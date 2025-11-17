”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Lassi Lehtinen fick en mardrömsstart i HV71 – men i lördags höll målvakten sin första nolla för säsongen.

Nu öppnar Lehtinen upp om den första tiden i HV.

– Det har inte gått som jag har velat och det har varit tufft mentalt, säger HV-målvakten till hockeysverige.se.

Lassi Lehtinen har haft en kämpig höst efter flytten till HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han värvades med höga förväntningar på sig om att kliva in och bli den toppmålvakt som HV71 saknat de senaste åren. Men den första tiden i HV har varit allt annat än optimal för Lassi Lehtinen.

Finländaren har fått en svår start i sin nya klubb. HV71 fick en mardrömsstart på säsongen och Lehtinen har också stått för flera svagare insatser. Det har lett till att målvakten kritiserats för sitt spel mellan stolparna samt även fått se sig själv tappa förstaspaden till Frederik Dichow. Det blev förlust i alla Lehtinens sex första starter i HV-kassen innan han till slut fick sin första seger från start i 6-1-vinsten mot Djurgården innan uppehållet.

Sedan dess har Lehtinens spel i kassen förbättrats och i lördagens hemmamatch mot Leksand höll målvakten nollan i en 5-0-vinst. Lehtinen stoppade alla 21 skott som Leksand sköt för att hålla sin första nolla sedan flytten till HV71.

– Det var en bra match av oss. Vi spelade bra i 60 minuter och hade ett bra spel i både powerplay och boxplay. Det var en stabil insats och överlag en riktigt bra match från vår sida, säger Lassi Lehtinen till Hockeysverige.se.

Första nollan i HV71: ”Välförtjänt”

Att äntligen få hålla nollan igen, hur känns det för egen del?

– Det känns riktigt bra för egen del såklart. Jag tycker att det var en stabil insats, även om det var lätt att spela framför försvaret. Jag fick väldigt bra hjälp och speciellt i boxplay spelade killarna väldigt bra. Det blir bättre för varje dag, både i mitt eget spel och i försvaret.

Lehtinen hyllades även av HV-tränaren Anton Blomqvist efter vinsten mot Leksand.

– Det är kul att se Lassi göra det jättebra i mål. Det är väldigt välförtjänt att han får den här nollan, sade Blomqvist efter matchen.

Lassi Lehtinen klappas om av HV-kaptenen Olle Alsing efter segern mot Leksand. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Detaljen som hjälper Lassi Lehtinen: ”Stor snackis”

HV71 har nu börjat vinna matcher igen efter en mardrömslik start på SHL-säsongen. På de fem senaste matcherna har HV71 fyra vinster, och det är också Lassi Lehtinen som har vaktat kassen i de senaste vinsterna.

Vad är det som ligger bakom lyftet?

– Den stora skillnaden är att vi har vunnit nu. Vi spelade riktigt bra här senast (mot Leksand) men matchen innan (mot Växjö) var inte vår bästa men vi gjorde ändå mycket mål och kunde vinna. På något sätt har vi lyckats plocka segrar nu. I början av säsongen spelade vi riktigt bra i vissa matcher men utan att få med oss resultatet. Nu är det lite tvärtom, att vi vinner även om spelet inte är det bästa. Så är det ibland i hockey, men vi ska fortsätta som vi gjort nu, säger målvakten.

En detalj som HV71 har jobbat mycket med är att bli bättre och starkare framför sitt egna mål. Enligt backen Andreas Borgman har de pratat om att hjälpa sina målvakter mer.

– Det har varit en stor snackis här i början av säsongen. Där tycker jag att vi har blivit bättre, både framför eget mål men även framför motståndarnas mål där vi trycker in några returer. Sedan kan vi såklart alltid bli bättre också, säger Borgman.

Lassi, känner du också att du har fått bättre hjälp framför målet?

– Ja, det tycker jag. Det är någonting som vi jobbar på varje dag och det känns som att det går i rätt riktning.

HV71 har börjat spela mer uppoffrande för att hjälpa Lehtinen framför målet. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Tuffa starten i HV71: ”Finns mer att ge”

Lassi Lehtinen inledde säsongen med att spela i fyra av HV71:s fem första matcher. Därefter tappade han förstaspaden till Frederik Dichow som imponerade i kassen. Lehtinen fick därmed bara starta i två av elva matcher. Men efter Dichows skada i matchen mot Linköping i slutet av oktober har Lehtinen fått kliva in i kassen igen och han har nu fyra raka starter i Dichwos frånvaro.

Hur har det varit att få komma in och få det förtroendet igen?

– Det känns väldigt bra såklart. Man vill spela så mycket matcher som möjligt och det är bara kul när man får spela.

Första tiden i HV71 har däremot varit tuff för Lehtinen. Han fick vänta länge på första segern och finländarens individuella statistik har också varit svag. Efter att ha presterat på toppnivå i MoDo, förutom under slutet av förra säsongen, har Lehtinen inte kunnat nå upp i samma nivå. Han har i stället fortsatt som han presterade i vårens kvalspel och haft det kämpigt mellan stolparna.

Efter tolv matcher i HV71 har Lehtinen bara 86,6 i räddningsprocent samt 3,39 insläppta mål per match. Han har även släppt in flera mål över förväntat. Sett till målvakter som har spelat minst tio matcher är han sämst i ligan, och om man inkluderar alla ordinarie målvakter är det bara Collin Delia, Hugo Hävelid och Jani Lampinen som har varit sämre än HV-målvakten.

Hur har du hanterat situationen här efter tuffa starten i HV?

– Jag har bara försökt jobba på och spela mitt spel. Nu känns det som att det äntligen börjar ge resultat, men det finns fortfarande mycket mer att ge innan jag är där jag vill vara. Jag ska fortsätta jobba hårt för att nå dit.

Lehtinen medger att starten i HV har varit tuff, men att han har fått hjälp av lagkamraterna att hålla modet uppe. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Lassi Lehtinen: ”Känner ett stort stöd från klubben”

Att flytta till en ny stad, en ny klubb och sedan få den här starten, hur har det varit mentalt?

– Självklart hade jag velat få en annorlunda start här och det har inte gått som jag har velat. Men så är det i hockey ibland. Men det har varit tufft…, säger Lehtinen och tystnar en stund innan han fortsätter:

– Jag har fått väldigt bra hjälp av både killarna i laget och tränarstaben. Alla har stöttat mig på ett bra sätt och pushat mig för att ta mig igenom det här. Jag känner fortfarande ett stort stöd från klubben och det har hjälpt mig väldigt mycket.

Laget har fått med sig resultat och du har hållit din första nolla, hjälper det att få in lite självförtroende att ta med sig framöver?

– Självklart, förhoppningsvis kan både jag och laget bygga vidare på detta. Som du sade har vi fyra vinster på de fem senaste matcherna och då blir det alltid lättare. Vi ska fortsätta på inslagen väg, avslutar Lassi Lehtinen.

