Ivar Stenberg har gjort succé i SHL med Frölunda den här säsongen.

Nu rankas han etta inför NHL-draften på The Hockey News nya draftranking.

”Det kanske inte finns någon spelare i draftkullen som har lika mycket i verktygslådan som Stenberg”, lyder Tony Ferraris omdöme.

Ivar Stenberg.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Gavin McKenna har länge setts som det givna förstavalet i den kommande NHL-draften.

Den kanadensiska supertalangen har som 17-åring snittat över en poäng per match i den amerikanska collegeligan den här säsongen (18 poäng på 16 matcher), men på andra sidan Atlanten har Ivar Stenberg haft en nästan än mer imponerande säsong i SHL med Frölunda.

Det får nu The Hockey News att ranka Stenberg som etta på sin nya draftranking inför sommarens NHL-draft.

”Det kanske inte finns någon spelare i draftkullen som har lika mycket i verktygslådan som Stenberg”, skriver Tony Ferrari i sitt omdöme om den svenske 18-åringen.

Sju svenskar rankas i förstarundan

Stenberg producerar på just nu historiska höjder i SHL, då han under sitt draftår producerat 24 poäng (6+18) på 25 matcher för Frölunda. Rekordet för en SHL-spelare under sin draftsäsong är Daniel Sedin, som säsongen 1998/99 gjorde 42 poäng på 50 matcher. I helgen blev Stenberg även historisk, då han slog Tomas Sandströms rekord för poäng i flest matcher i följd av en juniorspelare när Stenberg gjorde poäng i sin tionde raka match.

Gavin McKenna, å sin sida, faller ned till tredjeplatsen på The Hockey News nya ranking där i stället den amerikanske forwarden Tynan Lawrence kniper andraplatsen. På fjärdeplats återfinns backen Keaton Verhoeff, innan Mathis Preston rundar av topp fem.

Totalt rankas sju svenska spelare i förstarundan av Tony Ferrari, där Viggo Björck (sjua), Malte Gustafsson (elva), Elton Hermansson (13:e), Marcus Nordmark (17:e), William Håkansson (18:e) och Max Isaksson (32:a) alla återfinns på listan utöver Ivar Stenberg på förstaplatsen.

NHL-draften kommer att hållas i slutet av juni 2026. Var den decentraliserade draften kommer att hållas är i dagsläget inte klart.

