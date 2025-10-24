Kylington tillbaka i SHL – berättar om tuffa åren

Oliver Kylington har debuterat i Djurgården.

28-åringens berättar nu om sina tuffa år som lett till återkomsten till SHL.

– Det har varit bra, men lite svajigt, konstaterar han.

Oliver Kylington fick debutera i Djurgården. Se klippet i spelaren!

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0234

Efter tio år i Nordamerika har Oliver Kylington återvänt till Sverige. På torsdagen begick han debut i återkomsten och då bjöd han och laget publiken på Hovet på en seger.

I den tredje perioden blev 28-åringen trippad och han och lagkamraterna kunde inte tro sina ögon att det inte blev utvisning.

– Jag tyckte att det var solklar tripping och även när jag såg den i efterhand. Ibland blir det inget, det är så det är.

Men det var inte top of mind för Kylington ändå. Den tidigare NHL-backen var tydligt väldigt glad över att ha vunnit i sin comeback.

– Det var fantastiskt att få dela vinsten med våra fans, ett fullsatt Hovet. En vinst framför dem och det är därför man spelar hockey för att vinna. Fint att få inleda så här.

Det har varit en udda försäsong för Kylington, som alltså spelade sin första match för säsongen först den 23 oktober. Men han är inte så bekymrad över det i nu läget

– Jag har tränat på bra och började på campen i NHL där. Sedan dess har jag hållit igång med hockeygymnasiet, J18 och J20 i Djurgården, men är ju matchsituationer annorlunda och man har inte spelat på ett tag.

– Det kan bli bättre definitivt men ju längre matchen gick så blev det bättre. Jag får hitta ett sätt att anpassa mig till europeisk is och det var annorlunda än den hockey jag har spelat i Nordamerika.

”Jag fick utdelning på saker som jag är bra på”

Under NHL-åren blev det spel i framförallt Calgary Flames och deras farmarlag Stockton Heat. På senare år blev det även kortare sejourer i Colorado Avalanche och Anaheim Ducks. Totalt blev det 220 matcher i NHL och 192 matcher i AHL.

Sedan förra veckan är han tillbaka i SHL.

Hur var det att spela en match i SHL igen?

– Det var jätteroligt och jag fick mycket energi av våra fans som var fantastiska. Men absolut det var ett annat sätt att spela på helt och hållet, större is att täcka och ett annat spel att spela hockey på. Du har pucken mer och ett helt annat rörelsemönster i spelet och jag upplever att det är mer direkt i Nordamerika på sättet man spelar med pucken och det går snabbare.

– Men här är det en anpassningsfråga, det kommer bli bättre och bättre. Det var lite.. inte en chock för mig, men just att förstå hur man ska spela på isen och i andra och tredje hittade jag fram till hur jag vill spela. Jag fick lite utdelning på saker som jag någonstans är bra på.

Hur har sista åren varit?

– Det har varit bra, men lite svajigt. Jag var skadad majoriteten av säsongen förra året och det var utmanande mentalt. Jag hade en bra säsong i Calgary året innan där jag började hitta tillbaka till mitt spel. Sedan hände det lite personliga saker i mitt liv familjärt som påverkade och gjorde att jag var borta lite från hockeyn där ett år. Innan dess hade jag en bra säsong och nu gäller det att bygga på kontinuitet genom att spela mycket.

Tre supertalanger i Djurgården imponerar stort på den tidigare NHL-spelaren.

– Jättekul att se dem varje dag, kul att träna med dem och det är bra killar på och utanför plan. Att lära känna dem och spela hockey med dem här dagarna har varit kul och jag ser fram emot att spela med dem. De har en ljus framtid alla tre. Viggo (Björck) ligger väldigt långt före sin utveckling och han vet det.

– Han behöver hålla sig ödmjuk och fortsätta göra det jobbet varje dag men han tar inget för givet. Anton (Frondell) och Lill-Fimpen (Victor Eklund) gnuggar på varje dag och de vet att inget ges till dem. De kommer att bli fantastiska spelare, de visar sig på god fot och är bra killar.