Timrås framtid – utan superkedjan: ”En bra grund”

Timrå IK:s uttåg i kvartsfinalen kan innebära slutet för många spelare med utgående kontrakt.

Sportchefen Kimmo Kapanen jobbar med att bygga nästa säsongs trupp, samtidigt som superkedjan kan lösas upp.

– Vi har lite olika planer, med och utan Hållander, säger Kapanen om Timrås poängkung till Hockeysverige.se.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Jonathan Dahlén. Oliver Kapanen, Filip Hållander och Kimmo Kapanen. Foto: Bildbyrån (montage).

Timrå hade stora förhoppningar inför slutspelet att kunna ta sig långt och laget ansågs vara tillräckligt starkt för att ta sig förbi Frölunda och kvartsfinalen. Så blev det dock inte. Istället får Timrå nu börja om och satsa på nästa säsong.



Detta innebär att sportchefen, Kimmo Kapanen, kommer ha fullt upp i sitt arbete under de kommande månaderna. Flera spelare har ett utgående kontrakt, samtidigt som vissa toppspelare ryktas vara på väg bort. Där går det inte att prata om Timrå utan att nämna superkedjan med Filip Hållander, Jonathan Dahlén och Oliver Kapanen.



– Vi kan inte säga så himla mycket. Vi har kontrakt just nu. Sen kommer någon säga någonting till, så kommer det leda till någonting. Så vi vet att vi har kontrakt så vi får följa det så länge tills någon säger någonting annat, säger Kapanen om Hållander till Hockeysverige.se.



Räknar ni med honom till nästa säsong?

– Nja… Om man kan säga något, vi har lite olika planer. Med han och utan han.



Hållander har ett kontrakt med Timrå som sträcker sig fram till 2028. Samtidigt ryktas stjärnforwarden vara påväg till Pittsburgh Penguins till nästa säsong. Dessutom har Timråtränaren Olli Jokinen tidigare sagt att Hållander är för bra för SHL.

Superkedjan kan lösas upp

Den andra spelaren i Timrås toppkedja som ryktats vara på väg bort är Dahlén. Även han har ett kontrakt för nästa säsong, men där ska det finnas Schweiziskt intresse för att värva forwarden. Till skillnad från Hållander kan Kapanen ge ett mer bestämt svar om just Dahlén.



– Vi räknar med att han är kvar även nästa säsong, säger Kapanen.



Oliver Kapanen då, som är ett lån från Montreal. Hur ser det ut med honom till nästa säsong?

– Jag tror att Montreal kontrollerar honom nästa säsong. De måste inte låna ut honom om de vill inte göra det. Så det är läget. Vi räknar absolut inte med att Oliver är här. Om det är någon överraskning så är det en positiv sådan. Men just nu räknar vi inte med Oliver.



Timrås superkedja verkar lösas upp när det just nu enbart är Dahlén som säkert kan bli kvar. Kapanen berättar dock att Timrå vill få ett brett lag som inte behöver luta sig mot enbart en kedja. Sportchefen menar även att Timrås andra kedjor klev fram under kvartsfinalen när toppkedjan inte levererade.

Filip Hållander, Jonathan Dahlén och Oliver Kapanen hittat rätt i sitt spel under grundserien. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Flera spelare kan lämna

Bortsett från superkedjan har flera andra spelare ett utgående kontrakt. Totalt är det sex ytterligare spelare som kan komma att lämna Timrå. Framför allt på backsidan kan det bli tunt om Elmeri Eronen, Miika Koivisto, Linus Lindgren, Emil Melander och Kristian Näkyvä alla lämnar. På forwardsidan är det enbart Oliver Johansson som även sitter på ett utgående kontrakt.



Det går inga rykten kring att backarna ska lämna till någon annan klubb. Däremot ska forwarden Johansson vara klar för Linköping.



– Vi har kommit ut med alla kontrakten vi gjort hittills. Just nu har vi inget annat på bordet heller. Om någon har ett utgående kontrakt just nu så är det ett utgående kontrakt. Just nu säger vi ingenting om nuvarande spelare som är utan kontrakt. Det är läget. Vi har inte gjort några beslut. Så jag kommer inte gå spelare för spelare, vad som kommer att hända, säger Kimmo Kapanen.



Har du några tankar redan kring ersättare till de som kan lämna?

– Det är massor av tankar vi har.



Någonting du kan säga redan nu?

– Tiden får visa vad vi gör. Just nu vi har kommit ut med alla kontrakten som vi har gjort och vi kan också komma ut med fler förlängningar.



Några konkreta framtidsplaner för spelarna med utgående kontrakt vill Kapanen inte dela med sig än. Sedan tidigare har det dock ryktats om att Skellefteå-forwarden Anton Heikkinen, Linköping-forwarden Eddie Genborg, backarna Albin Sundin från Frölunda, Alfons Freij från Björklöven och Emil Stadin från Sundsvall Hockey ska till Timrå. Även detta kommenterar Kapanen inte.

Timrås målsättning

Bortsett från de tidigare nämnda spelarna har 19 fortfarande ett kontrakt till nästa säsong. Bortsett från Hållander verkar de andra ändå vara med i Timrås trupp till den kommande säsongen. För klubben är detta ett väldigt positivt besked som inte behöver göra allt för stora förändringar i sitt spel.

Spelare med kontrakt:



Målvakter

– Tim Juel

– Jacob Johansson

Backar

– Tim Erixon

– Simon Forsmark

– Linus Nässén

– Lukas Pilö

– Didrik Strömberg

– Per Svensson

Forwards

– Jeremy Boyce

– Jonathan Dahlén

– Linus Eriksson

– Sebastian Hartmann

– Anton Lander

– Anton Lundmark

– Emil Pettersson

– Magnus Pääjärvi

– Erik Walli Walterholm

– Anton Wedin

– Filip Hållander Det passar dessutom bra ihop med Olli Jokinens vision av Timrå. Under presskonferensen efter uttåget mot Frölunda berättade Timråtränaren att han vill bygga en vinnarkultur, tradition och mentalitet. Där jämförde Jokinen Timrå med ett Frölunda som har byggt sin kultur under de senaste tolv åren med Roger Rönnberg som tränare.



Enligt Jokinen har Timrå nu tagit sitt första steg denna säsongen. Detta håller Kapanen också med om.



– Ollis hockey kom in och den hela kulturen som vi försöker bygga. Så absolut det ett stort steg framåt. Spelmässigt var det många spelare som gjorde karriärens bästa poängproduktion. Det var mycket positivt absolut. Det var också mycket vi lärde oss. Olli vet lite bättre vad som krävs i SHL. Så även om vi tappar någon toppspelare så kan vi fortsätta med processen och bygga för framtiden, säger Kapanen.



Jokinen jämförde med Frölundas kultur under presskonferensen och satte det som en förebild till hur han vill att Timrå ska se ut. Hur ser du på det?

– Om vi jämför med Frölunda, har Roger byggt det i tolv år. Men den kulturen, den har vi inte haft i Timrå. Det har hänt mycket den här säsongen. Vi har byggt en bra grund. Alla som stannar vet vad som krävs. Varje säsong försöker vi vara lite bättre. Utveckla spelarna lite bättre.

Kimmo Kapanen ska jobba med nästa säsongs lagbygge under de kommande månaderna. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Optimistisk kring framtiden

Kimmo Kapanen tycker att Timrå är på rätt väg och att det är mycket positivt man kan ta med sig från denna säsongen. Nu vill sportchefen bygga något långsiktigt sett till hela organisationen. Kapanen vill värva utvecklingsbara spelare och även satsa på akademin. På så vis ska Timrå alltid ha spelare med en uppåtgående utvecklingskurva.



– Vi vill kanske utöka bredden lite, så att man kan byta byta lite till och göra rotationer. Vi planerar och funderar över hur många spelare vi kan ta in i truppen. Men där måste vi ta ett möte med Olli så att vi får bilden av vad hans förväntningar kan vara. Igår pratade vi bara kort och absolut han önskar sig att vi har 14-15 forwards, säger han och fortsätter:



– Det är en målsättning att identifiera lite, vad vi behöver, vi gör allt vad vi kan, från den ekonomiska delen. Vi kan inte heller bara köpa, köpa hela tiden. Det måste vara smarta beslut som vi gör.



Det återstår att se hur Timrås lagbygge ser ut till den kommande säsongen. Jokinens, Kapanens och hela Timrås mål är däremot tydligt. Det ska bli intressant att se vad Timrå kan få ihop till nästa säsong och om klubben kan ta ett ytterligare steg mot att bygga sin hockeykultur.