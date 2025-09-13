Hyllar debutanten: ”Sällan man sett en så fin talang”

Djurgårdens Viggo Björck, 17, hyllas efter debuten.

I 5–4 segern mot Skellefteå visade han upp sina tuffa takter i en situation där 23-årige Pontus Johansson fick möta på patrull.

För Hockeysverige berättar han och tre lagkamrater om hur debuten var.

– Det är perfekt av honom och det visar att ingen kan behandla honom hur som helst och Viggo, det är svårt att beskriva honom som person, säger Jacob Josefson hyllande.

Viggo Björck hyllas av Robert Kimby, Anton Grewe, Magnus Hellberg och Jacob Josefson.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

17-årige Viggo Björck hamnade i en het situation i premiärsegern mot Skellefteå (5–4). Den sju år äldre Pontus Johansson i Skellefteå började ge sig på 17-åringen som gav tillbaka och stod upp för sig själv.

Efter matchen hyllades forwardens insats.

– Jo, men för det första är det sådant som händer i en hockeymatch, och för våran del när det händer så får vi energi av att han står upp där. Rätt eller fel men vi får föda av det, säger Djurgårdstränaren Robert Kimby efter matchen.

Viggo Björck berättar själv hur han ser på att göra debuten i SHL, och hur det kändes inför.

– Det var en otroligt cool upplevelse, ett fullsatt Hovet har man inte spelat framför tidigare och det är något man vill uppleva igen. Man försöker att förbereda sig på samma sätt som alltid annars för att komma in i fokus. Men i början var det lite att man fick känna på tempot och det var lite svårt. Men man kommer in i det mer och mer.

Under upptaktsträffen sa kapten Marcus Krüger att ni unga spelare bara kör och inte tänker så mycket. Stämmer det in bra?

– Aa, man säger ju att hjärnan inte är fullt utvecklad innan 25, så vi hinner kanske inte tänka på allvaret, säger han och skrattar.

”Det är väl så hockeyn är”

Situationen med Pontus Johansson, hur ser du på den?

– Det är väl så hockeyn är med kamper och känslor och det var ingen stor grej. Det är i stundens hetta och med adrenalin som man gör det man känner för i stunden. Det blir en kamp om det och det gäller att stå upp för sig själv. Jag tycker att efter en sån situation blir man mer bekväm i kamperna så och det brukar oftast bli så att man kommer i gång bättre.

Den ödmjuke Björck passar på att hylla atmosfären.

– Den var det inget fel på, tifot de drar upp är bland det snyggaste jag sett. Det är sjuka fans vi har, det är otroligt. De är så otroligt bra.

Den comebackande stjärnan Jacob Josefson hyllar talangen stort.

– Det är perfekt av honom och det visar att ingen kan behandla honom hur som helst och Viggo, det är svårt att beskriva honom som person. Han är så sjukt ödmjuk, proffsig och mogen för sin ålder man tror nästan inte det är sant. Det är han ute på isen också. Det är sällan man sett en så fin talang, vi har ett gäng här med (Anton) Frondell och Victor (Eklund) så de är en bra trio där.

”Har imponerat stort på mig”

Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg stämmer in i hyllningskören.

– Viggo har imponerat stort på mig under försäsongen, en ung kille som är hungrig går ut och visar och bara kör. Det blir spännande att följa honom i vinter. Han är orädd och går ut och kör sin grej och det behöver vi i det här laget.

Även Albin Grewe, som ofta är åt det tuffare hållet ute på isen, är imponerad.

– Det är jag som har lärt honom att sätta hårt mot hårt, så är det. Det är inget jättevanligt att se någon som honom, han är något annat. Jag är inte förvånad över att han gör det.