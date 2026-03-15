Stjärnans kritik: ”Har inte hanterats på ett bra sätt”

Jakub Vrana återvände till Linköping med höga förväntningar men har i stället haft en tuff säsong.

Nu öppnar stjärnan upp om säsongen, petningarna och sin framtid i LHC.

– Saker och ting har inte hanterats på ett bra sätt, säger Vrana kritiskt.

Jakub Vrana är kritisk efter petningarna under säsongen i Linköping. Foto: Bildbyrån (Montage)

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför årets säsong gick Linköping in med en svansföring om att lyfta i tabellen efter slutspelsmissen i fjol.

Resultatet blev däremot ett nytt missat slutspel. En av lagets stora prestigevärvningar inför säsongen var Jakub Vrana och stjärnan ger nu sin syn på att säsongen i LHC tar slut i förtid.

– Det har såklart varit en tuff säsong, med ett tråkigt slut. Det är en väldigt jämn liga med så väldigt lite som avgör. Det är många bra lag i ligan och det är en kamp överallt i tabellen där det är så lite som skiljer lagen åt. Tyvärr för vår del räckte det inte.

Jakub Vrana: ”Jag hade mycket högre förväntningar”

När du valde att återvända till Linköping antar jag att du hade högre förväntningar än att det skulle sluta så här, hur stor är besvikelsen just nu?

– Såklart är det en besvikelse. Detta var mitt första år tillbaka i Europa och det är frustrerande… Jag hade förväntningar när jag kom hit, mycket högre förväntningar, och att inte kunna nå upp till dem, det är klart att det är frustrerande. Sedan som jag sade, är det små detaljer som avgör, men det har varit en jobbig säsong.

Linköping HC har bara gått till slutspel en gång under de åtta senaste åren. Trots att laget satsade, med flera dyra värvningar, inför säsongen blev det återigen en misslyckad säsong för LHC. De låg länge i botten av tabellen men skrämde till slut bort kvalspöket. Däremot landade de in på elfte plats efter att bara ha tagit 64 poäng efter 52 omgångar.

Som du ser det, vad behöver ni göra annorlunda för att det ska gå bättre nästa säsong?

– Jag tror att det finns mycket som kan bli bättre. Nu kommer alla från sportchef till ägare att se över allting och fatta några beslut. Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag som spelare kan bara komma till jobbet varje dag. Det är inte jag som fattar några beslut och vissa saker är inte upp till mig heller. Det enda jag vet är att säsongen inte var bra och det är en besvikelse, men sådana saker (vad som ska göras annorlunda, reds. anm.), det är inte upp till mig. Jag ska bara fortsätta jobba och se hur saker och ting blir, säger Jakub Vrana.

Säsongen i Linköping har varit en besvikelse, menar Jakub Vrana. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Tuffa säsongen i Linköping: ”Mycket som har hänt”

Inför året säsong valde Jakub Vrana att återvända till Linköping, där han spelade som junior. 30-åringen kom till Linköping med höga förväntningar på sig efter att ha tillbringat nio år i NHL där han spelade över 400 matcher i världens bästa hockeyliga samt vann Stanley Cup 2018. Vrana fick däremot en mycket tuff start på säsongen och var kritiserad för sitt spel. Sedan ryckte han upp sig aningen under andra halvan.

Till slut landade han in på 28 poäng på 46 matcher. Vrana kom därmed fyra i LHC:s interna poängliga. Tjeckens tolv mål var däremot näst bäst i laget bakom Robin Kovács. Nu tar Vrana bladet från munnen och berättar öppet om sin säsong i SHL.

– Det har varit mycket som har hänt. När jag kom hit i början så hoppades jag att det skulle bli annorlunda. Jag kände mig redo och såklart fick jag en väldigt tuff start. Det tog lite tid innan jag vande mig vid allting. Det är en annorlunda hockey här i Europa men jag kom in i det mer och mer under säsongens gång. Sedan fick jag sota för mina misstag. Jag blev petad eller bänkad några gånger och det är vad det är liksom, säger Jakub Vrana och fortsätter:

– Jag har kommit hit varje dag och försökt göra mitt bästa som spelare. Det är inte jag som fattar de där besluten. Så det har varit en ganska hackig säsong, men jag hoppas att det blir bättre till nästa säsong. Det kändes bättre för mig här på slutet och när jag fick spela med Nick (Shore) och (Johan) Södergran fick vi lite kemi och det var roligt att spela med dem och göra vårt bästa för att hjälpa laget.

Öppnar upp om petningarna: ”Har inte hanterats på ett bra sätt”

Hur har du hanterat situationen när du har haft det lite tyngre och också blivit petad?

– Jag har försökt vara professionell hela tiden och fortsätta jobba hårt. Jag har velat förbättra mitt spel hela tiden och ställa saker till rätta. Jag har inte velat fly från problemen utan jag har velat hantera det på bästa sätt. Jag tycker att jag har gjort ett bra jobb på så sätt att jag har behållit fokus och fortsatt jobbat hårt hela tiden. I slutändan vände det lite för mig också, vilket jag är glad över.

Jakub Vrana har också blivit öppet kritiserad under stunder av den egna tränaren Mikael Håkanson. Vrana har stundtals ”blivit uthängd” i tv-intervjuer för sitt spel eller när han har blivit bänkad.

Har du pratat något med tränarna om det här och hur allt har skötts?

– Det är något som jag försöker att undvika att kommentera. Saker och ting handlar inte om mig utan det viktigaste är laget. Jag gillar inte dramat som blir kring det där, men det är klart att det inte har hanterats på ett bra sätt. Det är mycket som har hänt den här säsongen som jag inte hade förväntat mig. Samtidigt, som sagt, är jag professionell och jag vet hur businessen funkar. Det är saker som har hänt men jag har bara försökt gå vidare, vara stark mentalt och fokusera på vad jag kan kontrollera där ute på isen.

Jakub Vrana svarar efter att ha blivit petad av Mikael ”Musse” Håkanson under säsongens gång. Foto: Bildbyrån

Skadeoron (?): ”Jag ska träffa en specialist”

När Jakub Vrana vände hem till Linköping skrev han ett tvåårskontrakt med klubben. Alltså har han avtal även över den kommande säsongen. När han ombeds att ge sina tankar inför nästa säsong svarar han följande:

– Mitt fokus här och nu är bara på att återhämta mig efter en tuff säsong. Allt jag fokuserar på är att komma tillbaka, vara i bra form och allt sådant. Sedan får vi se vad som händer, säger Vrana och förklarar att han har haft känningar under den slutet av säsongen, framför allt i en axel och en höft.

Har du haft problem med skador som du har spelat igenom under säsongens gång?

– Nja, det är mer att det är saker som dyker upp utan förvarning. I den här matchen (mot Örebro) har jag… Ibland bara gör det ont från ingenstans och det händer oväntade saker där ute men det är en hel del av hockeyn. Jag tror att alla hockeyspelare går igenom någonting under säsongen. Jag känner inte många som går igenom en hel säsong utan att ha någon känning eller någon smärta någonstans. Det här kom oväntat för mig men jag ska se till att fixa det och ta det därifrån.

När du säger ”fixa det”, kan det bli aktuellt med en operation eller ett ingrepp för att få bukt på det?

– Jag vet inte… Jag kommer att kolla upp det, sedan får vi se.

Är det axeln som är det stora bekymret?

– Ja, jag har redan opererat axeln tidigare (2021) och jag känner av det lite nu igen. Vi får se hur det blir. Jag ska prata med läkarna och sedan ska jag träffa en specialist och så får vi se vad han säger. Jag tror ändå att det ska vara lugnt.

Jakub Vrana om framtiden i Linköping

Jakub Vrana har som sagt kontrakt med Linköping i ett år till. Däremot har det gått rykten om att hans framtid i klubben inte är helt huggen i sten. Nu svarar han själv på situationen.

– Jag har kontrakt i ett år till här. Förra säsongen var det annorlunda för jag var free agent och fattade beslutet själv. Just nu har jag ett kontrakt som jag kommer att följa.

Men din plan är att stanna och spela i Linköping?

– Ja, jag har ett år kvar på kontraktet och det är vad som gäller. Just nu är jag ganska sliten efter säsongen. Jag behöver vila för min kropp är sliten. Jag har problem med både en axel och en höft och det… Jag behöver vila helt enkelt, sedan får vi se. Jag har ett år till här och jag kommer att komma tillbaka och jobba hårt för att vara redo inför nästa säsong, avslutar Jakub Vrana.

