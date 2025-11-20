”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under torsdagen fick Isac Born möta Frölunda för första gången sedan han lånades ut till Malmö. Det innebar en speciell match för 21-årige forwarden.

– Det är inget jag någonsin hade tänkt få uppleva i min karriär, säger Born till hockeysverige.se.

Isac Born och Nicklas Lasu omfamnade varandra efter matchen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Isac Born har fått begränsad speltid i ett stjärnspäckat Frölunda. När sedan Linus Weissbach gjorde sin comeback efter en långtidsskada blev det en forward för mycket.

Då stod det klart att Born lånas ut till ligakonkurrenten Malmö. Efter två segrar med Skånelaget var det nu dags för 21-åriga forwarden att ställas mot sitt gamla lag, Frölunda. Enligt Born själv var detta en väldigt speciell match.

– Det var en svår grej att förstå till en början – att spela i Scandinavium med en Malmötröja. Sen kommer man in i matchen mer och mer, men det är inget jag någonsin hade tänkt få uppleva i min karriär, skrattar Born och fortsätter.

– Men det var superkul! Jag är såklart frustrerad över matchen men samtidigt är det bra vänner allihopa. Så jag kände att det var kul att träffa dem, det var länge sedan nu!

Jag såg att du fick dig en tryckare från Filip Hasa, sa han något efter?

– Nej, det gjorde han inte (skratt), det var kul bara, säger Born, som dessutom blev tacklad av några andra Frölundaspelare under matchen.

Kände du att de letade upp dig nu när du var i motståndarlaget?

– Nej, det tror jag inte, men det hade inte förvånat mig om de gjorde det, säger Born med ett stort leende.

Isac Born: “Det sista steget vi ska ta”

Born som hade fått väldigt få spelminuter i Frölunda har kunnat ta för sig mer i Malmö. Detta kom även fram i kvällens match då forwarden fick mycket speltid i Malmös tredjekedja med före detta Frölunda-forwarden Linus Öberg och Thomas Berg-Paulsen.

Om samarbetet med kedjekamraterna hade Born följande att säga.

– Det har väl gått okej. Jag har jobbat på smådetaljer, som att vinna puckar lite starkare. Då kommer vi komma ur situationer och få ännu mer spel. Så det är det sista steget vi ska ta. Annars har vi det!

Born väntar fortfarande på sin första poäng för säsongen men uppskattar speltiden han nu har fått i Malmö.

Isac Born fick möta Frölunda i sin blott tredje match för Malmö. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Vill utveckla sitt spel i Malmö: “Det vill jag förbättra”

Born vill så småningom återvända till Frölunda. Däremot är konkurrensen på forwardssidan väldigt stark så han vill först utveckla sitt spel.

– Det har varit jättebra att spela i Malmö. Jag har fått mer speltid så det har känts bra. Jag tycker att jag kommer in i det mer och mer för varje match och ska bara ta lite större kliv. Det är väl dit jag strävar just nu.

Vad behöver du förbättra för att kunna ta plats i Frölunda, där konkurrensen är stor?

– Det är attackspelet jag vill förbättra! Att vara stark på puck, kunna ta sig ut ur situationer och hitta attacken mer, säger Born avslutande.

Det återstår att se hur länge Born blir kvar i Malmö och ifall han lyckas göra sin första poäng framöver. Forwarden får chansen nu på lördag vilket även blir hans första match som hemmalag i Malmö Arena.

Malmö gästas av Skellefteå, med matchstart kl 18:00.

Source: Isac Born @ Elite Prospects