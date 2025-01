HV71 överkörda: ”Så mycket sämre kan det inte bli”

HV71 fick en tuff start på det viktiga dubbelmötet med Leksand.

Skotten visade hela 15–5 efter första 20 och TV4:s Björn Oldéen var kritisk i pausen.

– Det tog väl typ tio minuter innan HV71 tog sig in i offensiv zon, säger han i sändningen.

Olof Glifford mot Leksand. Foto: Bildbyrån/Christoffer Cederberg.

Inför veckans första av två matcher mellan Leksand och SHL-jumbon HV71 skiljde det endast tre poäng mellan lagen.



19-årige Marcus Gidlöf kastades in i Leksands mål, men fick inte mycket att göra i inledningen. När 20 minuter var spelade visade skotten hela 15–5 – och resultattavlan 2–1 till hemmalaget.



– Det tog väl typ tio minuter innan HV71 tog sig in i offensiv zon med pucken under kontroll. Det var ospolat nere hos Gidlöf. Han kände inte på pucken förrän efter 13, 14 minuter. Det var en totalt dominans från Leksand. Riktigt blekt. Så mycket sämre än så här kan det inte bli, säger TV4:s Björn Oldéen i första pausen.

”Egentligen allt behöver upp”

Martin Karlsson tryckte in det första målet efter en oturlig styrning via en HV-spelare innan Matt Caito utökade efter sju minuter.



– Vi visste att de skulle komma ut hårt, det ville vi också göra. Vi lyckas inte riktigt spela bort dem i deras forecheck. Sen slarvar vi på första och sen vet jag inte vad som händer på andra. Nej, de är helt klart bättre och rappare i början. Det beror på att vi är slarviga med pucken nerifrån, säger HV71:s Isac Brännström till TV4.



Innan pausen svarade HV71 powerplay genom Jonathan Ang, men tydligt var att mycket behövde justeras. Något tränaren Anton Blomqvist även var inne på inför andra.



– Det är väl det mesta höll jag på att säga (som man jobbat på att korrigera). Otroligt tuff start. Första minuterna sköljer de över oss. Vi är inte alls så intensiva som vi behöver vara. Egentligen allt behöver upp här, säger ”Blomman” till TV4.



Andra perioden slutade mållös.



Matchen pågår! Texten uppdateras.