Berättar nu: Så går det för Timrå i tränarjakten

Timrå IK behöver för andra året i rad leta efter en ny huvudtränare.

Nu berättar sportchef Kent ”Nubben” Norberg om hur processen går.

– Vi kommer närmare och närmare, säger han till Hockeysverige.se.

Kent Norberg om jakten på Tommy Samuelssons ersättare. Foto: Bildbyrån

Timrå IK sitter med uppgiften att för andra året i rad sätta en ny tränarrekrytering. Medelpadsklubben har under Tommy Samuelssons ledning gjort en stabil säsong och går mot en slutspelsplats.

Men den 26 januari gick klubben ut med att Tommy Samuelsson inte blir kvar till nästa säsong. I stället väljer den erfarne tränaren att avsluta karriären.

Med fyra omgångar kvar har man fem poäng ned till Linköping som är elva, medan avståndet upp till Färjestad på åttondeplatsen är på fyra poäng. Därmed kan man nu fokusera på att placera sig så bra som möjligt inför åttondelsfinalen.

Men samtidigt behöver sportchefen Kent ”Nubben” Norberg administrera och slutföra jakten på nästa Timrå-tränare.

Här ger han sin bild av läget.

– Vi håller på med den och kommer närmare och närmare. Det är på väg att lösa sig, hoppas jag.

Han bekräftar även att man har träffat kandidater i närtid.

”Vet att vi kommer att lösa det”

Är det någon särskild ni fokuserar på just nu?

– Det tar vi bara internt och har inte så mycket att kommentera kring det just nu. Vi har några namn och är trygga i det och vet att vi kommer att lösa det.

Timrås sportchef Norberg har en bra känsla kring processen.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

Vidare ger han beskedet att lösningen kommuniceras efter säsongen.

Skulle laget sluta åtta, väntar två hemmamatcher i stället för en om serien går till tre matcher. Kent Norberg, menar att Tommy Samuelsson hanterar läget på ett bra sätt.

– Inga problem alls där, han har fokus och vill avsluta på ett jäkla bra sätt. Vi har haft två matcher i rad här som varit lite sämre men innan dess tre raka segrar. Så jag är inte ett dugg orolig för det, säger han och fortsätter.

– Oavsett om Tommy skulle vara klar för en annan klubb skulle han jobba arslet av sig här så. Jag är inte ett dugg orolig för det eller att vi har förlorat två matcher.

Stjärnan i måltorka: ”Inte orolig”

Lagets stora stjärna Jonathan Dahlén är inne i en måltorka på nio matcher. Något ”Nubben” hoppas lossnar snart.

– Ja, men det hoppas jag ju, det är ju så det är med en målskytt. Med självförtroende, då rullar puckarna in och han har lägen nu men han gör inte mål som han brukar. Det är klart att det sätter sig i huvudet på vilken målskytt som helst. Men det är jag inte orolig för.

Timrå IK har haft enorm draghjälp av Dahlén i år. Serietians stjärna har sått för 47 poäng på 45 matcher varav 26 mål. Med det är han näst bäst efter Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg (30). I poängligan ligger han på en fjärdeplats i serien.