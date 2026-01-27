”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö har lyft upp flera juniorer i A-laget under säsongen. En av dem är Kalle Hemström — som jämförs med Anton Wahlberg och ska landslagsdebutera i februari.

— Jag känner inte honom så bra men det har varit en man sett upp till och kollat mycket på smådetaljer hos, säger 18-åringen om jämförelsen.

— Det är år tre på hockeygym och nu börjar han få väldigt bra betalt och få en väldigt bra utveckling, säger Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid.

Kalle Hemström är på väg fram i Malmös A-lag.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö fortsätter att vara det stora skrällaget i SHL. Efter att ha vunnit ett Skånederby mot Rögle kom en seger på Hovet mot Djurgården med 1-0 i lördags. Där Tomas Kollar med stab också har börjat ge sina juniorer ett stort förtroende. JVM-hjälten Felix Carell, Isac Nilsson och Kalle Hemström var alla tre med på ordinarie platser i laget.

Där den sistnämnda också har börjat ta för sig mer och mer i spelet. I segern mot Djurgården blev det åtta minuter för 18-åringen.

— Jävligt tuff match. Det var kanske inte ett perfekt spelsystem och allt sånt där men vi krigar som fan och lyckas ta tre poäng. Jag tycker att vi är en bra grupp som jobbar tillsammans, blockar skott för varandra och forecheckar för varandra. Vi gör det lilla extra som gör att vi lyckas.

Hamnade i hetluften – efter situationen med Hellberg

Löftet var också inblandad i många situationer. Det var en match med mycket känslor där båda lagen spelade fysiskt och var på varandra efter signalen. Inte minst blev det livat efter en situation i den första perioden där Magnus Hellberg gick omkull. Det var då Hemström som var på honom efter en avblåsning. Något som fick både hemmapubliken och djurgårdsspelarna att reagera.

Inte minst kom det en mindre trevlig ramsa riktad mot tonåringen.

— Det är roligt, tycker jag. Det är mycket känslor i hockey och det är kul. Jag har inte sett just den situationen och det är domarna som dömer. Det var bara att gå vidare. Det är roligt och det är bara att skratta och gå vidare.

Det känns som att du gillar när det hettar till lite?

— Ja, det gäller att hitta sin roll här i A-laget. Det är kanske inte jag som ska göra alla poäng.

En av flera Malmö-killar i A-laget

Om han i SHL-laget har mer av en elak roll är det annat i juniorlaget. Där har det blivit 14 mål på 19 matcher i U20 Nationell den här säsongen. Där Kalle Hemström redan nu har passerat fjolårets notering då det blev 15 poäng på 45 matcher.

Sedan har det blivit mer och mer speltid i A-laget och i de senaste sex matcherna har det blivit mellan fem och tolv minuter varje gång.

— Det är jävligt roligt. Jag började i J20 här, fick chansen och tog för mig. Det är bara att fortsätta.

Isac Nilsson är precis som Kalle Hemström uttagen till juniorlandslaget.

Foto: Simon Eld.

När Magnus Hävelid sedan presenterade sin första trupp sedan JVM-guldet fanns också Malmö-forwarden med i laget. Med det kommer han att få göra sin landslagsdebut här i början av februari.

— Det kom lite som en chock ändå. Väldigt taggad.

Med i truppen finns också radarpartnern Isac Nilsson. Samtidigt som alltså även Felix Carell har tagit steget upp i A-laget. Även om han är ett år äldre har Hemström och Carell följts åt i många, många år.

— Det är kul. Både för oss och för föreningen. Från barnsben och nu upp hela vägen upp i A-laget, det är bara att sikta mot månen.

Kalle Hemström jämförs med Anton Wahlberg

Med 192 centimeter spelar Kalle Hemström ett kraftfullt centerspel. Det liknar också en tidigare Malmö-talang. Anton Wahlberg, som slog igenom i Malmö för tre år sedan, är nämligen någon som jämförs med talangen. Det var i vår artikelserie ”Framtidens stjärnor” som Serhan Cicek, J20-tränare i Malmö, lyfte fram likheterna mellan de båda.

Vad säger du om den liknelsen?

— Jag har inte så bra koll på honom längre men han är väl i USA någonstans och kör på. Det är så klart en riktigt duktig hockeyspelare och det är en ära att bli kallad efter honom.

När Anton Wahlberg kom upp i A-laget var han en av de första Malmö-killarna att ta det steget på rätt många år. Men nu har flera följt i hans spår och klubben börjar få fram egna spelare från staden.

Förbundskaptenen för Juniorkronorna, Magnus Hävelid, coachade tidigare Wahlberg under två junior-VM. Nu kommer han också få chansen att träna Hemström för första gången.

— Jag kan förstå vad Serhan menar. Jag har inte tränat Kalle än men utifrån sett kan jag se hur han tänker, hur han ser på Kalle och Anton. Kroppsmässigt är de resliga och spelar med bra pondus och attityd i spelet. När du blir starkare kan du slå din gubbe offensivt och vinna puckar. Det är kul att se. Han har lite rivighet och vi behöver spelare som får den här utvecklingen i svensk hockey, säger förbundskaptenen.

Kalle Hemström liknas med Anton Wahlberg, här i Buffalotröjan.

Foto: Uffe Bodin.

Magnus, vad säger du om hans säsong så här långt?

— Jag har följt honom på sidan av. Det är år tre på hockeygym, och nu börjar han få väldigt bra betalt och få en väldigt bra utveckling. Han växer i kroppen och spelar många minuter i Malmös A-lag. Då brukar framför allt spelet utan puck utvecklas. Inte minst i ansvarstagandet men även det fysiska spelet börjar komma. Är du med i SHL har du fått ett förtroende av tränarna.

”Hoppas kunna göra samma sak”

Självklart är den tvåfaldiga JVM-spelaren från Limhamn också en stor inspiration för killarna som är på väg fram i Malmö.

— Det tycker jag. Jag känner inte honom så bra men det har varit en man sett upp till och kollat mycket på smådetaljer hos. Det är kul, säger Kalle Hemström.

Tidigare nämnda Felix Carell är ju också en tidigare JVM-spelare. Med en raketresa, där han inte landslagsdebuterade förrän i junior-VM, tog han en stor roll i laget som vann JVM-guld. Och nu vill Kalle Hemström så klart följa sin kompis fotspår.

— Självklart. Jag är väldigt glad för hans skull och jag hoppas kunna göra samma sak.