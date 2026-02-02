Ratad tre år i rad – jagar revansch: ”Har blivit besviken”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Isac Hedqvist har blivit nobbad i NHL-draften tre gånger om.

Men efter sin succésäsong i Luleå hoppas 20-åringen att det nu är fjärde gången gillt.

– Det gäller att bara fortsätta kämpa och inte ge upp hoppet än, säger Hedqvist till hockeysverige.se.

Isac Hedqvist kan bli vald i NHL-draften till sommaren, efter att ha blivit ratad tre år i rad. Foto: Bildbyrån (Montage)

Han fick göra SHL-debut redan som 17-åring 2022.

Därefter har Isac Hedqvist successivt blivit bättre och bättre i Luleå Hockey. Det blev sedan 1+1 på 33 matcher under debutsäsongen i SHL 2023/24. I fjol kom däremot genombrottet. Det blev 14 poäng på 38 matcher i grundserien, och JVM-spel med Juniorkronorna. Sedan under SM-slutspelet blommade Hedqvist ut med elva poäng på 17 matcher när Luleå gick hela vägen och vann SM-guld.

Till årets säsong har 20-åringen sedan blivit ännu bättre. Han är nu en av Luleås bästa och viktigaste spelare. I SHL har han stått för åtta mål och 17 poäng på 38 matcher och är bäst i Luleå med +14. I CHL har han varit än bättre med nio poäng på tolv matcher och där stod han bland annat för 2+1 på två matcher i semifinalen mot EV Zug för att skjuta Luleå till CHL-final. Under säsongen har Hedqvist även fått debutera i Tre Kronor och med fem poäng på sex matcher har han varit en av landslagets bästa spelare under Euro Hockey Tour.

Isac Hedqvist i Tre Kronor tillsammans med Marcus Sylvegård. Foto: Kalle Parkkinen/Bildbyrån

Efter genombrottet i fjol har Isac Hedqvist tagit ännu större steg i år, något som han själv också vittnar om.

– Jag tycker att jag har tagit stora kliv. Det började väl egentligen under slutspelet förra säsongen och sedan har det bara fortsatt rulla på och jag har byggt vidare på mitt spel därifrån. Jag tycker att jag har tagit stora kliv både på isen och utanför. Det är kul. Jag kämpar varje dag för att bli bättre och det är skönt att det har lönat sig också, säger Hedqvist till hockeysverige.se.

Isac Hedqvist om succén: ”Det är stora skillnaden”

Isac Hedqvist får också stort förtroende av tränarstaben med 17:22 minuters istid per match. Han snittar även 15 minuters istid i lika styrka, vilket är näst mest i Luleå bakom hans radarpartner Brian O’Neill.

Är det något speciellt du har jobbat på att förbättra till i år?

– Jag har väl försökt att bli lite starkare och bygga på mig lite mer muskler. Det är väl främst det som är den stora skillnaden. Sedan tycker jag också att jag vågar mer där ute och spelar med ett bättre självförtroende. Samtidigt får jag bra förtroende av tränarna och har fått spela mycket, och det växer man ju såklart av. Det är bara kul.

Redan vid 20 års ålder är Isac Hedqvist en självklar nyckelspelare för Luleå Hockey. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Given för Luleå i förstakedjan

Isac Hedqvist har varit bofast i Luleås förstakedja hela säsongen. Där bildar han ett starkt radarpar med Brian O’Neill och en ledande kedja för Luleå tillsammans med Brendan Shinnimin som tredjelänk.

– Jag tycker att vi hittar varandra bra ute på isen. Vi spelar på ungefär samma sätt, alla tre i vår kedja. Vi spelar en snabb hockey, vilket är bra och det passar oss. Vi kan spela med mycket fart och vinner mycket puckar. Det är lätt att spela med dem, speciellt Brian. Han är en sjukt smart spelare och gör inte många misstag där ute. Det underlättar mycket att få spela bredvid en sådan bra spelare, säger Hedqvist.

Luleås toppkedja med Isac Hedqvist, Brian O’Neill och Brendan Shinnimin. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Du har nått en ny nivå och gör det bra i både SHL och CHL och samtidigt också fått debutera i Tre Kronor. Vad är nästa steg för dig nu?

– Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det så mycket, jag försöker bara fokusera på den här säsongen. Sedan är drömmen alltid att spela i NHL. Det har varit den stora drömmen ända sedan man var liten. Det är väl det stora målet, men man får ta en dag i taget och sedan får vi se vad som händer.

Sista chansen i NHL-draften: ”Agenten håller koll”

Isac Hedqvist är född 2005 och var först tillgänglig att bli vald i NHL-draften 2023. Han blev däremot ratad i draften. Sedan blev Hedqvist även förbisedd i NHL-draften både 2024 och 2025 trots att han spelat på en hög nivå i SHL. Till sommaren har Hedqvist en sista chans att bli draftad, annars blir han free agent på NHL-marknaden. Isac Hedqvist skulle i sådana fall inte bli den första svensken att bli draftad som 21-åring. Exempelvis valdes Viktor Arvidsson av Nashville Predators vid 21 års ålder 2014, och han har sedan fått en fin NHL-karriär.

Skulle Isac Hedqvist kunna gå en liknande väg som Viktor Arvidsson gjorde? Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Nu skulle Hedqvist kunna göra samma resa, om något lag i NHL ger honom chansen.

Har du märkt av att det har varit något intresse från NHL inför draften med tanke på din starka säsong i år?

– Jag vet faktiskt inte. Det är min agent som håller koll på det där. Jag försöker bara att fokusera på nuet och att vi i Luleå ska vinna så många matcher som möjligt. Jag försöker göra det så bra som möjligt varje dag, sedan får jag ta allt det där efter säsongen.

Finns det ändå lite av en revanschkänsla i dig eftersom du inte blivit vald tidigare år?

– Ja… Det är lite svårt att säga. Det är väl klart att man har blivit lite besviken att man inte har blivit draftad…. Sånt är livet, det gäller att bara fortsätta kämpa och inte ge upp hoppet än. Man har många år kvar i hockeykarriären och jag har inte bråttom utan jag trivs bra här i Luleå också, avslutar Isac Hedqvist.

Source: Isac Hedqvist @ Elite Prospects