Jesper Pettersson är tillbaka i Djurgården och är en av SHL:s hetaste backar hittills.

Djurgårdsbacken berättar nu om tiden i Rögle – och vad som gick fel.

– De som är heta och bäst för stunden ska spela oavsett vem du är eller vad du tjänar, säger han till Hockeysverige.

Djurgårdens Jesper Pettersson lämnade Rögle i somras.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Jesper Petterssons självförtroende och spelglädje är tillbaka. Efter en tuff säsong i Ängelholm och Rögle förra året, värvade Niklas Wikegård honom till Djurgården.

Flytten ”hem” blev en vändning för honom. Tre mål och en assist på sju matcher och överlag ett spel och ett ledarskap som lyft Djurgården på isen.

– Det känns jättebra. Det är såklart det viktigaste att laget vinner och vi har en bra start men sen för en själv känns det också jättekul att spela bra själv och bygga ett självförtroende, säger han och fortsätter.

– Då kan jag spela min bästa hockey och då bidrar jag ju till laget. Jag hade en tuff säsong förra året så det är skönt att få lite revansch nu.

”Man vet vad Djurgården står för”

Överlag har den assisterande kaptenen varit en förtjänstfull injektion på backsidan. Djurgården har inlett säsongen med fyra segrar på de sju första matcherna och ligger på en sjundeplats i SHL-tabellen.

En av nycklarna ligger hos honom själv.

För när Niklas Wikegård kontaktade Pettersson så kände han direkt att han visste vad som krävdes för att lyckas i Djurgården.

– Absolut, jag är djurgårdare. Man vet vad Djurgården står för och jag står för mycket av vad Djurgården står för. Hårt arbete, aldrig ge vika och alltid köra på. Oavsett i med eller och motgång. Sen tar jag aldrig för givet att han kommer få spela. Jag kommer till hallen varje dag och gör mitt bästa för att bli bättre. (Robert) Kimby, ”Honken” (Michael Holmqvist) och Patrik Andersson tar ut laget och man kommer in varje dag och ger allt.

Piken mot Rögle: ”De bästa spelarna ska spela”

Tiden i Rögle var turbulent på isen för laget, med mycket snack kring tränarfrågan och ett underpresterande lag. Mitt i orkanen stod Jesper Pettersson som inte fick spela i närheten av den roll han hade önskat.

Backen är väldigt tydlig med att han mår bättre i Stockholmsklubben.

– Det var tufft, för jag fick inte spela så mycket. Varför och den biten vet jag inte riktigt. Jag tycker att de som är heta och bäst för stunden ska spela oavsett vem du är eller vad du tjänar. Det är de bästa som ska spela, säger han och fortsätter.

– Här får jag chansen att spela och använda mitt självförtroende och spelsätt. Jag tar chansen men är fortfarande medveten om att vi har en bred trupp.

Stämningen i Djurgården hyllar 31-åringen starkt.

– Det gäller att komma till hallen förberedd varje dag vilket jag tycker att alla gör. Vi kommer och tränar, vill bli bättre, utmanar varandra, men gläds för varandra också. Vi vet att det kommer att komma skador så alla behöver vara redo. Där tycker vi verkligen att vi är stabila och har bredden i laget.

Source: Jesper Pettersson @ Elite Prospects



