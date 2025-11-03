Isac Heens har gått från doldis till nyckelback för Frölunda HC.

Nu har 26-åringen kallats in till Tre Kronor för att göra landslagsdebut.

– Jag blev väldigt chockad, det var absolut inget som jag hade räknat med, säger Heens till Hockeysverige.se.

Isac Heens får chansen i Tre Kronor efter fina hösten i Frölunda HC. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under söndagskvällen meddelade Tre Kronor att de tvingas till flera förändringar i truppen till Finland Hockey Games på grund av återbud. Ett flertal spelare kallades därmed in för att fylla luckorna i laguppställningen. En debutant ringdes även in till Tre Kronor.

Isac Heens är inte en spelare som får de stora rubrikerna. Han är inne på sin tredje säsong i SHL med Frölunda och har vuxit ut till en stabil och pålitlig back i lagets defensiv. Efter att Anton Lindholm lämnat återbud för spel i Tre Kronor den här veckan valde landslagsledningen att kalla in Heens som kommer få göra debut i landslagssammanhang.

– Det är lite nervöst, utan tvekan. Men det ska bli jäkligt roligt också, säger Isac Heens när hockeysverige.se når backen på tåget från Göteborg ner till Ängelholm.

Tre Kronor ringde – direkt efter segern mot Färjestad

Beskedet att han kallas in till Tre Kronor kom plötsligt för 26-åringen. Enligt Heens blev han väldigt överraskad när han fick samtalet i helgen.

– Det var (Stefan) Klockare (assisterande förbundskapten) som hörde av sig direkt efter matchen i lördags mot Färjestad. Jag fick frågan eftersom att de hade fått ett återbud, säger Heens och fortsätter:

– Jag blev väldigt chockad såklart, det var absolut inte något som jag hade räknat med. Det var inte mycket att fundera på utan jag var ganska snabb på att svara ja. Det är jäkligt kul att de frågade mig.

Du gjorde säsongens första mål i segern mot Färjestad och sedan får du reda på att du ska debutera i Tre Kronor. En ganska bra lördag med andra ord?

– (Skratt) Ja, det var verkligen en svårslagen helg. Det var riktigt kul.

Isac Heens jublar efter sitt mål mot Färjestad i lördags. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Vad fick du för förklaring kring varför du blev uttagen?

– Han (Stefan Klockare) sade att de har gillat vad de har sett av mig i Frölunda i år, och tidigare också. De anser att spelet som jag spelar i Frölunda ska passa bra in i landslaget eftersom deras spelsätt är ganska likt.

– De menade att mina egenskaper skulle passa in bra på hur de vill spela. Det känns bra att höra och blir som ett kvitto på att man gör någonting bra också.

Isac Heens om raketresan i Frölunda

Isac Heens är som sagt inte den flashigaste spelaren på isen. Men trots att han inte är någon offensiv toppback som står för en massa poäng fick landslaget alltså upp ögonen för Heens och hans spel i Frölunda.

Hur känner du kring det, har landslaget ens dykt upp i tankarna?

– Nej, det har jag inte tänkt på alls. Det är kul att de även tittar på backar som har lite andra egenskaper också. Det visar att det inte bara är de som öser in poäng som är aktuella.

– Det är kul att man får chansen nu och att de också har ett brett spann av spelare som de kan tänka sig. Som jag sade var det verkligen inte något som jag hade räknat med, men det ska bli väldigt roligt att få vara med.

Isac Heens värvades till Frölunda från Mora 2023 och väntades bli en breddback hos göteborgarna. Men han tog för sig mer och mer vilket även ledde till att han fick ett större förtroende. 26-åringen har därefter blivit bättre och bättre för varje säsong i Frölunda och växt ut till en stark SHL-back. I december 2024 skrev Heens sedan också på ett nytt tvåårskontrakt med Frölunda som gäller till 2027.

Vad säger du om utvecklingen som du har haft i Frölunda?

– När jag kom hit till Frölunda hade jag inte… Eller jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men redan under första året tyckte jag att jag fick spela mycket och fick ett större förtroende än vad jag trodde. Då var det mest att man åkte runt och försökte spela så stabilt som möjligt för att inte göra bort sig.

– Därifrån har jag sedan tagit kliv i spelet både i år men även förra året. Jag har kunnat ta mer plats över hela banan och också spela mer minuter. Sedan på sikt hoppas jag också att kunna bli den här tvåvägsbacken som bidrar i hela spelet.

– Jag känner fortfarande att det finns det mycket mer att hämta i mitt spel i den offensiva delen. Så jag känner att jag fortfarande är långt ifrån min topp och det finns många grejer att fila på.

Upplever du att det har blivit något skillnad för dig när Robert Ohlsson har kommit in som tränare i stället för Roger Rönnberg?

– De är ganska lika skulle jag säga. Båda två har pratat med mig och tryckt på att jag verkligen ska våga ta för mig och följa med uppåt för att kunna bidra mer offensivt. Det är såklart att det är en liten skillnad i vissa detaljer i spelet. Men överlag tycker jag inte att det har blivit så mycket annorlunda utan det är ganska likt hur det var förra året också.

De senaste säsongerna har Isac Heens utvecklats till en nyckelback för Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Långa resan till Tre Kronor-debuten: ”Väldigt stolt”

Isac Heens har tagit en minst sagt annorlunda resa till Tre Kronor-debuten. Han blev inte uttagen till TV-pucken av Dalarna och kom sedan inte heller in på något etablerat hockeygymnasium eller spelade i något av de svenska juniorlandslagen.

I stället valde han att flytta till Malung. Där fick Heens göra seniordebut redan som 15-åring och spelade i Division 3. Han var då med och förde upp Malung till Hockeytvåan och han spelade tre säsonger i Division 2 innan han plockades upp av Södertäljes J20-lag. I Malung hade Heens den förre Leksandsprofilen Ulf Skoglund som tränare. Uffe Skoglund gick bort 2021 vid 62 års ålder, och Heens har tidigare berättat att Skoglund hade en stor betydelse för backens karriär.

Efter tiden i Malung kom Isac Heens att spela 202 matcher i HockeyAllsvenskan för Södertälje, AIK och Mora innan han snappades upp av Frölunda 2023. Bara två och ett halvt år senare väntar nu alltså debut i Tre Kronor.

Det är inte många som spelat i både Division 3 och Tre Kronor, hur ser du på resan som du gjort?

– Jag brukar alltid säga, om någon ställer den här frågan, att jag är väldigt stolt över resan som jag har gjort. Jag känner att det visar att det går att lyckas även om man tar en lite annorlunda väg. Det har inte alltid varit spikrakt uppåt så det är kul att visa att det går att ta sig långt även om man tar en lite annorlunda resa.

Du berättade för ett par år sedan att det kändes overkligt att du ens skulle få spela i SHL och nu väntar landslagsdebut, får du nästan nypa dig i armen över hur din karriär utvecklats?

– Ja, lite så är det faktiskt. Det har gått väldigt fort och det här var ingenting som jag väntade mig. Jag tror inte riktigt att jag ännu har tagit in hur stort det här är. Just nu känner jag mig bara väldigt glad och hedrad över att få den här chansen.

Isac Heens har tagit en längre resa till toppen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

”Ska njuta så mycket som det går”

Under måndagen ansluter Isac Heens till Tre Kronor i Ängelholm. Där ska landslaget möta Tjeckien i Catena Arena på torsdag innan de reser vidare till Tammerfors för matcher mot Schweiz och Finland till helgen.

Heens är en av åtta backar i den svenska truppen och kommer nu att få göra debut i Tre Kronor under Finland Hockey Games.

– Jag har inte så stora förhoppningar utan jag får se hur mycket man får spela. Sedan när man väl är på isen handlar det nog bara om att släppa på nervositeten och spela samma spel som jag gör i Frölunda. Sedan ska jag också njuta så mycket som det bara går också, avslutar Isac Heens.

