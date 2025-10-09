Melker Thelin har fått en strålande start på sin tid i Färjestad.

SHL-klubben har tålamod med sin nya målvaktstalang – men målvaktstränaren Daniel Hansen ser en stor framtid i 20-åringen från Umeå.

– Han har alla möjligheter att spela i NHL i framtiden, säger Hansen till Hockeysverige.se.

Melker Thelin har imponerat i starten med Färjestad.

Foto: Bildbyrån

Efter två allsvenska säsonger med Björklöven samt två JVM-turneringar med Juniorkronorna var Melker Thelin redo för nästa steg inför den här säsongen. Klubbvalet föll på Färjestad, där han den här säsongen bildar målvaktspar med rutinerade och meriterade Emil Larmi.



Under säsongsinledningen har Larmi stått sju matcher, medan Thelin fått nöja sig med två SHL-framträdanden i Färjestadströjan. På dessa två matcher har 20-åringen emellertid vunnit bägge matcherna, hållit en nolla och loggat en räddningsprocent på urstarka 96,2 procent.



– Vi håller på att bygga någonting med Melker. Han är ny på nivån och han är ung. SHL är en ny nivå och vi har honom här i två år till att börja med, så vi vill bygga honom på sikt. Vi slipar på grejer på träning och han kommer att få sina matcher. Nu har fördelningen varit 7–2 till Emil här i början, men vi och Melker ser det långsiktigt. Det är jättekul att han har gjort två jättebra insatser och han kommer att få spela mer matcher, säger målvaktstränaren Daniel Hansen till Hockeysverige.se.

”Kommer kunna dra stor nytta av Emil”

Färjestad har ett stort tålamod med Thelin tänker inte i första läget frångå den plan man har med den unge burväktare.



– De kommer in i säsongen med två olika ingångsvärden. Emil är en rutinerad och meriterad målvakt som har meriter från VM, så för oss är det ganska naturligt att fördelningen sett ut så här i inledningen. Båda två jobbar på väldigt bra på träningarna och hur det ser ut framöver får vi se, men han kommer att få sina matcher, försäkrar Hansen.



Att få arbeta i symbios med en så pass rutinerad och meriterad målvaktspartner som Emil Larmi tror Daniel Hansen att Melker Thelin kommer att ha en stor nytta av.



– Melker är väldigt analytisk och det händer att han står på träningar och tittar på detaljer som Larmi är duktig på. Han är också väldigt nyfiken och frågar Emil mycket om olika situationer, samtidigt som Emil är väldigt duktig på att dela med sig hur han tänker kring vissa situationer. De har ett jättebra samarbete och det har varit väldigt roligt att se deras samarbete, för de jobbar verkligen som ett team. Jag tror att Melker kommer att kunna dra stor nytta av Emil.

Melker Thelin klappas om av Emil Larmi efter 20-åringens första SHL-seger mot Skellefteå.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

”Det är hans x-faktor”

Under sina två inledande månader i Färjestad har Thelin imponerat på Hansen både med sina insatser på match och på träning. Målvaktstränaren beskriver 20-åringens första tid i klubben som ”jättefin” och imponeras allra mest av talangens skridskoåkning.



– Det är hans x-faktor, tycker jag. Han har en förmåga att alltid vara på plats och på fötterna vid nästa situation ute på isen. Sedan är hans personlighet hans styrka. Han är så driven och vill bli bättre varje dag. Det är det som tar honom framåt och som gjort att han haft en sådan bra start också.



Hur viktigt är det individuella drivet för en ung spelare?

– Oavsett om det är i SHL, Hockeyallsvenskan eller NHL så är drivet från individen som bestämmer om man kommer att lyckas eller inte. Det går inte utan drivet. Har man det som en stark egenskap så har man jättebra förutsättningar för att hela tiden ta nästa steg på trappan. Det är så tydligt med Melker att han hela tiden vill bli bättre och det är inte en enda dag som kastas bort. Han vill framåt, han vill lära sig, han vill bli bättre både på isen och i gymmet, säger Hansen och fortsätter:

– Det är verkligen härligt att ha en sådan kille att jobba med. Det gör att man själv får en jäkligt bra energi varje dag man går ut på isen.

Stor potential: ”Har alla möjligheter att spela i NHL”

Hansen och Thelin jobbar tillsammans på daglig basis och utan att vilja gå in på allt för mycket detaljer vad målvaktstränaren jobbar allra mest på med 20-åringen imponeras Hansen av den grund som Thelin byggt upp under sina år i Umeå och Björklöven.



– Han är en ung målvakt som vill ta nästa kliv. Vi har en plan för honom och vi har analyserat hans spel noga från förra säsongen. Mycket har varit bra och ”Löven” har gjort ett jättebra jobb med honom. Han har ett väldigt bra fotarbete och hans tävlingsinstinkt och förmåga att tävla på alla puckar är extremt bra. Sedan försöker vi hitta detaljer från det vi ser som vi kan förbättra. Han och (Björn) Bjurling har gjort ett jättebra jobb i Björklöven och nu försöker vi jobba vidare med det som de har skapat för att förbättra helheten, säger Hansen.

Melker Thelin.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Att förbättra helheten är en förutsättning för att Thelin ska lyckas ta nästa kliv i sin karriär. Initialt handlar det om att ta ett större ansvar mellan Färjestads stolpar och bli en mer framträdande SHL-målvakt – men på sikt handlar det om att ta klivet över till Nordamerika med målsättningen att spela i NHL.



– Melker har alla förutsättningar att ta nästa steg. Han har ett sådant driv och är som sagt en målvakt som är duktig på fötterna, vilket är ett krav om man ska steget till andra sidan Atlanten. Hans mål är så klart att någon gång spela i NHL och han är ju också draftad (av Utah Mammoth). Han har förutsättningarna både tekniskt och med sin skridskoåkning, där det ställs enorma krav i NHL. Spelet går så fort så det är ett måste att ha de bitarna i sitt spel – och för honom är det hans x-faktor. Får han till lite andra grejer i spelet så har han alla möjligheter att spela i NHL någon gång i framtiden, säger Hansen.



Först och främst handlar det emellertid om att ta nästa kliv i Färjestad, innan det blir tal om någon flytt över Atlanten för 20-åringen.



– Det är viktigt att förtydliga att det är ett jäkla jobb som kommer att krävas på det här trappsteget innan man kan kliva upp på nästa steg. Men hans vilja att ta sig framåt gör att det hela tiden finns en möjlighet att ta nästa steg, så det kommer att bli spännande att följa honom under året.