gjorde i slutet, tyvärr. Det var lite liknande när Djurgården åkte ut för några år sedan, och om man bara kollar på kvalet mot HV71 så spelar de sin bästa hockey under hela säsongen, medan vi inte gör det. Jag tror att det har lite med sluttampen att göra. Man kan ju tänka att man bara ska fortsätta när man hittat spelet, men så lätt är det inte.

– Det är så skumt, hur det är med spelsystemet hit och dit. Det är klart vi ändrade saker i spelet, men det är mycket annat som spelar in också.

Alexander Lundqvist i tårar efter sista kvalmatchen mot HV71, 2026. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Tror du att man hade kunnat göra det bättre utifrån de förutsättningar man fick inför säsongen, rent ekonomiskt?

– Ja, det tror jag. Oavsett om du pratar med Johan Hedberg eller ”Tjomme” så har vi åkt ut. Det diskuteras mycket om budget hit och dit, men det är klart att man kunde göra saker annorlunda där. Det är lätt att säga i efterhand, men det är också det idrott handlar om. Man tror på en väg, går på den, men man lyckas inte, så det är klart att man skulle kunnat göra saker annorlunda.

Forsberg fortsätter sedan med att sätta ord på vad Leksand saknat under sina år i SHL. Något han upplevt på nära håll från stolen i styrelsen.

– Kolla bara på topplagen, Färjestad, Frölunda och Skellefteå, vad de har gjort rätt. De har byggt en grund, och även om vi har varit uppe i SHL i sex år nu, så har vi inte den. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om en mentalitet, en röd tråd som ska finnas i hela organisationen, i spelare och allting.

Nyckeln till framgång över tid: ”För mig ger det hopp”

Däremot ser den tidigare Leksandsforwarden att klubben redan nu börjat bygga på det sätt som han tror är ett måste för att nå framgång över tid.

– Det är något positivt som jag ser nu. Jag tror aldrig att vi har haft så många spelare och juniorer som representerar landslag… Jag säger inte att det är bra att åka ur, verkligen inte, men nu har det hänt och då får man göra något bra av det, och försöka hitta den grunden som de toppklubbarna har gjort. Då handlar det om att bygga bra juniorer, vilket vi gjort nu med Andro Kaderli, Tinus Luc Koblar, Rocky Langvardt och Marcus Gidlöf. Det är det det handlar om.

– Alltid när det kommer sådana här motgångar så försöker man hitta saker man skulle kunna ha gjort annorlunda, och det kan man alltid göra. Nu är vi där vi är och det är bara att göra det bästa av det.

Är det de här juniorerna som ger dig hopp inför intåget i Hockeyallsvenskan?

– Ja, för mig ger det hopp. Det är klart att det går att ta in toppspelare som gör skillnad, men när du kollar på alla klubbar som tagit SM-guld i Skellefteå och Frölunda, så har du någonstans byggt det från att skapa talanger och den här vinnarmentaliteten. Det har vi inte i Leksand nu, den röda tråden. Det handlar inte bara om att vinna och förlora, utan om att fostra spelare både på och utanför isen.

– Där har det gjorts mycket på slutet, vilket man ser i antal spelare som blir draftade och som representerar landslag.

Tobias Forsberg var 2018 med om en olycka som lämnat honom förlamad från bröstet och nedåt. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Bilden inifrån: ”Släckt bränder istället för att se framåt”

Forsberg instämmer även i att Leksand behöver göra ett omtag över tid, och inte ha bråttom upp i SHL. Framförallt för att se till att alla andra delar är på plats – för att styrelsen, med fler, ska kunna använda sin kompetens på rätt sätt.

– Verkligen. Det är klart man vill gå upp direkt, men det kanske inte är det som är det viktiga. Nu är jag färgad för att jag älskar Leksand, men jag ser någonstans att man kommer kolla tillbaka på de här bilderna när folk sitter och gråter – om det är ett eller tio år – och vara på en helt annan plats.

– Jag sitter och jämför med toppklubbar nu, men min högsta önskan och tro är att man om några år ska sitta och jämföra med Leksand och säga ”kolla vad de gjorde”. Det är klart att det är höga mål, men man måste börja i rätt ända. Så känner jag att det har varit lite grann, att man har behövt släcka bränder istället för att se framåt.

Du satt i styrelsen i två år. Kände du då en oro för att det var här vi skulle hamna, både sportsligt och ekonomiskt?

– En oro skulle jag inte säga att jag kände. Under mitt första år i styrelsen upplevde jag att mycket tid gick åt till att hantera både små och stora kriser, snarare än att kunna arbeta konstruktivt med långsiktiga målsättningar. Det är just den stabiliteten som föreningen behöver. Samtidigt är jag övertygad om att kompetensen finns för att skapa den.

– Sen kommer frågan varför inte den byggts under de här sex åren när vi har varit i SHL… Det är komplext, jag har inget svar. Men det är där någonstans man måste börja, tror jag.

Känner du efter utdelningen man fick med de förändringar som gjordes i slutet av säsongen, att man ska fortsätta på det spåret?

– Ja, där är det så lätt att gå i fällan, att man ska gå upp direkt. Jag ska inte såga seriesystemet, men det blev verkligen en kapprustning efter det. Folk är livrädda att åka ur, med full förståelse. Jag tror återigen på att lägga fokus på att fostra sina egna, och få fler i Dalarna att spela hockey, avslutar Tobias Forsberg.

