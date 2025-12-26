Prenumerera

Logga in

Här är moderklubbarna bakom JVM-laget

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Spelarna i Juniorkronorna spelar i stora klubbar i SHL, HockeyAllsvenskan och på college till vardags. Men som vanligt finns det en mängd mindre klubbar där hockeyresan började. 
Här listas alla JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka andra noterbara spelare klubbarna har haft med i JVM tidigare.

Här är moderklubbarna till spelarna i JVM-laget.
Foto: Bildbyrån (collage)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Ikväll börjar äntligen JVM-festen!

Här följer en genomgång av samtliga spelare i den svenska JVM-truppen och framför allt vilka moderklubbar som spelarna har.

Det är 25 spelare i det svenska JVM-laget – och 23 olika moderklubbar som finns representerade från runt om i hela landet. Nedan följer en sammanställning över samtliga JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka noterbara spelare från klubbarna som tidigare har varit med och spelat Junior-VM.

Värt att notera: Endast fyra SHL-klubbar och två allsvenska klubbar finns med i sammanställningen – övriga moderklubbar är hämtade från en bit ner i seriesystemet. Notabelt är också att ovanligt många Stockholmsklubbar finns representerade.

AIK

William Håkansson, b (Luleå)

Andra noterbara JVM-spelare från AIK:

Oliver Kylington, b
Patrik Nemeth, b
Henrik Tallinder, b
Dick Tärnström, b
Nils Ekman, fw
Anders Gozzi, fw
Filip Sandberg, fw
Felix Nilsson, fw

Boo IF

Victor Johansson, b (Leksand)

Andra noterbara JVM-spelare från Boo IF:

Filip Larsson, mv
Anton Johansson, b
Alexander Holtz, fw
Alexander Wennberg, fw

Bålsta HC

Felix Öhrqvist, b (Linköping)

Andra noterbara JVM-spelare från Bålsta HC:

Marcus Nilson, fw

Djurgårdens IF

Linus Eriksson, fw (Timrå) 

Andra noterbara JVM-spelare från Djurgårdens IF: 
Petter Rönnqvist, mv
Thomas Eriksson, b
Andreas Holmqvist, fw 
Michael Holmqvist, fw
Mikael Håkanson, fw
Kristofer Ottosson, fw
Linus Videll, fw

Enköpings SK

Loke Krantz, fw (Linköping)

Andra noterbara JVM-spelare från Enköpings SK:

Niclas Hävelid, b
Magnus Hävelid (Inget JVM som spelare – gör sitt fjärde som förbundskapten)
Jonatan Berggren, fw

FoC Farsta

Anton Frondell, fw (Djurgården)

Andra noterbara JVM-spelare från FoC Farsta:

Jimmie Ölvestad, fw

Haninge Anchors HC

Victor Eklund, fw (Djurgården) 

Andra noterbara Haninge Anchors: 
Mantas Armalis, mv
Fredrik Claesson, b
William Eklund, fw

HV71

Herman Liv, målvakt (Örebro)
Eric Nilson, forward (Michigan State University)

Andra noterbara JVM-spelare från HV71:

Nichlas Torp, b
David Petrasek, b
Fredrik Stillman, b
Johan Davidsson, fw
Patrik Puistola, fw
Stefan Örnskog, fw
David Ullström, fw

IFK Täby

Viggo Björck, fw (Djurgården)
Wilson Björck, fw (Colorado College)

Andra noterbara JVM-spelare från IFK Täby:

Rolf Wanhainen, mv
Niklas Anger, fw

IF Malmö Redhawks

Felix Carell, b (Malmö)

Andra noterbara JVM-spelare från Malmö Redhawks:

Robert Burakovsky, fw
André Burakovsky, fw
Magnus Pääjärvi, fw
Jesper Mattsson, fw
Carl Söderberg, fw
Victor Stjernborg, fw
Anton Wahlberg, fw

Järveds IF

Milton Gästrin, fw (MoDo)

Andra noterbara JVM-spelare från Järveds IF:

Hans Jonsson, b
Daniel Sedin, fw
Henrik Sedin, fw
Markus Näslund, fw

Lidingö Vikings

Sascha Boumedienne (Boston University)

Andra noterbara JVM-spelare från Lidingö Vikings:
Erik Källgren, mv
Jonas Andersson, fw
Patrik Lundh, fw

Luleå HF

Casper Juustovaara Karlsson (Luleå HF)

Andra noterbara JVM-spelare från Luleå HF:

David Rautio, mv
Anders Nilsson, mv
Per Savilahti Nagander, b
Robert Nordmark, b
Roger Åkerström, b
Anders Burstöm, fw

SC Rapperswil-Jona

Jack Berglund, fw (Färjestad)

Andra noterbara JVM-spelare från Rapperswil:

Lars Weibel, mv
Morris Trachsler, fw
Tanner Richard, fw

Skövde IK

Leo Sahlin Wallenius (Växjö)

Andra noterbara JVM-spelare från Skövde IK:
Max Friberg, fw

Stenungsunds HF

Ivar Stenberg (Frölunda)

Andra noterbara JVM-spelare från Stenungsunds HF:

Otto Stenberg, fw

Strömsbro IF

Liam Danielsson, fw (Örebro)

Andra noterbara JVM-spelare från Strömsbro IF:
Joakim Lundström, mv
Theo Lindstein, b

Sölvesborgs IK

Alfons Freij, b (Timrå)

Andra noterbara JVM-spelare från Sölvesborgs IK:

Simon Skoog, b

Tingsryds AIF

Viggo Gustafsson, b (HV71)

Andra noterbara JVM-spelare från Tingsryd:

Oliver Ekman-Larsson, b
André Petersson, fw
David Gustafsson, fw

Trollhättans HC

Eddie Genborg, fw (Timrå)

Andra noterbara JVM-spelare från Trollhättan:

Linus Fagemo, fw

Värmdö HC

Love Härenstam, mv (Södertälje)

Andra noterbara JVM-spelare från Värmdö HC:

Linus Söderström, mv
Niklas Lundström, mv
Adam Ollas Mattsson, b
Axel Jonsson-Fjällby, fw

Västerås IK Ungdom

Måns Goos, mv (Färjestad)

Andra noterbara JVM-spelare från Västerås IK/Västerås IK Ungdom:

Leif Rohlin, b
Patrik Juhlin, fw
Rickard Wallin, fw
Mikael Backlund, fw
Patrik Berglund, fw

ÖSK HK

Lucas Pettersson (Brynäs)

Andra noterbara JVM-spelare från ÖSK HK:

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen