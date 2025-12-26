Här är moderklubbarna bakom JVM-laget
Spelarna i Juniorkronorna spelar i stora klubbar i SHL, HockeyAllsvenskan och på college till vardags. Men som vanligt finns det en mängd mindre klubbar där hockeyresan började.
Här listas alla JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka andra noterbara spelare klubbarna har haft med i JVM tidigare.
Ikväll börjar äntligen JVM-festen!
Här följer en genomgång av samtliga spelare i den svenska JVM-truppen och framför allt vilka moderklubbar som spelarna har.
Det är 25 spelare i det svenska JVM-laget – och 23 olika moderklubbar som finns representerade från runt om i hela landet. Nedan följer en sammanställning över samtliga JVM-spelarnas moderklubbar – och vilka noterbara spelare från klubbarna som tidigare har varit med och spelat Junior-VM.
Värt att notera: Endast fyra SHL-klubbar och två allsvenska klubbar finns med i sammanställningen – övriga moderklubbar är hämtade från en bit ner i seriesystemet. Notabelt är också att ovanligt många Stockholmsklubbar finns representerade.
AIK
William Håkansson, b (Luleå)
Andra noterbara JVM-spelare från AIK:
Oliver Kylington, b
Patrik Nemeth, b
Henrik Tallinder, b
Dick Tärnström, b
Nils Ekman, fw
Anders Gozzi, fw
Filip Sandberg, fw
Felix Nilsson, fw
Boo IF
Victor Johansson, b (Leksand)
Andra noterbara JVM-spelare från Boo IF:
Filip Larsson, mv
Anton Johansson, b
Alexander Holtz, fw
Alexander Wennberg, fw
Bålsta HC
Felix Öhrqvist, b (Linköping)
Andra noterbara JVM-spelare från Bålsta HC:
Marcus Nilson, fw
Djurgårdens IF
Linus Eriksson, fw (Timrå)
Andra noterbara JVM-spelare från Djurgårdens IF:
Petter Rönnqvist, mv
Thomas Eriksson, b
Andreas Holmqvist, fw
Michael Holmqvist, fw
Mikael Håkanson, fw
Kristofer Ottosson, fw
Linus Videll, fw
Enköpings SK
Loke Krantz, fw (Linköping)
Andra noterbara JVM-spelare från Enköpings SK:
Niclas Hävelid, b
Magnus Hävelid (Inget JVM som spelare – gör sitt fjärde som förbundskapten)
Jonatan Berggren, fw
FoC Farsta
Anton Frondell, fw (Djurgården)
Andra noterbara JVM-spelare från FoC Farsta:
Jimmie Ölvestad, fw
Haninge Anchors HC
Victor Eklund, fw (Djurgården)
Andra noterbara Haninge Anchors:
Mantas Armalis, mv
Fredrik Claesson, b
William Eklund, fw
HV71
Herman Liv, målvakt (Örebro)
Eric Nilson, forward (Michigan State University)
Andra noterbara JVM-spelare från HV71:
Nichlas Torp, b
David Petrasek, b
Fredrik Stillman, b
Johan Davidsson, fw
Patrik Puistola, fw
Stefan Örnskog, fw
David Ullström, fw
IFK Täby
Viggo Björck, fw (Djurgården)
Wilson Björck, fw (Colorado College)
Andra noterbara JVM-spelare från IFK Täby:
Rolf Wanhainen, mv
Niklas Anger, fw
IF Malmö Redhawks
Felix Carell, b (Malmö)
Andra noterbara JVM-spelare från Malmö Redhawks:
Robert Burakovsky, fw
André Burakovsky, fw
Magnus Pääjärvi, fw
Jesper Mattsson, fw
Carl Söderberg, fw
Victor Stjernborg, fw
Anton Wahlberg, fw
Järveds IF
Milton Gästrin, fw (MoDo)
Andra noterbara JVM-spelare från Järveds IF:
Hans Jonsson, b
Daniel Sedin, fw
Henrik Sedin, fw
Markus Näslund, fw
Lidingö Vikings
Sascha Boumedienne (Boston University)
Andra noterbara JVM-spelare från Lidingö Vikings:
Erik Källgren, mv
Jonas Andersson, fw
Patrik Lundh, fw
Luleå HF
Casper Juustovaara Karlsson (Luleå HF)
Andra noterbara JVM-spelare från Luleå HF:
David Rautio, mv
Anders Nilsson, mv
Per Savilahti Nagander, b
Robert Nordmark, b
Roger Åkerström, b
Anders Burstöm, fw
SC Rapperswil-Jona
Jack Berglund, fw (Färjestad)
Andra noterbara JVM-spelare från Rapperswil:
Lars Weibel, mv
Morris Trachsler, fw
Tanner Richard, fw
Skövde IK
Leo Sahlin Wallenius (Växjö)
Andra noterbara JVM-spelare från Skövde IK:
Max Friberg, fw
Stenungsunds HF
Ivar Stenberg (Frölunda)
Andra noterbara JVM-spelare från Stenungsunds HF:
Otto Stenberg, fw
Strömsbro IF
Liam Danielsson, fw (Örebro)
Andra noterbara JVM-spelare från Strömsbro IF:
Joakim Lundström, mv
Theo Lindstein, b
Sölvesborgs IK
Alfons Freij, b (Timrå)
Andra noterbara JVM-spelare från Sölvesborgs IK:
Simon Skoog, b
Tingsryds AIF
Viggo Gustafsson, b (HV71)
Andra noterbara JVM-spelare från Tingsryd:
Oliver Ekman-Larsson, b
André Petersson, fw
David Gustafsson, fw
Trollhättans HC
Eddie Genborg, fw (Timrå)
Andra noterbara JVM-spelare från Trollhättan:
Linus Fagemo, fw
Värmdö HC
Love Härenstam, mv (Södertälje)
Andra noterbara JVM-spelare från Värmdö HC:
Linus Söderström, mv
Niklas Lundström, mv
Adam Ollas Mattsson, b
Axel Jonsson-Fjällby, fw
Västerås IK Ungdom
Måns Goos, mv (Färjestad)
Andra noterbara JVM-spelare från Västerås IK/Västerås IK Ungdom:
Leif Rohlin, b
Patrik Juhlin, fw
Rickard Wallin, fw
Mikael Backlund, fw
Patrik Berglund, fw
ÖSK HK
Lucas Pettersson (Brynäs)
Andra noterbara JVM-spelare från ÖSK HK:
–
