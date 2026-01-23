Ödesvecka för HV71: ”Vi gillar att jaga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har fått hopp och börjar närma sig lagen ovanför kvalstrecket.

Efter vinsten mot Linköping har laget också fått en fin start på ”ödesveckan” i bottenstriden.

– Vi försöker att inte fokusera på yttre omständigheter, säger tränare Anton Blomqvist.

– Det kommer att vara tajt och gå hela vägen till sista matchen för säsongen, säger kaptenen Olle Alsing.

HV71 har fått hopp i kampen om att undvika ett tredje kvalspel i rad. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inom loppet av en vecka spelar HV71 tre hyperviktiga matcher för bottenstriden som kan komma att avgöra lagets säsong. Först ställdes de mot Linköping hemma under torsdagskvällen och sedan väntar ett möte med Brynäs i Husqvarna Garden på lördag. Nästa vecka möter HV sedan Örebro i vad som kan bli en helt avgörande match för kampen om att undvika kvalspel.

HV fick en bra start på ”ödesveckan” genom att vinna mot Linköping. Det var dock blandade känslor i HV:s omklädningsrum efteråt, sedan laget tappat en 3-0-ledning och till slut vunnit med 5-4 efter förlängning. De knappade alltså in gentemot både Linköping och Örebro ovanför kvalstrecket, men närmade sig med endast en poäng.

– Jag hade gärna sett att vi tagit tre poäng såklart, men man måste ta alla poäng som man får. Varje poäng räknas. Det är starkt ändå till slut att powerplay klev fram och räddade en extra poäng för oss, säger lagkaptenen Olle Alsing efter matchen.

Så har HV71 vänt på säsongen

En mardrömsstart på säsongen gjorde att HV71 hamnade långt efter konkurrenterna tidigt. Det har sedan tagit lång tid för laget att repa sig. Den senaste tiden har formen däremot vänt lite för Jönköpingslaget.

Efter landslagsuppehållet i december har HV plockat poäng i nio av tolv matcher. Under samma period har bara Skellefteå, Luleå och Frölunda förlorat färre matcher under ordinarie tid.

– Vi har egentligen inte gjort någonting annorlunda utan vi har fortsatt att tro på oss själva och på hur vi ska spela. Någonstans börjar det väl också ge lite utdelning nu. Nu gäller det bara att fortsätta på det här spåret och försöka ta ännu fler poäng, säger forwarden Nikola Pasic om lagets form.

Kan Anton Blomqvist lyfta HV71 upp ovanför kvalstrecket? Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Nu väntar ödesvecka: ”Tre poäng kan göra stor skillnad”

HV71 har legat under kvalstrecket i princip hela säsongen. Nu har HV däremot närmat sig lagen som ligger på säker mark. De ligger just nu tre poäng bakom Örebro och den kommande veckan väntar ett par högintressanta matcher i bottenstriden. På lördag kväll spelar HV71 hemma mot ett Brynäs som flängt fram och tillbaka genom Sverige efter bortamatchen mot Frölunda i tisdags och hemmamatchen mot Djurgården i går för att sedan åka ner till Jönköping. I morgon spelar Örebro samtidigt en tuff bortamatch mot serieledande Frölunda. Där har alltså HV71 chansen att knappa in ytterligare.

Sedan möts Örebro och HV71 i Närke på torsdag.

– Vi är självklart inte där vi vill vara och vi ligger på en position där ingen vill ligga. Men vi har satt oss i den här situationen och då ska vi också försöka ta oss ur den. Det handlar bara om att fortsätta jobba hårt och försöka plocka så många poäng som det bara går, säger poängkungen Jonathan Ang om bottenstriden.

Känner du att ni kan ha en fördel av att ni har varit i en liknande situation förra året?

– Ja, kanske det. Det är väl egentligen ingenting som vi tänker på. Det är fortfarande många matcher kvar den här säsongen och mycket som fortfarande kan hända. Varje vinst är värd tre poäng och plockar man tre poäng kan det göra stor skillnad i jakten på att nå lagen ovanför.

Nu har ni också tre poäng upp till Örebro ovanför strecket.

– Där ser du, det är bara en match som skiljer åt. Vi ska fortsätta kämpa för att nå högre, säger Ang.

Olle Alsing: ”Gillar att jaga”

Olle Alsing menar att han, och resten av laget, trivs med att vara i en position där de jagar lagen ovanför sig.

– Nu har det varit ganska mycket jagande här den här säsongen och jag hoppas att vi kommer ikapp väldigt snart här. Det är klart att man gillar att jaga, samtidigt så vill man ligga högre upp i tabellen. Det förstår väl alla liksom, säger Alsing och fortsätter:

– Det är många matcher kvar att spela. Det är 14 matcher kvar och mycket poäng att spela om. Det gäller att verkligen ta vara på de här matcherna vi har kvar nu. Ta det dag för dag, jobba hårt på träningar och matcher för att alltid försöka ta tre poäng och göra riktigt bra insatser.

Nikola Pasic ger också sin syn på vad som blir viktigt för laget i slutet av säsongen när det är så mycket som står på spel.

– Någonstans gäller det väl att fokusera på vårt och ta en match i taget. Sedan får vi se var vi hamnar. Någonstans vill vi ju vinna varje match och det är inställningen som vi måste gå in med. Vi kan inte fokusera för mycket på vad som händer runt omkring i tabellen eller i andra matcher utan vi ska bara fokusera på vad vi kan påverka. Lite klyschigt svar, men det är så det är.

Olle Alsing ger sin bild av hur HV71 påverkas av pressen runt laget. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Så påverkas HV71 av tabelläget

I både media och bland supportrar är det ett väldigt fokus på tabellen. Både innan och efter varenda match synas tabelläget och det analyseras kring vilket poängsnitt som krävs för att klättra över diverse lag och streck. När det blir så mycket surr runt omkring ett lag, hur agerar de i den situationen? HV71-tränaren Anton Blomqvist ger sitt svar på hur laget påverkas av det konstanta snacket om poäng och tabeller.

– Jag tror det är lite individuellt det där. Jag tror att vissa säkert tittar ganska ofta medan vissa är nog kanske lite tryggare och har varit i den här situationen någon gång innan. Så jag tror det är lite individuellt. Som lag tycker jag däremot att vi har ett ganska bra fokus på det vi ska göra och kanske inte så mycket på yttre omständigheter, säger Blomqvist.

Olle Alsing instämmer med sin tränare.

– Det är nog lite olika tror jag. Jag tror att några kollar febrilt men jag tror också att vissa inte kollar alls. Det är säkert några som går in och kikar direkt efter matchen här för att se lite hur det ser ut i tabellen och hur det gick i de andra matcherna. Jag tror att de flesta har bra koll, sedan tror jag inte att det är så mycket som man lägger tanke och fokus på. Sedan vet ju de flesta säkert hur det ser ut.

Hur gör du själv, håller du koll på hur det går för andra lag eller försöker du stänga ute det?

– Jag brukar väl kanske gå in och kolla hur det gick i de andra matcherna som spelades. Sedan slår man väl en kik på tabellen i en sekund.

Samtidigt menar Olle Alsing att han räknar med att bottenstriden kommer att bli ett drama som lever ända till grundseriens avgörande.

– Det är mer än bara ett lag som vi jagar. Det kommer att vara tajt och det kommer att gå hela vägen till sista matchen för säsongen. Varje match här nu är jäkligt viktigt, säger HV-kaptenen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects