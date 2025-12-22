”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jimmy Hamrin rankar de 20 hetaste spelarna i Sverige inför NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån (Montage)

Halva säsongen är spelad och dags för att presentera vad jag sett kopplat till den kommande NHL-draften på svensk mark. Jag håller nere rankingen till 20 namn nu halvvägs då jag dels haft mer fokus på toppen i början samt att det skiljer mindre mellan spelare ju längre ner jag kommer. Mycket utveckling sker ju också under säsongen med dessa talanger.

Jag anser dock att vi har ett starkt draftår i toppen av den med i alla fall sju spelare som har en chans att gå i första rundan om de har en bra avslutning på säsongen. Årets draftkull (DY) är spelare födda efter 15 september 2007 till samma datum 2008. I just denna ranking kom bara spelare av denna kull med men det finns några äldre som är högaktuella också.

Graderingsskala

A: Första rundan

B: Andra rundan

C: Tredje till femte rundan

D: Sjätte till sjunde rundan

F: Draftas förmodligen ej