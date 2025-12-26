Här är moderklubbarna bakom JVM-laget

Spelarna i Juniorkronorna spelar i stora klubbar i SHL, HockeyAllsvenskan och på college till vardags. Men som vanligt finns det en mängd mindre klubbar där hockeyresan började.

Här listas alla JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka andra noterbara spelare klubbarna har haft med i JVM tidigare.

Här är moderklubbarna till spelarna i JVM-laget.

Foto: Bildbyrån (collage)

Ikväll börjar äntligen JVM-festen!

Här följer en genomgång av samtliga spelare i den svenska JVM-truppen och framför allt vilka moderklubbar som spelarna har.

Det är 25 spelare i det svenska JVM-laget – och 23 olika moderklubbar som finns representerade från runt om i hela landet. Nedan följer en sammanställning över samtliga JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka noterbara spelare från klubbarna som tidigare har varit med och spelat Junior-VM.

Värt att notera: Endast fyra SHL-klubbar och två allsvenska klubbar finns med i sammanställningen – övriga moderklubbar är hämtade från en bit ner i seriesystemet. Notabelt är också att ovanligt många Stockholmsklubbar finns representerade.

William Håkansson, b (Luleå)

Andra noterbara JVM-spelare från AIK:

Oliver Kylington, b

Patrik Nemeth, b

Henrik Tallinder, b

Dick Tärnström, b

Nils Ekman, fw

Anders Gozzi, fw

Filip Sandberg, fw

Felix Nilsson, fw

Boo IF

Victor Johansson, b (Leksand)

Andra noterbara JVM-spelare från Boo IF:

Filip Larsson, mv

Anton Johansson, b

Alexander Holtz, fw

Alexander Wennberg, fw

Bålsta HC

Felix Öhrqvist, b (Linköping)

Andra noterbara JVM-spelare från Bålsta HC:

Marcus Nilson, fw

Linus Eriksson, fw (Timrå)

Andra noterbara JVM-spelare från Djurgårdens IF:

Petter Rönnqvist, mv

Thomas Eriksson, b

Andreas Holmqvist, fw

Michael Holmqvist, fw

Mikael Håkanson, fw

Kristofer Ottosson, fw

Linus Videll, fw

Enköpings SK

Loke Krantz, fw (Linköping)

Andra noterbara JVM-spelare från Enköpings SK:

Niclas Hävelid, b

Magnus Hävelid (Inget JVM som spelare – gör sitt fjärde som förbundskapten)

Jonatan Berggren, fw

FoC Farsta

Anton Frondell, fw (Djurgården)

Andra noterbara JVM-spelare från FoC Farsta:

Jimmie Ölvestad, fw

Haninge Anchors HC

Victor Eklund, fw (Djurgården)

Andra noterbara Haninge Anchors:

Mantas Armalis, mv

Fredrik Claesson, b

William Eklund, fw

Herman Liv, målvakt (Örebro)

Eric Nilson, forward (Michigan State University)

Andra noterbara JVM-spelare från HV71:

Nichlas Torp, b

David Petrasek, b

Fredrik Stillman, b

Johan Davidsson, fw

Patrik Puistola, fw

Stefan Örnskog, fw

David Ullström, fw

IFK Täby

Viggo Björck, fw (Djurgården)

Wilson Björck, fw (Colorado College)

Andra noterbara JVM-spelare från IFK Täby:

Rolf Wanhainen, mv

Niklas Anger, fw

Felix Carell, b (Malmö)

Andra noterbara JVM-spelare från Malmö Redhawks:

Robert Burakovsky, fw

André Burakovsky, fw

Magnus Pääjärvi, fw

Jesper Mattsson, fw

Carl Söderberg, fw

Victor Stjernborg, fw

Anton Wahlberg, fw

Järveds IF

Milton Gästrin, fw (MoDo)

Andra noterbara JVM-spelare från Järveds IF:

Hans Jonsson, b

Daniel Sedin, fw

Henrik Sedin, fw

Markus Näslund, fw

Lidingö Vikings

Sascha Boumedienne (Boston University)

Andra noterbara JVM-spelare från Lidingö Vikings:

Erik Källgren, mv

Jonas Andersson, fw

Patrik Lundh, fw

Casper Juustovaara Karlsson (Luleå HF)

Andra noterbara JVM-spelare från Luleå HF:

David Rautio, mv

Anders Nilsson, mv

Per Savilahti Nagander, b

Robert Nordmark, b

Roger Åkerström, b

Anders Burstöm, fw

SC Rapperswil-Jona

Jack Berglund, fw (Färjestad)

Andra noterbara JVM-spelare från Rapperswil:

Lars Weibel, mv

Morris Trachsler, fw

Tanner Richard, fw

Skövde IK

Leo Sahlin Wallenius (Växjö)

Andra noterbara JVM-spelare från Skövde IK:

Max Friberg, fw

Stenungsunds HF

Ivar Stenberg (Frölunda)

Andra noterbara JVM-spelare från Stenungsunds HF:

Otto Stenberg, fw

Strömsbro IF

Liam Danielsson, fw (Örebro)

Andra noterbara JVM-spelare från Strömsbro IF:

Joakim Lundström, mv

Theo Lindstein, b

Sölvesborgs IK

Alfons Freij, b (Timrå)

Andra noterbara JVM-spelare från Sölvesborgs IK:

Simon Skoog, b

Viggo Gustafsson, b (HV71)

Andra noterbara JVM-spelare från Tingsryd:

Oliver Ekman-Larsson, b

André Petersson, fw

David Gustafsson, fw

Trollhättans HC

Eddie Genborg, fw (Timrå)

Andra noterbara JVM-spelare från Trollhättan:

Linus Fagemo, fw

Värmdö HC

Love Härenstam, mv (Södertälje)

Andra noterbara JVM-spelare från Värmdö HC:

Linus Söderström, mv

Niklas Lundström, mv

Adam Ollas Mattsson, b

Axel Jonsson-Fjällby, fw

Västerås IK Ungdom

Måns Goos, mv (Färjestad)

Andra noterbara JVM-spelare från Västerås IK/Västerås IK Ungdom:

Leif Rohlin, b

Patrik Juhlin, fw

Rickard Wallin, fw

Mikael Backlund, fw

Patrik Berglund, fw

ÖSK HK

Lucas Pettersson (Brynäs)

Andra noterbara JVM-spelare från ÖSK HK:

–