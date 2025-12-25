”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det kryllar av talangfulla hockeyspelare som får visa upp sig på JVM – och flera av dem spelar inom svensk ishockey.

Här är JVM-spelarna från andra länder som spelar i Sverige.

Jamiro Reber, Max Westergård och Michal Svrcek.

Foto: Bildbyrån.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Sammanlagt 17 spelare som spelar för andra länder än Sverige spelar till vardags sin hockey i SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan eller U20 Nationell. Faktum är att alla länder utom USA, Kanada och Tyskland har minst en spelare som spelar inom den svenska ishockeyn.

Av de 17 spelarna spelar fyra i HV71, tre i Frölunda, två vardera i Malmö och Luleå, samt en i MoDo, Brynäs (på lån till Västerås), Rögle, Björklöven, Olofström och Karlskrona.

Grupp A

USA (0)

Tyskland (0)

Schweiz (3)

Gian Meier, b, Frölunda

De flesta vet om att Dominik Egli lämnar Frölunda och flyttar hem till Schweiz kommande säsong. Desto färre känner till att U20-lagets Gian Meier ska göra samma sak. Han är klar för högstaligalaget SCL Tiger på ett kontrakt som börjar gälla nästa säsong.

Detta efter att Meier imponerat i Frölundas J20-lag och fått en ledande roll där. Det har också lett till att Meier nu får spela U20-VM efter att ha ratats från truppen för ett år sedan.

Meier har tidigare också spelat U18-VM.

Source: Gian Meier @ Elite Prospects

Jamiro Reber, fw, HV71

Jamiro Reber slog igenom stort i HV71 förra säsongen och gjorde då 15 poäng i SHL. Inte illa för en 18-åring. Den här säsongen har det gått lite tyngre för schweizaren, som bara gjort tre mål och inte adderat någon assistpoäng. Han kommer till JVM med sex raka poänglösa matcher i SHL.

Reber är dock en av Schweiz absolut bästa och viktigaste spelare. Han gör faktiskt sitt tredje U20-VM och har dessutom spelat två U18-VM. Det säger en del om den status han har i hemlandet.

Source: Jamiro Reber @ Elite Prospects

Joel Grossniklaus, fw, Malmö

En centerdoldis som är född 2006 och alltså kan spela JVM även nästa år. Grossniklaus har under säsongen imponerat stort i Malmös J20-lag, där han snittat en poäng per match. Detta efter att han verkligen toppat formen precis innan avresan till USA, och gjort sju poäng (!) på de tre sista matcherna innan JVM.

Grossniklaus är även han klar för en hemflytt till kommande säsong. Han kommer få spela för storklubben SC Bern.

Source: Joel Grossniklaus @ Elite Prospects

Slovakien (3)

Patrik Rusznyak, b, Luleå

Patrik Rusznyak är född 2007 och kan alltså spela tre JVM. Han spelade dessutom U18-VM som junior i våras.

Rusznyak flyttade, som så många andra slovaker, från hemlandet till den här säsongen för att fortsätta sin utveckling utomlands. Valet föll på Luleå och där har den unge backen gjort fem poäng på 21 matcher i U20-serien. Den storväxte backen slog dessutom till med ett mål i Svenska Cupen-matchen mot Skellefteå innan avresan till JVM.

Source: Patrik Rusznyak @ Elite Prospects

Alex Zalesak, fw, MoDo

Alex Zalesak gör nu sitt fjärde år i MoDo, och det här blir första gången han får spela ett mästerskap med Slovakien. Han har dock fått chansen i landslaget på alla juniornivåer, ända sedan U16-tiden.

Zalesak har gjort 1+1 på fyra landskamper under säsongen, och 3+7 på 21 matcher i U20 Nationell.

Source: Alex Zalesak @ Elite Prospects

Michal Svrcek, fw, Brynäs (utlånad till Västerås)

Michal Svrcek är en av de spelare Slovakien verkligen sätter sitt hopp till. 18-åringen valdes av Detroit i fjärderundan av draften i somras, efter att ha fått lite av ett genombrott för Brynäs i SHL. Svrcek var så gott som ordinarie för laget innan han mitt i slutspelet lämnade för att spela U18-VM.

Svrcek gör sitt fjärde år i Brynäs men har den här säsongen varit utlånad till Västerås efter att inte ha tagit plats i Gävlelaget. I Västerås har han dock inte gjort någon poäng på sex framträdanden.

Source: Michal Svrcek @ Elite Prospects

Michal Svrcek ska spela JVM.

Grupp B

Kanada (0)

Danmark (7)

Oliver Green, b, Malmö

Oliver Green är en av sju danskar som är hemmahörande inom svensk hockey. Han gör sitt andra år i Malmö, och har den här säsongen gjort tre poäng på 21 matcher i U20 Nationell från sin backposition.

Green är född 2007 och spelade U18-VM i somras. Han kan spela U20-VM även nästa år, alltså. Och ja, du gissade rätt: Han är son till den danske legendaren Morten Green som vi i Sverige känner från MoDo, Rögle, Leksand och just Malmö.

Source: Oliver Green @ Elite Prospects

Frederik Rundh, b, Olofström

Frederik Rundh är precis som Oliver Green född 2007. Han gör sitt tredje år i Sverige – och spelar faktiskt för Olofström i Hockeytvåan. Det har blivit fyra matcher i Hockeytvåan den här säsongen. Resterande delen av säsongen har han spelat för Olofströms U20-lag, där han är lagkapten.

Rundh har gjort 0+2 i Hockeytvåan och 1+2 på 18 matcher för U20-laget.

Source: Frederik Rundh @ Elite Prospects

Emil Saaby Jakobsen, b, Karlskrona

Emil Saaby Jakobsen spelar, precis som Rundh, inte i något elitlag. Han tillhör HockeyEttan-klubben Karlskrona. Han har där gjort två matcher, vilket verkligen sticker ut eftersom Saaby fortfarande är en U18-spelare. Han är född 2008 och kan spela ytterligare två JVM. Det är faktiskt ingen U18-spelare i HockeyEttan som gjort fler än två matcher den här säsongen.

Saaby Jakobsen har, som back, gjort smått sanslösa 15 mål på 15 matcher i U18-serien. I U20 har han gjort 5+12 på 19 matcher. Här finns det med andra ord offensiv skicklighet.

Source: Emil Saaby Jakobsen @ Elite Prospects

William Bundgaard, fw, HV71

HV71 värvade inför den här säsongen in William Bundgaard från Rödovre i den danska ligan. Bundgaard har under säsongen gjort 6+5 på 22 matcher för HV:s U20-lag.

Han är född 2007 men gör trots det sitt andra JVM. Han var också dominant för Danmarks U18-lag i U18-VM:s andradivision förra säsongen, där han gjorde 6+4 på fem matcher. Räkna med att han får en stor roll även i U20-VM.

Source: William Bundgaard @ Elite Prospects

Mads Kongsbak Klyvø, fw, Frölunda

Danmark har flera intressanta spelare födda 2007 – och det här är nog den allra mest spännande. Mads Kongsbak Klyvø imponerade förra säsongen i både U18-VM och U20-VM och draftades i somras av Florida Panthers redan i fjärderundan. Detta efter att han fått debutera för Frölundas A-lag under SM-slutspelet.

En skada har gjort att dansken precis kunnat säsongsdebutera. Han spelade häromveckan för Frölunda i Svenska Cupen, och förra veckan var han med och spelade CHL-kvartsfinalen mot Ingolstadt. Då gjorde han dessutom en assistpoäng.

Här är Danmarks stjärna i detta JVM.

Source: Mads Kongsbak Klyvø @ Elite Prospects

Oliver Dejbjerg Larsen, fw, Rögle

Född 2007, som så många andra i det danska laget. Dejbjerg Larsen är inne på sin tredje säsong i Rögle efter att ha flyttad från Aalbord 2023. Även han spelade såväl U18-VM som U20-VM förra säsongen.

Dejbjerg Larsen har den här säsongen gjort 13+13 på 21 matcher i U20 Nationell, och är med det bäst i Rögle. Han ligger runt topp tio-strecket i hela seriens poängliga.

Source: Oliver Dejbjerg Larsen @ Elite Prospects

Martinus Uggerhøj Schioldan, fw, HV71

Född 2008 och kan alltså spela JVM två år till – och U18-VM senare den här säsongen. Uggerhøj Schioldan gör sitt andra år i HV71:s juniorverksamhet, dit han anslöt från Fredrikshavn.

Han har den här säsongen gjort 15 poäng på 14 matcher för U18-laget, och 1+1 på 19 matcher för U20-laget.

Source: Martinus Uggerhøj Schioldan @ Elite Prospects

Mads Kongsbak Klyvø.

Foto: Bildbyrån.

Tjeckien (1)

Vashek Blanár, b, HV71

Vashek Blanárs resa i Sverige är imponerande. Han inledde i Hässelby Kälvestas juniorlag och gjorde ett par matcher för klubbens A-lag i division 4. Därefter flyttade han till Troja/Ljungby och imponerade så pass mycket att HV71 valde att värva in talangen till den här säsongen. Och resan tog inte slut där. 18-åringen, ja han är född 2007, har dessutom funnits med i matchtruppen vid tre SHL-matcher den här säsongen. Visserligen utan att få speltid – men ändå.

I U20-laget har Blanár gjort 3+17 på 18 matcher. Det här blir emellertid hans enda säsong i HV. Till nästa säsong byter han återigen klubb, då det väntar collegespel för den tjeckiske talangen som under hösten gjort sina första juniorlandskamper för Tjeckien.

Source: Vashek Blanár @ Elite Prospects

Finland (1)

Max Westergård, fw, Frölunda

I ett ganska stjärnfattigt Finland är Max Westergård en av spelarna att hålla koll på. Han kom in som en frisk fläkt för Frölunda i vårens SM-slutspel, men har haft svårt att ta plats i det stjärntäta SHL-ledande laget. Han har bara fått speltid i 13 SHL-matcher under säsongen, och då har det oftast bara varit ett par ströbyten här och där.

I U20-laget har Westergård imponerat, med 21 poäng (4+17) på bara tolv matcher.

Westergård, född 2007, valdes i femterundan av sommarens draft. Han tillhör Philadelphia Flyers i NHL.

Source: Max Westergård @ Elite Prospects

Lettland (2)

Oskars Briedis, b, Luleå

Född 2006. Backen Briedis spelade JVM redan ifjol, och värvades till den här säsongen till Luleå från lettiska Zemgale. I Luleåtröjan har han gjort fyra poäng på 17 matcher i U20 Nationell. Däremot har han öst in poäng i juniorlandslaget, där det blivit fem poäng på bara tre matcher.

Briedis lär få en stor roll för det lettiska JVM-laget.

Source: Oskars Briedis @ Elite Prospects

Bruno Osmanis, fw, Björklöven

Bruno Osmanis är en av de få stjärnorna i det lettiska JVM-laget. Han var med redan ifjol och gjorde då 1+3 på bara tre matcher. Han slog sig också in i Björklöven och gjorde 27 matcher i HockeyAllsvenskan.

Den här säsongen har Osmanis, som gör sin femte säsong i Sverige och fjärde i Björklöven, gjort nio poäng på 19 matcher i andraligan. I U20-laget har han gjort 6+6 på nio matcher. För U20-landslaget har han gjort åtta (!) poäng på tre matcher. Det här är kort och gott en poängspelare, som mycket av Lettlands offensiv kommer kretsa kring.

Source: Bruno Osmanis @ Elite Prospects





