Vid 32 års ålder har Joel Persson tagit ny fart och satt personbästa i SHL. För hockeysverige.se berättar han nu om skillnaderna från bottennappet i fjol – men höjer samtidigt ett varningens finger i egenskap av kapten inför Växjös slutspel 2026.

– Jag tror inte så mycket på sånt egentligen, men samtidigt, när man hittar något som man tycker går bra så är det rätt lätt att man fortsätter, säger stjärnbacken.

Joel Persson och hans SHL-säsonger i Växjö sorterade efter poäng i grundserien. Foto: Bildbyrån och EliteProspect (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Rapporter säger att ’captain of the ship’ ska vara i sitt livs bästa form.”

När experten Christopher Heino-Lindberg synade Växjö inför 2025/26-säsongen var dessa orden som han använde om Joel Persson efter samtal med klubbrepresentanter. Men att stjärnbacken skulle följa sin sämsta SHL-säsong med sin bästa, sett till utdelning, såg nog varken han eller många andra i spåkulan. Ändå står vi nu här med en 32-åring som hungrar efter ett fjärde SM-guld.

När hockeysverige.se möter Persson efter 4–6 mot Djurgården har han inte bara klivit förbi 40 poäng för första gången i SHL, utan fyllt på till 44.

– Ja, det är första gången, och framförallt har jag blivit påmind om den av väldigt många. Det är klart att det är skönt att kunna gå förbi den. Jag missade en match där för ett par omgångar sedan och att då slå den direkt så att det inte blir en snackis, ”nu är du där igen och nosar”, var skönt. Skönt mentalt att kunna passera den och släppa det. Men på det stora hela så spelar det inte så stor roll om man landar på 38 eller 42 poäng, säger backen.

Hur skulle du själv summera din grundserie, nu med två omgångar kvar?

– Det är klart att det har varit mycket bra, framförallt de sista 30, 35 matcherna kanske, där snittet har varit högt. Det har också gått ganska bra för oss som lag, och det brukar gå hand i hand. Powerplay har också levererat, inte ikväll då, men det kommer en del poäng där, säger han.

– Sen är det mycket självförtroende och färskvara det där, att våga komma till lägen där det finns bra chans att göra poäng också. Inte bara stå och vara nöjd över att man är i anfallszon, utan att jag utmanar och använder de skills som jag har. Det är lite det som kanske har varit den stora skillnaden.

Joel Persson lyfter Elvenes: ”Vi har hittat varandra”

Björn Hellkvist har kommit in istället för Jörgen Jönsson som huvudtränare i Växjö, men de förändringar som Persson själv gjort ligger i detaljerna. Detaljer som skapade den där formen det pratades om redan i oktober, och som lett till ett nytt personbästa i SHL.

– Jag har lagt en bra grund och sen är det mycket självförtroende också. När det väl börjar gå med så är det rätt lätt att det fortsätter, och likadant på andra hållet. Kollar man på hela laget förra året så var det väldigt mycket ett mål, två mål, ett mål, noll mål. Det blir ganska svårt att samla på sig någon vidare skörd, säger Persson och fortsätter.

– Samtidigt ska man inte ljuga om betydelsen av att vi har fått in en sån spelare som Lucas Elvenes som haft en fantastisk säsong och är oerhört skicklig i anfallszonen. Vi har hittat varandra väl många gånger och förhoppningsvis kan vi fortsätta göra det.

Joel Persson tillägger sedan följande om de där detaljerna.

– Jag har faktiskt ändrat lite rutiner inför matcher. Sen hur mycket det där spelar roll… Jag tror inte så mycket på sånt egentligen, men samtidigt, när man hittar något som man tycker går bra så är det rätt lätt att man fortsätter.

Du tror inte på det, men fortsätter…

– Det blir så. Jag tror inte att det är det som har gjort någon skillnad, men det är en rutin som har funkat. Det är många säsonger och det har varit lite olika rutiner, så det är mycket från säsong till säsong, vad man känner passar.

Joel Persson och Växjö slutade åtta 2024/25 ock föll sedan i kvartsfinalen mot Luleå med 1–4 i matcher. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Missnöjet: ”Annars är vi ute på farligt vatten”

Mitt i allt detta är det samtidigt tydligt att det finns en uns av missnöje hos Persson. Men då kring den sits som Växjö befinner sig i mot slutet av grundserien. Matchen mot Djurgården präglades i delar av dess icke-betydelse för laget i tabellen, och i bortamötet dessförinnan föll man med 1–7 mot Färjestad.

– Det är väl rätt många olika ansikten av den här matchen. Vi kom ut med ett ansikte som vi inte vill vara. Vi spelade upp oss de sista fem–åtta minuterna i första perioden och får med oss 1–1, och får egentligen vara ganska nöjda med det. Sen tycker jag att vi kom ut betydligt bättre i andra och tar över mer av spelet. Vi har en bra situation inför tredje, men sen tycker jag faktiskt att vi ställer till det väldigt mycket för oss själva, säger Persson som även var kritiskt till domarnas bedömning vid Brian Coopers matchstraff.

– Det är lite vad det är. Det är en del saker i spelet som vi kan ta med oss, men det är också en del saker som vi måste tvätta bort väldigt snabbt.

Det är även med dessa tankar lagets kapten blickar fram mot slutspelet.

– Såklart ser vi fram emot det, men samtidigt är det ändå två veckor bort ungefär. Börjar man titta bort så långt så är man ute på rätt farligt vatten. Vi ser det ikväll kanske, att man inte är mentalt på platsen där man behöver vara, och det är därför vi spelar bra i sekvenser och i andra inte alls bra. Det är fokus på här och nu och bygga en trygg grund i det spelet som har gjort oss framgångsrikt, och gör att vi ligger på en tredje plats i tabellen. Det kan inte finnas något annat fokus.

– Det låter såklart väldigt tråkigt. Någonstans i bakgrunden är det klart att vi vet att slutspelet kommer att komma, men rent så fokusmässigt så måste vi ha huvudet på varenda match och varenda byte. Annars är vi ute på farligt vatten, för det går inte att bara trycka på en knapp sen. Det är goda vanor som lägger grund för allting.

Det kan tala för Växjö 2025/26: ”Bevisligen”

Är det grundspelet du nämner som talar för Växjö i årets slutspel?

– Ja, bevisligen så har vi ändå varit ett topplag över femtio matcher hittills. Man brukar ändå säga att en tabell inte ljuger, och det är klart att vi har haft en mer än godkänd säsong kanske. Jag har varit med och vunnit serien ett par gånger, och det är små grejer som gör skillnad mellan första- eller tredjeplats, och även mellan tredje- och sjätte plats. Det har varit godkänt och vi har gjort mycket bra, men det är fortfarande saker som vi vill putsa på inför slutspelet.

Växjös bortaresa fortsätter nu med HV71 och Timrå innan man kan påbörja slutspelsförberedelserna på riktigt. Oavsett resultat där har man inte chans att nå andraplatsen, utan kan endast trilla ner en position. Som läget är nu ser man därmed ut att få möta Luleå eller Brynäs i kvartsfinal.

