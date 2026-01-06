Nyckeln bakom guldhjältens succé: ”Han är förjävlig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

JVM-truppens stora överraskning hämtades från succélaget Malmö Redhawks.

Tre veckor senare är Felix Carell en svensk guldhjälte och står med i historieböckerna..

En fjäder i hatten till Malmö-coachen Bert Robertsson.

– Han gav honom förtroende. Bert är förjävlig på att visa hur man ska göra, säger vd:n Patrik Sylvegård till Hockeysverige.se.

Patrik Sylvegård hyllar Bert Robertssons arbete med Felix Carell, och 19-åringens JVM-insats. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Felix Carell hade aldrig dragit på sig den svenska tröjan. I försnacket inför JVM-uttagningen var det få, för att inte säga ingen, som hade med honom i en trupp.

Men Malmös backlöfte var med – efter en höst där han börjat göra avtryck i Malmös A-lag i SHL och på lån i succélaget Kalmar i Hockeyallsvenskan.

Efter mästerskapsdebuten mot Slovakien i premiären pratade han med Hockeysverige.se.

– Skitkul. Det är något man har drömt om. Jag har längtat efter den här debuten, kört igenom ett par träningsmatcher och fått en bra känsla, sa han då och fortsatte.

– Men jag tror också att det kommer att vara större matcher som blir ännu roligare att spela. Vi tar en match i taget, då ska vi gå långt i den här turneringen.

Spola fram tiden med cirka 10 dagar och nu är Felix Carell världsmästare på juniornivå. Prestationen blir ännu större sett till att han snittat runt 20 minuter per match och spelade 22 och en halv minut i JVM-finalen i natt.

Backen formade Juniorkronornas första backpar med Leo Sahlin Wallenius och gjorde dessutom mål i segern mot Lettland.

Sylvegårds hyllning: ”Vi är mycket stolta”

Malmö Redhawks stolthet över framgången är stor.

– Vi är mycket stolta över honom. Alla ungdomsledare som har tränat honom genom åren ska väl också klappa sig på axeln och ge sig beröm en stor del i det. Det är kul, säger Patrik Sylvegård, vd i Malmö Redhawks, till Hockeysverige.se.

En stor del i framgångssagan har Bert Robertsson, numera backcoach i klubben.

– När han fick chansen och gjorde han det bra i A-laget. Bert Robertsson som ansvarar för backarna släppte upp honom. Han gav honom förtroende. Bert är förjävlig på att visa hur man ska göra och Felix har visat att han klarar av det. Det är jättekul.

Orden om draften: ”Har nog jättestora chanser”

19-åringen är inte tingad av någon NHL-klubb. Men till sommaren är det nog dags, menar Patrik Sylvegård.

– Så kan det vara, han har nog jättestora chanser. Han är inte ens draftad men han draftas till nog till sommaren här. Han kommer kunna gå högt, tror jag. Det är mycket möjligt och jättekul, delvis för honom själv och även för klubben att vi fostrar bra spelare. Vi har släppt fram jättemånga i år, det visar sig att det är lyckosamt.

Är det dags för Bert Robertsson och Felix Carell att ta en öl nu?

– Ja, det får de göra, säger han och skrattar.

– Nej, de går nog in i gymmet och kör. Det är deras melodi att köra ännu hårdare.

Ska du och Bert hämta honom på flygplatsen sen?

– Jag vet inte när de kommer hem, det var ju någon strul där. Vi får se hur det blir med det helt enkelt.