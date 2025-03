HV-löftet trejdas av New Jersey Devils

HV71:s Herman Träff hamnar mitt i en trejd inför NHL:s deadline.

Det 19-årige löftet skickas till Anaheim Ducks när Brian Dumoulin går åt andra hållet.

Medan NHL Trade Deadline (7 mars) närmar sig stormsteg väljer New Jersey Devils att agera.



Backen, Brian Dumoulin, som har kontrakt till 2024/25 och blir unrestricted free agent inom kort, plockas in från Anaheim Ducks. Kostnaden för det hela blir ett val i andra rundan av NHL-draften 2025, men även ett löfte med NHL-potential, Herman Träff.



19-åringen som utgått på grund av skada till torsdagens ödesmatch med Örebro i SHL, kommer därmed att tillhöra Anaheim Ducks framöver.



Den fysiske forwarden valdes av New Jersey Devils i tredje rundan av NHL-draften 2024, men har ännu inte skrivit på något kontrakt i ligan. Denna säsong har han bidragit med sju poäng över 25 SHL-macher med HV71, men har även spelat JVM med Juniorkronorna, samt varit ute på lån i Nybro.

Trade details, per sources:



To #njdevils:

D Brian Dumoulin



To #flytogether:

2025 2nd Round Pick

Herman Traff



Devils had three second-round picks in this Draft. Dumoulin helped #letsgopens win back-to-back Stanley Cups.