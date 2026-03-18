Justin Kloos spelade fyra säsonger i Leksand innan han bytte till HV71.

Nu ställs han mot sitt gamla lag i SHL-kvalet – och kan skicka Leksand till HockeyAllsvenskan.

– Jag har fortfarande många personer där som jag står nära, men när pucken släpps kommer jag inte att vara vän med någon där längre, säger Kloos till hockeysverige.se.

Det blir ett speciellt möte för Justin Kloos i SHL-kvalet mellan HV71 och Leksand. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I kväll smäller det.

Det är dags för kvalet i SHL där HV71 och Leksand ska mötas i kampen om att undvika nedflyttning till HockeyAllsvenskan. Två lag som slåss för sin överlevnad i en bäst av sju-serie.

För HV71 är det lagets tredje kval i rad och det är flera spelare i truppen som har gått igenom det här tidigare. Någon som däremot inte har spelat kval tidigare är Justin Kloos som värvades till HV inför säsongen.

– Vi är väldigt fokuserade på jobbet och uppgiften som vi har framför oss. Det kommer att vara en tuff kamp där ute. Just nu handlar det bara om att förbereda sig själv på bästa sätt, både mentalt och fysiskt, säger Kloos till hockeysverige.se efter en träning.

Hur är känslan i gruppen inför de här matcherna?

– Jag tycker att vi är på en bra plats just nu i vårt spel. Det har såklart varit mycket upp och ner under säsongen. Alla här är medvetna om situationen och vet om att vi kommer att behöva spela vår bästa hockey under de här kommande två veckorna.

Justin Kloos om formen: ”Skönt att pucken har gått in”

Justin Kloos kom med höga förväntningar till HV71 men har kanske inte riktigt lyckats nå upp till samma höga nivå som han visade förra säsongen. Framför allt produktionen och i synnerhet målskyttet har uteblivit för Kloos under perioder. I slutändan landade han in på tio mål och 25 poäng på 50 matcher under grundserien.

Han avslutade däremot starkt genom att göra poäng i alla de fyra sista matcherna. Kloos sköt också tre mål i de sista matcherna och ser därför ut att kliva in i kvalet med en bra form i ryggen.

– Jag tycker att jag har en bra känsla just nu. Jag har spelat så pass länge nu att jag att ibland går pucken in, och ibland vill det sig bara inte. Så förhoppningsvis kan jag ta med mig målskyttet till de här matcherna nu. Samtidigt handlar det bara om att spela och göra rätt saker där ute på isen, det är vad jag kan påverka.

Justin Kloos har börja hitta målskyttet igen under slutet av säsongen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Kan det göra så att du bär med dig lite mer självförtroende inför kvalet?

– Ja, såklart. Helt ärligt har jag varit ganska nöjd med mitt spel under stora delar av säsongen. Det är skönt att pucken har gått in här nu på slutet. Samtidigt så är det hockey och jag är säker på att om jag gör mitt bästa och spelar på rätt sätt så kommer sådana saker att lösa sig också.

Ställs mot Leksand i kvalet: ”Hade fyra fantastiska år där”

Leksand är ett väldigt bekant lag för Justin Kloos. När han flyttade till Sverige 2021 skrev han på för Leksands IF och Kloos var sedan en av masarnas toppspelare under fyra säsonger. Totalt gjorde han 123 poäng på 198 matcher för Leksand. Det var inför årets säsong som han sedan valde att lämna Dalarna och flytta ner till Småland för att spela för HV71. Nu kommer han alltså att ställas mot sina gamla lagkamrater i en kvalserie som avgör klubbarnas framtid, där han skulle kunna vara med och skicka sin förra klubb till HockeyAllsvenskan.

Under HV71:s träningar inför kvalet har laget gått igenom hur Leksand spelar och hur de ska neutralisera motståndarna. Justin Kloos har då också varit väldigt aktiv i genomgångarna kring taktiken.

– De kommer att spela hårt och ge allt som de har. Jag är såklart ganska familjär med deras grupp och deras sätt att spela hockey. De kommer att hålla det simpelt och spela tufft. Det kommer att vara ett krig där ute och laget som hanterar det på bästa sätt kommer att gå vinnande ur detta.

Justin Kloos tillbringade fyra år i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur speciellt är det för dig att ställas mot din gamla klubb och dina tidigare lagkamrater i ett avgörande kval?

– Ja, det är såklart ganska unikt. Jag hade fyra år där, fyra fantastiska år och jag och min familj älskade tiden i Leksand. Jag har fortfarande många personer där som jag står nära och har bra relation och kontakt med. Men när pucken släpps läggs allt sådant åt sidan och jag kommer göra allt för att hjälpa HV att vinna.

Har du kontakt med någon i Leksand nu inför kvalet?

– Nej, nej. Vi är alla vuxna och vi är alla professionella så vi förstår läget och vad som gäller. Som jag sade, när pucken släpps då kommer jag inte att vara vän med någon där längre. Då är det som en slutspelsmatch och vi vet alla vet det innebär, avslutar Justin Kloos.

