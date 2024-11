HV71:s jättekris – nobbar TV4: “Rätt förbannad”

Krisen i HV71 är mer påtaglig än någonsin.

Med 0–4 på tavlan efter första perioden mot Färjestad nobbade man TV4.

– En HV-spelare bara sprang förbi intervjumikrofonen, säger kommentatorn Lars Lindberg.

Foto: Bildbyrån och TV4.

Fem raka förluster och krismöte – utan effekt.



När HV71 klev av isen efter första perioden mot Färjestad stod det hela 4–0 på tavlan.



Axel Bergkvist satte 1–0 via kontring redan efter dryga sju minuter och därefter fortsatte puckarna att trilla in. Oskar Steen satte 2–0 och HV-tränaren, Anton Blomqvist tog time out.



– Anton Blomqvist försöker att lugna manskapet efter den här starten där det har varit väldigt mycket Färjestad. Blomqvist ser rätt förbannad ut, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen.



Även denna gång fick inte “Blomman” något effekt av det hela.



Steen gjorde 3–0 innan David Tomasek fyllde på med 4–0 för Färjestad innan paus.



– Prekärt läge får man kalla det för HV71 efter en förstaperiod där Färjestad öst på och öst på. Det är ett HV71 som har det tufft. Till och med så tufft att en HV-spelare bara sprang förbi intervjumikrofonen in i omklädningsrummet. Jag misstänker att de har en del att prata om, säger TV4:s Lindberg.

Blomqvist: “Vi kommer ut otroligt jäkla svagt”

Innan den andra perioden sattes igång kom till slut en HV-representant till TV4:s mikrofon.



– Jadu Lars. Vi kommer ut otroligt jäkla svagt. Jag ska inte ta bort något från Färjestad, men vi vinner inte en närkamp, vi vinner inte en åkduell. Jag tycker att vi kommer ut och gör en bra start mot Brynäs. Idag ser det uppgivet ut. Det är smärtsamt att se, säger tränaren Anton Blomqvist och fortsätter:

– Man behöver ruska liv i det och prata och försöka hitta en stolthet i att vi representerar en klubb, att folk rest hit för att se matchen. Spela för klubben och det som finns för bröstet samtidigt som man också har en stolthet i sin yrkesroll. Just nu är vi allihopa inte där vi behöver vara.

Otäck smäll på Tedenby: “Får riktigt ont”

Som lök på laxen tog även Mattias Tedenby emot en tung smäll från Adam Ollas Mattsson och lämnade isen.



– Aj, aj, aj. Det där ser inte bra ut alls. Han får riktigt ont, säger Lars Lindberg.





Matchen pågår!