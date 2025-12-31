Hyllar målvaktskollegan: ”Jag har lärt mig mycket av honom”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Melker Thelin har trots sin unga ålder spelat flera år i Sveriges två högsta serier.

Under hösten har han på riktigt slagit igenom i SHL – och bjudit på fina siffror och prestationer.

– Det är superkul. Jag trivs väldigt bra i SHL och det är kul varje match. Bara bra lag, bra arenor och bra förutsättningar, säger han till Hockeysverige.se.

Melker Thelin börjar ta för sig i SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Melker Thelin visade redan som 18-åring i Hockeyallsvenskan för Björklöven att här har vi en blivande stormålvakt. Hockeyresan har också stött på några törnar under vägens gång, men inför den här säsongen värvade Rickard Wallin honom till Färjestad. Så här långt den här säsongen har han spelat tio matcher och har fina 92.7 i räddningsprocent. Visserligen har han spelat två JVM för Sverige, men hos 20-åringen från Umeå finns det även del kopplingar till Danmark.



– Det är mina kusiner på mammas sida som bor och är därifrån. Hennes brorsa gifte sig med en danska, säger Melker Thelin som inte själv känner sig speciellt dansk.

– (Skratt) Nej, det skulle jag inte säga och jag har lite svårt att förstå vissa grejer dom säger, men det har blivit bättre.



En av kusinerna är tidigare Linköping och MoDo målvakten, Emma-Sofie Nordström som idag är i St. Lawrence University.

Hyllar Karlstad: ”Liknar Umeå lite grann”

Har ni båda tränat tillsammans?

– När vi var unga tränade vi ihop, men inte överdrivet mycket eftersom alla har haft fullt upp med sitt.

– Jag försöker följa hur det går för henne. Min mormor och morfar har också en jättebra koll på henne och brukar sitta och kika på hennes matcher. Där får jag bra uppdatering på hur det går och vad som händer.



Emma-Sofie Nordström är dessutom kusin med Carolinas Fredrik Andersen.



Inför säsongen 2025/26 valde målvaktstalangen att lämna Umeå, Björklöven och Hockeyallsvenskan för spel i SHL med Färjestad.



– Det har varit jättebra. Jag trivs väldigt bra. Det är en väldigt och bra stad. Dessutom liknar det Umeå lite grann, vilket är kul.



Melker Thelin var även utlånad under en kort period till Färjestad redan säsongen 2023/24, vilket såklart betytt mycket för honom då han nu åter är i klubben.



– Det gav mig väldigt mycket. Då fick jag ändå ett smakprov på hur det är i SHL och vad jag behövde jobba på. En riktigt bra erafenhet för mig att få.



Hur var det då att nu kliva in på allvar och spela SHL-hockey?

– Det är superkul. Jag trivs väldigt bra i SHL och det är kul varje match. Bara bra lag, bra arenor och bra förutsättningar.

– Det har ändå gått bra för mig. Jag försöker bara jobba hårt varje dag och ta det dag för dag.

Den tidigare ”Löven”-målvakten hoppas på Umeå-laget till SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hoppas på ”Löven” i SHL

Som målvaktskollega i Färjestad har Melker Thelin Emil Larmi.



– Det är extremt kul att träna med honom. Han är otroligt duktig och en bra person. Jag har lärt mig mycket av honom och vi av varandra. Hela vårt team är bra och det är roligt att komma till jobbet varje dag.



Vad har du utvecklat mest genom samarbetet med Emil Larmi och hela det teamet?

– Allt möjligt. Dels gav det mig mycket bara genom att flytta hemifrån. Av det har jag växt utanför isen, så det har varit en stor grej.

– Sedan skulle jag säga att jag blivit bättre på det mesta, egentligen alla detaljer.



Din tidigare klubb, Björklöven, öser på i Hockeyallsvenskan, hur ser du på deras säsong så här långt?

– Jag försöker följa laget så mycket som det går. Det kan vara lite svårt ibland eftersom det kan bli för mycket hockey om jag kollar på alla matcher.

– Det har sett jättebra ut. Dom får fortsätta tugga på så kommer man nog upp till SHL.



Tror du vi får se Färjestad mot Björklöven i SHL nästa säsong?

– Ja, det hoppas jag. Det hade varit roliga möten, avslutar Melker Thelin.