Hugo Pettersson var tillbaka i HV71 efter utlåningen till AIK.

Då fick 20-åringen en större roll i HV:s lag och levererade med 1+2 i segern mot Djurgården.

– Jag har inte varit nöjd med att bara spela i en tredje- eller fjärdekedja, säger talangen till hockeysverige.se.

Hugo Pettersson levererade direkt i comebacken med HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att knappt ha fått spela i HV71 under säsongsinledningen lånades Hugo Pettersson ut till AIK i HockeyAllsvenskan. Där fick 20-åringen fin produktion med 4+1 på sex matcher med ”Gnaget”. Lånet skulle egentligen gälla över hela säsongen men efter bara sex matcher i AIK kallades ”HP” tillbaka till HV71 inför torsdagens match mot Djurgården.

Draget blev verkligen succé. HV71 vann med 7-3 och Pettersson stod för ett mål och två assist i storvinsten.

– Det var riktigt kul. Jag kände att jag kom hit med bra energi och bra självförtroende. Det kändes som att alla andra också var taggade på att göra en bra prestation och vinna. Det kändes riktigt bra att vara tillbaka, säger Hugo Pettersson till hockeysverige.se efter matchen.

Tränaren Anton Blomqvist gladdes också åt Petterssons fina insats i comebacken till HV71.

– Alla vet om att Hugo har ett bra skott och han får visa upp det jäkligt fint i dag. Sedan tycker jag fortfarande att vi behöver fortsätta jobba och hjälpa honom att hitta nivån. Jag tycker att han gör en hel del bra saker i dag. Det ska vi lägga i banken för honom och fortsätta jobba. Jag är jätteglad att ha honom hemma och det är kul att han får leverera också, säger Blomqvist på presskonferensen.

Hugo Pettersson: ”Målet är att kunna leverera i HV71 och SHL”

HV71 bröt en tung trend genom segern mot Djurgården och fick in tre viktiga poäng på kontot igen efter tre raka förluster förra veckan.

Kände du att du kunde komma in med mycket energi och självförtroende och spela utan den press som kanske resten av laget känner just nu? Bara gå ut och köra?

– Precis, det var lite det jag fick till mig av tränarna också. Det var inga taktiska grejer som de pratade med mig om, utan instruktionerna var bara ”skjut när du får läge, ta för dig och göra din grej. Du behöver inte tänka så mycket”. Det var skönt att bara kunna gå och spela ut nu när man ändå har lite självförtroende och har fart på grejerna. Det var skönt att det lossnade också.

HV71 har haft problem i sitt powerplay under säsongsupptakten men mot Djurgården fick de islossning med tre PP-mål. Hugo Pettersson låg bakom alla tre målen i powerplay då hans tre poäng alla kom i den spelformen.

– Ja, det är där som jag gillar att stå och jag gillar ju att skjuta och göra mål. Det kom lägligt nu, säger Pettersson med ett leende.

I fjol gjorde Hugo Pettersson fyra mål på 24 matcher i SHL med HV71. Nu har han också öppnat sitt målkonto för säsongen och han hoppas kunna bidra mer på SHL-nivå framöver.

– Det är ju det man vill. Det är ju det som är målet, att kunna leverera SHL och här i HV också. Nu när vi har haft en lite tyngre period, att kunna komma in och hjälpa laget att vinna matcher… Det är skitkul, det är det.

Hugo Pettersson hoppas få fortsätta i en större roll i HV71 efter succén. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Nya rollen: ”Har inte varit nöjd med att få mindre speltid”

När Pettersson kom upp i HV71 förra säsongen snittade han nio minuters istid per match. I de två första matcherna han spelade i SHL också bara några enstaka minuter. Men mot Djurgården klev Hugo Pettersson in i en större roll. Han fick spela i andrakedjan med Aleksi Heponiemi och Nikola Pasic samt fick även stå på sin position i powerplay, där hans mål även kom på ett direktskott.

Hur viktigt var det att du fick det förtroendet?

– Det är väl det som har varit den biten som har saknats tidigare kanske. Jag känner att jag har de kvalitéerna som krävs. När man väl får chansen gäller det att ta den och leverera, det var skönt att det lossnade, säger Hugo Pettersson.

Har du har känt att du har mer att ge i HV men att du inte riktigt har fått visa upp det?

– Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Jag har inte varit nöjd med att bara spela i en tredje- eller fjärdelina och få mindre speltid. Utan jag vill ju jobba vidare och få fortsätta spela på den här positionen som jag hade i den här matchen. Jag ska fortsätta jobba på och fortsätta göra de grejerna som krävs för att få vara kvar på den positionen.

Beskedet: Vill stanna i HV71

Hugo Pettersson kallades alltså tillbaka av HV71 men han skulle kunna bli utlånad till AIK igen under säsongens gång.

20-åringen själv är däremot tydlig med vad han hoppas för resten av säsongen.

– Det är i HV71 som jag vill spela. Jag har det som mål också att få vara här hela säsongen och bidra till laget. Det är det jag jobbar för varje dag, avslutar Hugo Pettersson.

Source: Hugo Pettersson @ Elite Prospects