Hockeypanelen blickar framåt mot OS men synar också tränarfrågorna i både Timrå och BIK Karlskoga.

Domen om Rikard Grönborg: ”Förhastad nostalgi”

”Inte många var särskilt ledsna när han lämnade”

Vem ersätter Dennis Hall?

Tommy Samuelssons framtid: ”Han är inte slut ännu”

SHL-spelare i OS-truppen? ”Den chansen ser jag som 0.0%”