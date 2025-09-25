AIK stärker upp forwardssidan.

Via sin hemsida meddelar klubben att man gjort klart med Hugo Pettersson på lån från HV71.

Hugo Pettersson.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

På sin hemsida meddelar hockeyallsvenska AIK att man gjort klart med HV71-forwarden Hugo Pettersson på ett lån över säsongen 2025/26.

– Han är en hårt jobbande rightare med ett bra skott. Det är roligt att han vill komma till AIK och fortsätta sin utveckling här hos oss, säger sportchefen Lasse Johansson till sajten.

Gjorde tio mål i Hockeyallsvenskan förra säsongen

20-årige Pettersson spenderade halva fjolårssäsongen på lån i Hockeyallsvenskan, där han stod för tio mål och totalt 19 poäng på 28 matcher i Kalmar. I SHL blev det fyra mål och totalt fyra poäng på 24 matcher.

Den här säsongen har Pettersson noterats för två matcher i SHL med HV71 utan någon poäng på kontot.

– Det är bra för Hugos utveckling att han får spela mycket på hög nivå och få en viktig roll i ett allsvenskt lag. Skulle behov för oss uppstår har vi alltid möjlighet att kalla tillbaka Hugo till HV71 igen, säger HV71:s sportchef Björn Liljander till SHL-klubbens hemsida.